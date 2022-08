Les utilisateurs de TIKTOK emploient une variété de termes d’argot et d’abréviations dans les publications et les commentaires sur la plate-forme.

Mais que signifie ATP ? Voici ce que vous devez savoir.

Que signifie ATP sur TikTok ?

Vous rencontrez le mot ATP sur les réseaux sociaux et vous ne savez pas ce que cela signifie ? Eh bien, vous n’êtes pas seul.

Les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux TikTok utilisent diverses abréviations abrégées et textuelles pour garder leurs messages et commentaires directs et précis.

Mais si vous ne passez pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous risquez de vous retrouver déconcerté par eux de temps en temps.

On pense que sur Tiktok, l’abréviation ATP signifie normalement “répondre au téléphone”.

Les utilisateurs de TikTok utilisent diverses abréviations abrégées et textuelles pour garder leurs messages et commentaires directs et précis Crédit : Getty

Cependant, cela pourrait aussi signifier “à ce stade”, “vieilli à la perfection”, ou faire référence à l’événement de tennis du circuit ATP.

Que signifie 1437 ?

1437 semble assez énigmatique à première vue, mais c’est en fait un message assez tendre.

Les chiffres représentent la phrase “Je t’aime pour toujours”.

Les nombres reflètent le nombre de lettres que contient chaque mot de la phrase.

“1” pour “je”, “4” pour “amour”, etc.

Il n’apparaît pas seulement sur TikTok et est d’usage courant via le texte et sur les réseaux sociaux depuis un certain temps.

Comment passer en direct sur TikTok

Passer en direct est un excellent moyen de tenir vos abonnés informés de ce que vous faites et de les maintenir engagés.

Mais comment fais-tu ça?

Eh bien, c’est assez simple, mais vous aurez besoin d’un minimum de 1 000 abonnés.

Et bien que vous puissiez avoir un compte TikTok à partir de 13 ans, vous devrez avoir plus de 16 ans pour être en ligne sur la plateforme.

Si vous remplissez les conditions requises, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Appuyez sur le bouton principal “+” situé en bas de l’écran De là, vous serez présenté avec une option “Live” Donnez un titre à votre flux (nommez-le soigneusement afin que les gens puissent le rechercher et le trouver facilement) Une fois que vous avez choisi un nom, appuyez sur “GO LIVE” et vous serez diffusé en direct

Si vous décidez de passer à un compte privé, vous aurez plus de contrôle sur qui peut regarder, avec la possibilité d’approuver qui peut vous suivre, voir vos vidéos, vos flux en direct, votre biographie, vos likes, vos suivis et vos listes d’abonnés.

Vous pouvez également limiter l’audience de votre contenu dans “Paramètres de confidentialité”, quel que soit le type de compte que vous possédez.