Que signifie être donneur d’organes ?

La décision

En plus du stress lié à l’obtention ou au renouvellement d’un permis de conduire, de nombreux Américains se retrouvent pris au piège d’une question existentielle sous l’éclairage fluorescent de leur DMV local : Souhaitez-vous faire don de vos organes après votre décès ?

À la fois personnelle et civique, la question explore certains des problèmes les plus complexes de la vie, notamment l’existence de l’âme, la vie après la mort et le caractère sacré du corps humain. Une faible majorité d’Américains éligibles (environ 58%) acceptent de faire don de parties de leur corps à ceux qui en ont besoin, admettant qu’ils n’auront pas besoin de leur forme physique dans l’au-delà.

Au cours des 50 dernières années seulement, le don d’organes est devenu un élément essentiel de la médecine. Aux États-Unis, plus de 40 000 transplantations ont eu lieu l’année dernière. Mais le besoin est encore plus grand, avec plus de 100 000 Américains sur la liste d’attente pour une transplantation d’organe à tout moment. En fait, 17 personnes meurent chaque jour en attendant qu’un organe soit disponible.

En chiffres

104 234 : Nombre de personnes inscrites sur la liste d’attente pour une transplantation d’organe aux États-Unis

17 : Des gens qui meurent chaque jour en attendant des organes

42 000 : Greffes réalisées en 2022

95 % : Part des Américains favorables au don d’organes

170 millions : Américains inscrits comme donneurs d’organes, soit environ 58 % des Américains éligibles

0,3% : Part des Américains dont les corps, après leur décès, sont aptes au don d’organes

22% : Pourcentage selon lequel les femmes sont plus susceptibles que les hommes de donner leurs organes

24% : Pourcentage selon lequel les Républicains inscrits sont plus susceptibles d’être donneurs d’organes que les Démocrates

Explique-le comme si j’avais 5 ans !

Que se passe-t-il lorsque vous en fait devenir donneur d’organes ?

Mort cérébrale: Après que les infirmières et les médecins aient fait tout leur possible pour sauver une vie, ils déclareront un patient en mort cérébrale. À ce stade, le corps du donneur est soutenu par des machines.

Évaluation: Les médecins employés par l’hôpital évaluent le corps pour voir s’il est médicalement apte au don d’organes.

Consultation: Si le corps convient, le médecin confirmera que le patient est un donneur d’organes dans un registre national ou national. S’il n’est pas donneur, le plus proche parent peut donner son consentement à titre posthume dans la plupart des cas.

Placement: L’autorité compétente vérifiera le patles données du patient avec la liste d’attente nationale des donneurs d’organes, trouvant une correspondance appropriée pour les organes récoltables.

Suppression: Les organes sont retirés chirurgicalement dès que possible après le décès. L’intervention chirurgicale n’est pas toujours invasive et des funérailles à cercueil ouvert restent possibles dans de nombreux cas. Bien que nous ayons un épisode de podcast sur enterrements verts cela pourrait vous convaincre d’explorer d’autres options.

Notification: La plupart des programmes de don d’organes informeront la famille du défunt si et où ses organes ont été donnés dans les semaines suivant l’opération.

Histoire d’origine

Greffes d’organes anciens

On considère souvent que la science du don d’organes a débuté avec le boom biomédical des années 1950, mais les spéculations sur la possibilité de prélever et de transplanter des organes vivants remontent à des milliers d’années.

La première référence connue à cette procédure médicale provient d’un texte taoïste du Ve siècle avant notre ère écrit par le philosophe Liezi. La légende raconte l’histoire d’un ancien médecin nommé Bian Que effectuant une double transplantation cardiaque entre un homme avec une forte volonté mais un cœur faible et un homme avec une volonté faible et un cœur fort, rétablissant ainsi l’équilibre de leurs personnalités.

Il existe d’autres récits apocryphes de transplantation d’organes. Au Ve siècle, un évêque catholique avec une jambe gangrenée a rêvé que deux saints – Cosmo et Damian – apparaissaient dans sa chambre et l’emmenaient sur le site d’un Éthiopien récemment décédé et changeaient de jambe. Quand il s’est réveillé, sa jambe était miraculeusement saine (et une couleur de peau différente).

Les greffes de peau, une forme de transplantation d’organes, ont commencé dès le XVIe siècle, avec le chirurgien italien pionnier Gaspare Tagliacozzi réalisant une opération rudimentaire du nez. dès 1596. Mais ce n’est qu’au XIXe siècle que la compréhension moderne des transplantations d’organes a commencé, lorsque le lauréat du prix Nobel Theodor Kocher a utilisé du tissu thyroïdien prélevé en toute sécurité sur un garçon en bonne santé pour le transplanter chez une personne souffrant d’une déficience thyroïdienne.

Cet exploit miraculeux a été à la base des transplantations d’organes modernes, le XXe siècle ayant introduit des centaines de nouvelles opérations de transplantation réussies – et bien d’autres tentatives infructueuses. En 1964, des médecins de l’Université de Tulane ont placé des reins de chimpanzés sur 13 patients humains. Toutes les greffes ont initialement réussi, mais les receveurs sont tous décédés dans les huit mois.

Même les premières transplantations humaines n’ont pas réussi à long terme. Le premier receveur d’une transplantation cardiaque interhumaine, qui a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud, en 1967, n’a survécu que 18 jours, mais a pu parler à sa femme et aux journalistes pendant ce temps. Ce n’est qu’avec l’avènement des immunosuppresseurs modernes, qui permettent à l’organisme d’accepter l’organe étranger au lieu de lutter pour l’expulser, dans les années 1980, que les receveurs de ces greffes ont pu survivre plus de quelques semaines.

Au cours des décennies qui ont suivi cette invention, le don d’organes est devenu une opération très réussie, ce qui rend d’autant plus important un approvisionnement régulier en organes frais provenant de donneurs récemment décédés.

Citable

« Seigneur, mon corps a été un bon ami,

Mais je n’en aurai pas besoin une fois arrivé à la fin.

—Cat Stevens, dans sa chanson «À des kilomètres de nulle part»

Quiz pop

Quel organe animal détient actuellement le record du cas documenté le plus long de transplantation réussie d’un animal à un humain ?

Un cochon

B. Caribou

C. Girafe

D. Le babouin du film de 1993 Cœur indompté qui est mort pour que Christian Slater puisse vivre

La réponse à ce quiz sur l’anatomie se trouve au bas de l’e-mail, près de l’os de votre orteil.

La question du rein

Un orgue très demandé

La plupart d’entre nous naissent avec deux reins, dont l’un, s’il est donné, peut sauver une personne souffrant d’une double insuffisance rénale. Le don de rein est l’une des seules opérations qui peuvent être réalisées lorsque le donneur est en vie (l’autre étant le foie, qui peut être partiellement prélevé), et est largement sûr, avec seulement 1 % de chances supplémentaires en cas d’insuffisance rénale future causée par l’absence d’un organe de rechange.

Et, selon la clinique Mayo, les Américains sont heureux de donner leur rein disponible à quelqu’un qui en a besoin. 84% des répondants au (vieux de dix ans) indiquent qu’ils seraient plutôt ou très susceptibles de donner leur rein à un ami proche ou à un membre de leur famille, tandis que 49 % ont déclaré qu’ils envisageraient de donner leur rein à un étranger.

C’est une bonne nouvelle, car les reins sont en bon état demande, avec 88 901 patients en attente d’un organe sur la liste nationale d’attente de transplantation en janvier 2023. Pourtant, seules 25 498 transplantations rénales ont été réalisées en 2022ne répondant pas à la demande de la liste d’attente et signifiant que certains Américains exagèrent leur volonté de faire un don.

Fait amusant

Jerry Orbach, le célèbre La loi et l’ordre et Sale danse acteur, a fait la une des journaux après sa mort pour avoir fait don de ses deux cornées aux New-Yorkais.

Emmène-moi dans ce 🐰 trou

Croyances religieuses sur le don d’organes

La plupart des organisations religieuses et des représentants des grandes confessions autorisent leurs adeptes à faire don de leurs organes.

Les principales religions abrahamiques comme le judaïsme et le catholicisme encouragent activement cette pratique comme forme finale de charité, tandis que les confessions protestantes sont majoritaires :ainsi que des sectes comme le mormonisme et les Témoins de Jéhovah…considérez cela comme un choix individuel. Les organisations musulmanes ont d’abord critiqué le don d’organes après que cette pratique se soit généralisée, mais en 1995 elles ont changé de cap et a émis une fatwa, ou édit religieux, encourageant (pdf) les adeptes de l’Islam à faire don de leurs organes.

La grande majorité des religions du monde, y compris le bouddhisme et l’hindouisme, n’ont pas de position officielle sur cette pratique. Cependant, les Roms, qui croient que l’âme conserve sa forme physique pendant un certain temps, un an après la mort du corps, décourager don d’organe.

Sondage

Feriez-vous don d’un rein ?

Oui, à tous ceux qui en ont besoin

Oui, mais seulement à un proche

Non, en aucun cas

La réponse au quiz pop est A., P.ig. Le rein d’un porc est resté dans le corps humain pendant environ deux mois avant d’être supprimé la semaine dernière à une date prédéterminée. Ça ira, cochon.