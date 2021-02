PENDANT l’Antiquité, il était interdit aux jeunes femmes de sortir sauf à Chap Goh Mei, selon le folklore.

La 15e nuit des célébrations du Nouvel An chinois est toujours considérée comme la Saint-Valentin chinoise – certains romantiques jetant des mandarines dans la mer pour trouver leur véritable amour.

Que signifie Chap Goh Mei?

Chaque mois de février, les Chinois observent le Festival des Lanternes, ou Chap Goh Mei – le terme Hokkien pour la 15e nuit du Nouvel An.

Ce jour marque la fin du Nouvel An chinois lorsque les lanternes sont allumées et suspendues et que les gens regardent les danses du dragon dans la rue.

En 2021, il est célébré aujourd’hui, vendredi 26 février.

La journée est également connue sous le nom de Yuan Xiao Jie et est un festival important signifiant la fin des célébrations du Nouvel An chinois.

Les décorations du nouvel an sont normalement retirées ce jour-là et remplacées par des lanternes rouges pour célébrer la première pleine lune de l’année, explique Yahoo Actualités.

En plus d’être un grand événement en Chine, il est également marqué dans d’autres pays asiatiques, dont la Malaisie et Singapour.

Google Doodles présente aujourd’hui des œuvres d’art célébrant « la célébration annuelle taïwanaise, connue sous le nom de Festival des lanternes, l’une des occasions les plus précieuses du pays qui tombe lors de la première pleine lune du Nouvel An lunaire ».

D’où vient Chap Goh Mei?

Il existe de nombreuses légendes et histoires sur les traditions et les célébrations de Chap Goh Mei.

Le Star Un journal en Malaisie explique que la légende raconte qu’une «belle grue est descendue du ciel sur terre pour être abattue par certains villageois.

«La grue était la grue préférée de l’empereur de Jade, et il était irrité par sa mort. Il a juré de se venger des villageois.

«Le 15e jour lunaire, l’empereur de Jade avait prévu d’envoyer une tempête de feu vers le bas. Mais sa fille, Zhi Nu, a eu pitié des villageois.

«Elle a averti les villageois de leur destin imminent, et ils ont été troublés car ils ne pouvaient pas voir une issue.

«Puis, un homme sage d’un autre village a proposé à chaque famille d’accrocher des lanternes rouges autour de leurs maisons, de faire des feux de joie dans les rues et de déclencher des pétards les 14e, 15e et 16e jours lunaires.

«Le 15e jour, les troupes sont descendues du ciel avec l’ordre d’incinérer le village, mais ont vu qu’il était déjà« en feu »et sont retournées faire rapport à l’empereur de Jade.

«Depuis lors, les gens ont célébré l’anniversaire du 15e jour lunaire chaque année en portant des lanternes dans la rue et en faisant allumer des pétards.

LA SAINT-VALENTIN CHINOIS

Chap Goh Mei est également connu comme la Saint-Valentin chinoise.

Tourism Malaysia explique que selon le folklore, les jeunes hommes des temps anciens ne pouvaient voir que des jeunes femmes sur Chap Goh Mei (également connu sous le nom de Chap Goh Mey).

Cette nuit-là, les femmes célibataires – à qui il était interdit de sortir tous les deux jours de l’année – jetaient des mandarines dans la rivière ou la mer pour leur permettre d’épouser de bons maris.

Reuters a rapporté en Malaisie comment cette tradition persiste à ce jour, avec des milliers de personnes jetant des mandarines dans l’eau, espérant que les fruits seraient ramassés par un partenaire romantique potentiel.

Il est toujours observé parmi les Malais d’origine chinoise dans cette nation à majorité musulmane et a lieu le dernier soir de la célébration du Nouvel An lunaire de 15 jours.

Le jour de la Saint-Valentin chinoise en Malaisie, les femmes écrivent leurs noms, numéros de téléphone et e-mails sur la peau des mandarines.

Si un homme s’intéresse à une femme, il remet une banane avec ses détails dessus.

Pourquoi Chap Goh Mei est-il célébré?

Chap Goh Mei est une date de festival populaire, marquant la fin des célébrations du Nouvel An chinois.

En plus d’être synonyme de la Saint-Valentin chinoise, c’est aussi un jour où de grandes réunions de famille ont lieu, pour savourer une bonne bouffe.

« Chap Goh Mei est également souvent considéré comme le dernier jour où les familles peuvent jeter yee chanté (salade de poisson cru à la cantonaise) ensemble, avec l’acte de bon augure censé apporter une prospérité florissante dans l’année à venir », explique Malaisie libre.

Gary Lit Ying Loong, un universitaire à la retraite de l’Université technologique de Nanyang (NTU) de Singapour, écrit à propos de Chap Goh Mei: