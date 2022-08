UN AUTRE jour et un autre nouveau terme TikTok devient viral – et cette fois c’est ‘1437’.

Mais que signifie 1437 ? Et pourquoi est-ce partout sur TikTok ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que signifie 1437 sur TikTok ?

Les nombres 1437 sont en fait le code d’une phrase spécifique – “Je t’aime pour toujours”.

Chaque nombre reflète le nombre de lettres dans le mot correspondant.

1 – je, 4 – aime, 3 – toi, 7 – pour toujours.

Et TikTok n’a peut-être pas été le premier endroit où vous avez vu ce code numérique auparavant.

TikTok compte plus de 1,39 milliard d’utilisateurs actifs par mois Crédit : Getty Images – Getty

Le terme est en fait une abréviation populaire sur les réseaux sociaux et sur le texte depuis plusieurs années.

Les gens laissent maintenant tomber 1437 dans des conversations avec leurs béguins – et utilisent TikTok pour partager l’amour.

Comment passer en direct sur TikTok

La diffusion en direct sur TikTok est le moyen idéal pour les créateurs du monde entier d’élargir leur audience, d’interagir et de dialoguer avec leurs abonnés en temps réel.

De plus, vous pouvez même gagner de l’argent pendant que vous le faites – si les abonnés et les téléspectateurs vous offrent.

Lorsque vous êtes prêt à occuper le devant de la scène et appuyez sur le bouton Go LIVE – et voici comment procéder.

Les règles sont simples – vous devez avoir plus de 16 ans et avoir plus de 1000 abonnés pour être en ligne.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application et d’appuyer sur l’icône de création – vous pouvez la trouver en bas de votre écran.

Une fois le menu ouvert, sélectionnez l’option LIVE.

Une fois que vous avez sélectionné LIVE, vous pourrez voir un aperçu de votre flux vidéo – ici, vous pouvez ajouter un titre à votre diffusion en direct, activer ou désactiver les commentaires et ajouter des effets ou des filtres.

Vous pouvez également choisir une organisation caritative pour soutenir et partager votre diffusion en direct via des plateformes de réseaux sociaux connectés ou un service de messagerie.

Lorsque vous êtes prêt pour la caméra, cliquez simplement sur Go Live pour commencer à diffuser votre vidéo.

Comment reposter sur TikTok

Les créateurs de TikTok peuvent publier leur propre contenu et partager leurs vidéos avec les téléspectateurs – et maintenant ils peuvent même partager une vidéo TikTok téléchargée par un autre utilisateur.

Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser le bouton reposter.

Accédez simplement au flux “Pour vous, vous” et trouvez une vidéo que vous souhaitez republier.

Une fois que vous avez une vidéo, appuyez sur l’option de repost – il s’agit d’un bouton jaune avec des flèches blanches.

Vous serez alors promu pour écrire un message qui accompagnera la vidéo.

Une fois que vous avez fait cela, les utilisateurs qui vous suivent et que vous suivez en retour pourront voir votre repost sur leurs flux.

Il est important de savoir que vous ne pouvez pas simplement partager n’importe quelle vidéo que vous trouvez sur TikTok – elle doit apparaître dans la section “Pour vous”.