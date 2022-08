Les termes et abréviations SLANG sont courants sur les réseaux sociaux, les utilisateurs cherchant à garder leur messagerie aussi directe et précise que possible.

Mais que signifie ALR sur TikTok ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que signifie ALR sur TikTok ?

Vous êtes tombé sur l’abréviation à trois lettres « ALR » sur TikTok et vous ne savez pas ce que cela signifie ?

Les abréviations textuelles sont courantes sur les réseaux sociaux, mais si vous ne passez pas beaucoup de temps sur ces plateformes, elles peuvent être difficiles à déchiffrer.

Sur TikTok, ALR a tendance à signifier “d’accord” et est d’usage courant dans l’application de partage de vidéos.

Que signifie alr dans le texte ?

Certaines phrases sont utilisées sur les réseaux sociaux et apparaissent également sur TikTok signifiant la même chose, comme “1437” ou “Je t’aime pour toujours”.

Mais d’autres semblent avoir une signification distincte sur TikTok.

Par exemple, ailleurs sur Internet et dans les SMS, ALR a généralement représenté l’expression “un peu de respect”.

Comment passer en direct sur TikTok

Passer en direct est un excellent moyen de tenir vos abonnés informés de ce que vous faites et de les maintenir engagés.

Mais comment fais-tu ça?

Eh bien, c’est assez simple, mais vous aurez besoin d’un minimum de 1 000 abonnés.

Et bien que vous puissiez avoir un compte TikTok à partir de 13 ans, vous devrez avoir plus de 16 ans pour être en direct sur la plateforme.

Si vous remplissez les conditions requises, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Appuyez sur le bouton principal “+” situé en bas de l’écran De là, vous serez présenté avec une option “Live” Donnez un titre à votre flux (nommez-le soigneusement afin que les gens puissent le rechercher et le trouver facilement) Une fois que vous avez choisi un nom, appuyez sur “GO LIVE” et vous serez diffusé en direct

Si vous décidez de passer à un compte privé, vous aurez plus de contrôle sur qui peut regarder, avec la possibilité d’approuver qui peut vous suivre, voir vos vidéos, vos flux en direct, votre biographie, vos likes, vos suivis et vos listes d’abonnés.

Vous pouvez également limiter l’audience de votre contenu dans “Paramètres de confidentialité”, quel que soit le type de compte que vous possédez.

Comment reposter sur TikTok

TikTok a ajouté un outil de repost à la plate-forme, ce qui permet aux utilisateurs de partager plus facilement du contenu qui attire leur attention avec les abonnés.

Cependant, vous ne pouvez republier que depuis votre page Pour vous, pas les vidéos trouvées sur TikTok Discover ou le profil d’un autre utilisateur.

Voici comment vous repostez sur TikTok :