Prendre Cara Babies lui a appris à 1,3 million d’abonnés comment endormir leurs bébés. Ensuite, ses affiliations politiques ont déclenché un effondrement des médias sociaux.

Découvrir qu’un influenceur Instagram que vous aimez a une vision du monde très différente de celle que vous faites peut souvent vous sembler étrangement personnel. Prenez Arielle Charnas, une blogueuse de mode OG chez Something Navy, qui, au moment où la pandémie balayait New York, lui annonçait à plus d’un million d’abonnés Instagram qu’elle avait tiré les ficelles pour passer un test Covid-19, était alors positive. a déménagé dans les Hamptons avec sa famille et sa nounou sans se mettre en quarantaine au préalable. Comme on pouvait s’y attendre, les fans étaient furieux.

Imaginez maintenant que l’influenceur décevant ait non seulement eu un impact sur votre style ou votre décoration intérieure, mais aussi sur certaines des décisions les plus intimes de votre vie, quelqu’un vers qui vous vous êtes tourné pour obtenir des conseils sur la maternité, la grossesse ou la dépression post-partum. C’est ce qui est arrivé à des milliers de mamans sur Internet la semaine dernière lorsque l’expert en sommeil des bébés Cara Dumaplin, connue par son nom de plume (certes brillant) Taking Cara Babies et son compte Instagram de plus de 1,3 million d’abonnés, a été révélée avoir fait plusieurs dons. à la campagne Trump.

Qui prend Cara Babies et pourquoi est-elle si importante pour les parents?

Les 19 et 20 janvier, des forums parentaux et de nouvelles discussions de groupe de mères se sont allumés après que le mot a commencé à se répandre sur Twitter, Instagram et Reddit selon lequel Dumaplin et son mari pédiatre avaient donné au total environ 2000 $ à diverses campagnes Trump en 2019 et 2020, selon Federal Données de la Commission électorale. Les influenceurs parentaux comme Tartinade Jamie Grayson les captures d’écran sur Twitter et Facebook, où elles se sont répandues parmi les parents progressistes. L’auteur et scénariste Bess Kalb, par exemple, tweeté « OH MON DIEU PRENDRE LES BÉBÉS CARA EST MAGA. »

Les groupes Facebook, ainsi que les messages directs Instagram, les subreddits, les discussions de groupe ou l’une des myriades de façons dont les gens peuvent se connecter en ligne, sont devenus une partie extrêmement importante de beaucoup de nos vies au cours des dernières années, mais surtout pour les nouveaux parents. De vraies relations se nouent sur ces plateformes entre des personnes confrontées aux mêmes préoccupations terrifiantes et aux mêmes questions compliquées, comme elles le feraient dans le groupe de toute nouvelle maman. C’est parce que les sujets sont si personnels que ce que l’on appelle «Internet de maman» ou «blogosphère de maman» peut souvent sembler intense, toxique ou peu accueillant pour les parents qui ne connaissent pas bien le langage (et même ceux qui le sont) .

Les mamans actives sur les réseaux sociaux m’ont dit qu’elles faisaient partie de ce qui ressemblait à des «millions» de groupes parentaux Facebook depuis leur grossesse: des groupes pour les mères qui travaillent, des groupes pour les mamans d’un certain podcast fandom, les mamans Peloton, les mamans du même synagogue, ou mamans de bébés nés à peu près à la même époque. Pendant la pandémie, Internet des mères est devenu encore plus une bouée de sauvetage, car les mères continuent d’assumer la majorité de la charge de travail à la maison.

Prendre la star de Cara Babies a augmenté directement avec l’importance des groupes Facebook pour les nouveaux parents. Pour les nombreux nouveaux parents qui avaient payé pour suivre ses cours de sommeil en ligne, qui vont de 179 $ à 319 $, la nouvelle du don de Trump s’est avérée dévastatrice. «Nous lui avons fait confiance lorsque nous étions au plus bas et vulnérables», déclare Katelyn Esmonde, stagiaire postdoctorale à Johns Hopkins et mère d’un enfant de 12 semaines. «Elle m’a donné l’impression que ne pas endormir parfaitement mon bébé était bien. Être maman, c’est avoir l’impression que vous échouez constamment, et elle m’a donné l’impression de faire du bon travail.

Esmonde s’était inscrite à son cours en ligne pour nouveau-nés, qui coûtait environ 75 $, et dit que les techniques ont considérablement aidé le programme de sommeil de sa fille. «Chez moi, je peux dire quelque chose sur ce que dit ‘Cara’ et mon mari sait exactement de quoi je parle», ajoute-t-elle. Mais maintenant, «c’est vraiment difficile pour moi de séparer ce que je sais d’elle maintenant des conseils de sommeil qu’elle donne. Je ne peux pas concilier cela avec une personne qui met des enfants dans des cages.

Bien que les techniques d’entraînement au sommeil de Taking Cara Babies soient largement empruntées à la célèbre méthode Ferber, qui souligne l’importance de l’auto-apaisement, ainsi qu’aux livres «Happiest Baby» du Dr Harvey Karp, Cara a réussi en rencontrant les parents là où ils étaient déjà : Instagram.

«Lorsque vous tenez un bébé, il est plus facile de faire défiler une vidéo Instagram que de lire un livre», explique Conz Preti, directeur de contenu pour Motherly et maman à une jumelle de 3 ans et 10 mois. « Le format est très convivial pour les parents – des vidéos de deux à cinq minutes que vous pouvez facilement regarder avec un bébé sur vous, ou aimer, pendant une pause aux toilettes. »

«Les groupes Facebook sont très importants, et je pense que c’est aussi pour cela qu’ils implosent», dit Preti. «Au cours des deux dernières années, j’ai vu des mères influentes exploser et des groupes Facebook imploser, comme lorsque le [UES Mommas] Facebook a eu cette énorme implosion où les gens appelaient des racistes. J’ai l’impression que les parents ont moins de tolérance pour ce genre de choses. Ce n’était pas comme ça quand j’ai eu mes trois premiers ans.

Il y a un an ou deux, une maman influente pourrait probablement s’en tirer en évitant le contenu politique sur ses chaînes, mais la pandémie, les élections et les manifestations pour la justice raciale de 2020 ont complètement bouleversé ce que nous attendons de quelqu’un avec une grande plate-forme. Prenant Cara Babies, sans surprise, a évité tout ce qui était controversé dans son contenu et ses cours, en se concentrant spécifiquement sur ses méthodes d’entraînement au sommeil (et évidemment, des photos de bébés mignons et des citations inspirantes).

Preti a vu plusieurs de ses propres groupes Facebook lutter pour aborder des conversations potentiellement source de division. «Beaucoup de critiques dans les groupes de mères, quand quelqu’un publie quelque chose de politique, c’est comme: ‘Nous sommes ici pour parler d’allaitement, pas de politique.’ Mais la maternité est politique. Vous construisez un chemin pour que les enfants aient un avenir », dit-elle.

Comment le don Trump de Prendre Cara Babies s’est transformé en un effondrement familier des médias sociaux

Ce qui se passe parmi les adeptes de Taking Cara Babies est un microcosme de la conversation autour des rôles et des responsabilités des célébrités et des influenceurs en gros. Les habitudes mal avisées des médias sociaux des personnes célèbres au cours de la pandémie, y compris la fuite des Hamptons de Charnas, ont rendu de plus en plus difficile de justifier leur nécessité. Après qu’un groupe de A-listers pour la plupart blancs a créé une vidéo cringey dans le but de soutenir Black Lives Matter, par exemple, Alison Herman de Ringer a demandé: «Que voulons-nous même des célébrités en ce moment? Sont-ils capables de nous le donner?

Pour les influenceurs parentaux, ces responsabilités sont infiniment plus grandes. Charnaie Gordon est la femme derrière le blog populaire et le compte Instagram Here Wee Read, qui examine et recommande des livres pour enfants diversifiés et inclusifs. En tant qu’influenceuse elle-même, elle comprend que s’exprimer sur des problèmes apparemment sans rapport lorsque vous avez une grande plate-forme peut être compliqué. «Je peux comprendre pourquoi les gens ne voudraient pas s’exprimer. Je ne m’exprimais pas toujours sur chaque question, car je parlais tout le temps », dit-elle. «Mais si vous placez votre entreprise sur des vies humaines, est-ce exact? C’est une ligne fine.

Ce ne sont pas seulement les dons de Trump qui ont irrité les fans, c’est aussi l’évitement de Dumaplin de discuter de la question après l’annonce de la nouvelle – un faux pas pour les influenceurs qui font du commerce sur l’authenticité et la responsabilité. «Si quelqu’un veut vous appeler, alors je pense que vous devez sortir et faire une déclaration vous-même», ajoute Gordon. «Vous devez y faire face de front, vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations normales.»

« Je pense [Taking Cara Babies] soulève de nombreuses questions quant à savoir qui devient l’autorité sur les parents, qui gagne de l’argent en étant maman et quelles valeurs sont transmises en tant qu’expertise », déclare Hillary Dixler Canavan, rédactrice en chef de restaurant chez Eater, qui appartient par Vox Media. Dixler Canavan a posté sur Taking Cara Babies sur ses profils publics, mais elle s’est demandée, au début, si en exprimant ouvertement sa colère face aux dons des Dumaplins qu’elle participait à la «culture du démantèlement» ou si sa réaction était d’une certaine manière sexiste. Au lieu de cela, elle a réalisé: «C’est comme: ‘Non, je ne fais rien d’autre que de dire que je suis énervée.’»

En réponse, de nombreux parents disent qu’ils boycotteront Taking Cara Babies; certains ont également demandé des remboursements. D’autres comptes Instagram parentaux populaires ont fait des déclarations sur leurs histoires pour noter qu’ils ne sont pas d’accord avec les croyances de Dumaplin. Le publiciste de Dumaplin a envoyé une déclaration à Vox par courrier électronique, écrivant: «Entre 2016 et 2019, j’ai fait une série de dons (totalisant 1 078 $) à la campagne Trump. Comme pour de nombreux citoyens, il y avait des aspects de l’administration Trump avec lesquels j’étais d’accord et certains avec lesquels je ne suis pas d’accord.

Vous pouvez probablement deviner ce qui s’est passé ensuite: les fans de droite de Taking Cara Babies ont affirmé que le tollé public était juste «annuler la culture» qui se dressait sur la tête, et descendait sur les personnes qui avaient posté leur déception. «Les réponses sur [my tweets] étaient sur le fait que je suis une personne terrible et dégoûtante et que je commets un crime », dit Dixler Canavan, qui avait fait une blague sur la façon dont elle enverrait les PDF qu’elle achetait aux cours de Dumaplin à des amis pour éviter de donner plus d’argent à son entreprise. «J’étais juste en train de bloquer et d’ignorer.»

Ensuite, le média de droite, le fédéraliste, a repris l’histoire. L’article résultant est prévisible; il encadre Dixler Canavan dans le cadre d’une foule «à carreaux bleus» pour intimider et doxer un expert innocent des bébés. Pourtant, le «doxxing», ou la révélation de l’adresse du domicile de quelqu’un ou d’autres informations personnelles et ainsi leur exposition à un préjudice potentiel, est trompeur. Les gens avaient publié la capture d’écran de la base de données de la campagne électorale, qui comprenait l’adresse de Dumaplin (Dixler Canavan n’en faisait pas partie), mais l’information était déjà publique.

Le résultat final a été que Dixler Canavan, qui en tant que membre des médias exerce une certaine influence dans le domaine public, mais loin d’être autant qu’un influenceur avec plus d’un million de followers et une entreprise lucrative, a été dépeint comme un emblème. de l’établissement «réveillé à gauche», et a été traité comme tel. Pendant des jours, elle a été bombardée de tweets, d’e-mails et de messages Facebook, ainsi que de certains dirigés vers ses patrons pour tenter de la faire licencier.

«La plupart des commentaires que j’ai reçus provenaient d’hommes qui, je suppose, n’ont jamais entendu parler de cette femme avant que l’écosystème médiatique de droite n’ait repris cette histoire», dit-elle. «Je pense qu’il est assez évident que ce sont les gens qui traitent leurs sentiments à propos de la perte de Trump et aiment l’excuse d’avoir une femme de gauche à battre sur Twitter.» Pendant ce temps, les allégations «d’annulation» semblent infondées: le nombre d’abonnés de Dumaplin n’a pas changé.

Pourtant, aussi déçus que soient les parents progressistes, Prendre Cara Babies n’est pas la cause profonde des problèmes politiques de l’Amérique, et une femme faisant un don à la campagne Trump ne nie pas sa capacité à donner des conseils utiles sur l’entraînement au sommeil de bébé. « Une des choses avec lesquelles je suis également assis est que je suis prompt à ne plus la recommander, et pourtant j’achète toujours de la merde sur Amazon », dit Dixler Canavan. «Il est évidemment vrai qu’Amazon a fait beaucoup plus de mal que les 1 000 dollars de Cara à Trump. Je n’ai pas la capacité de faire passer le nom de chaque personne sur le site Web de la FEC pour être une ressource utile pour mon enfant. «

Être un nouveau parent terrifié est déjà assez difficile, après tout. La question de savoir si Taking Cara Babies continuera ou non d’avoir une base de fans importante après cela – et elle le fera probablement – n’est pas vraiment le problème. C’est vers quel genre de personnes nous nous tournons pour obtenir des conseils et des conseils sur certains des aspects les plus personnels de notre vie, et à qui en profite. Sous une présidence Biden, les influenceurs et les célébrités pourront-ils patiner sans parler des problèmes politiques simplement parce que Trump n’est plus à la Maison Blanche, ou seront-ils tenus responsables par les adeptes qui rendent leur gagne-pain possible? Si le scandale Taking Cara Babies est une indication, peut-être que la réponse est les deux.