Que s’est-il passé pendant la crise des missiles de Cuba – et pourquoi est-elle comparée à la guerre de la Russie en Ukraine ? | Nouvelles du monde

Le président américain Joe Biden a été entendu dire que la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine comporte le plus grand risque d’utilisation d’armes nucléaires depuis la crise des missiles cubains en 1962.

S’exprimant lors d’une collecte de fonds du Parti démocrate à New York jeudi, M. Biden a déclaré: “Pour la première fois depuis la crise des missiles cubains, nous avons une menace directe d’utilisation d’armes nucléaires si, en fait, les choses continuent sur la voie qu’elles suivent.

Effigie de Poutine brûlée à l’extérieur de Moscou; suivez les mises à jour de l’Ukraine en direct

“Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles cubains.”

M. Poutine lui-même a également menacé d’utiliser le vaste arsenal nucléaire russe.

Le mois dernier, il a déclaré : “Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction… et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays sera menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition disposition.”

Qu’est-ce qu’une arme nucléaire tactique ?



Pourquoi Biden parle-t-il d’Armageddon nucléaire ?

Face aux contre-offensives inattendues et réussies des Ukrainiens ces dernières semaines, certains responsables du renseignement et analystes de la défense occidentaux pensent que le Kremlin pourrait recourir à des mesures drastiques pour sauver la face.

Selon la doctrine nucléaire russe, elle pourrait lancer une attaque nucléaire de première frappe si l’existence du pays était jugée menacée.

Compte tenu des affirmations de M. Poutine sur les raisons pour lesquelles il a déclenché la guerre, toute implication des troupes de l’OTAN dans le conflit ukrainien pourrait mettre ce plan en action.

Et après que Moscou ait organisé des « référendums » sur l’annexion de quatre régions de l’est de l’Ukraine, son dirigeant pourrait également utiliser une attaque ukrainienne sur l’un de ces territoires pour justifier une frappe nucléaire.

Si cela se produisait, l’OTAN devrait réagir, mais actuellement, les responsables ont suggéré qu’ils n’utiliseraient des armes conventionnelles qu’en représailles.

Plusieurs analystes estiment que, bien que M. Poutine affirme qu’il “ne bluffe pas”, toute activité nucléaire de la Russie serait tout aussi dommageable pour lui – qu’elle le serait pour l’Occident – et est donc peu probable.

Professeur Michael Clarke : la Russie « maintient le débat sur le nucléaire »



Quelle était la crise des missiles cubains ?

La crise des missiles de Cuba est considérée comme la crise la plus proche que le monde ait jamais connue à l’anéantissement nucléaire.

La confrontation de 13 jours en 1962 a eu lieu pendant la guerre froide et après que les États-Unis ont découvert que l’Union soviétique avait secrètement déployé des armes nucléaires à Cuba.

Des images aériennes semblent montrer la construction de missiles balistiques intermédiaires à Cuba



En réponse à la présence de missiles balistiques américains en Italie et en Turquie, ainsi qu’à l’échec de l’invasion de la Baie des Cochons à Cuba en 1961, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a accepté de placer des missiles sur l’île, à quelques centaines de kilomètres de la côte américaine.

En réponse, le président américain de l’époque, John F Kennedy, a ordonné une quarantaine navale de l’île pour empêcher la livraison de nouveaux missiles.

Après plusieurs jours de tension, M. Kennedy et M. Khrouchtchev sont parvenus à un accord pour que l’Union soviétique démantèle ses armes à Cuba en échange de la promesse de M. Kennedy que les États-Unis n’envahiraient pas l’île.

Les États-Unis ont également secrètement accepté de démanteler tous leurs missiles balistiques à moyenne portée en Turquie.

Les navires soviétiques naviguent vers Cuba. Photo : AP



Il a vu les puissances géopolitiques belligérantes établir la hotline Moscou-Washington pour faciliter une communication rapide et directe entre elles en cas de nouvelle escalade des tensions.

Bien que les deux dirigeants soient parvenus à un accord pour ne pas déployer les armes, les tensions amères entre les États-Unis et l’Union soviétique jusqu’à la fin de la guerre froide en 1991 ont laissé le reste du monde craindre une attaque nucléaire pendant des décennies.

Des publicités “Protégez et survivez” avertissent les Britanniques d’attaques nucléaires

Ceux qui ont vécu les années 1970 et 1980 en Grande-Bretagne se souviendront de la campagne gouvernementale “Protéger et survivre”.

Conçu pour préparer les gens à une attaque nucléaire et leur donner soi-disant les meilleures chances de survie, il s’est présenté sous la forme de brochures, de publicités télévisées et radiophoniques.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:13

Vidéo de préparation à la menace nucléaire de 1975



Un exemple enregistré pour être utilisé sur BBC Radio 4 disait : “C’est le Wartime Broadcasting Service. Ce pays a été attaqué avec des armes nucléaires.

“Les communications ont été gravement perturbées, et le nombre de victimes et l’étendue des dégâts ne sont pas encore connus.

“Nous vous apporterons de plus amples informations dès que possible. En attendant, restez à l’écoute de cette longueur d’onde, restez calme et restez chez vous.”

Des exercices ont également été menés dans des écoles, des lieux de travail et des bâtiments publics.

Les sirènes aériennes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale ont été réutilisées et seraient utilisées pour émettre des avertissements d’attaque et des «avertissements de retombées» en cas d’incident nucléaire.

Le mot « retombées » fait référence à des matières radioactives nocives libérées par des explosions nucléaires.

Les publicités conseillaient aux gens de se déplacer dans la zone la plus sûre de la maison – connue sous le nom de salle des « retombées » – la plus éloignée des guerres extérieures et de préférence au rez-de-chaussée ou au sous-sol.

Une vidéo de préparation nucléaire de 1975 dit aux gens de se mettre à l’abri s’ils ne peuvent pas rentrer chez eux après avoir entendu le son d’avertissement



Une vidéo de préparation nucléaire des années 1970 dit aux gens de se coucher à plat dans un «fossé ou un trou» s’ils ne peuvent pas se mettre à l’abri



Les familles ont reçu pour instruction de fermer leurs fenêtres et leurs portes, de tirer leurs rideaux et même de construire un “refuge intérieur” dans la salle des retombées.

Façonné en calant une porte ou une planche de bois contre le mur, il était conseillé aux gens de le recouvrir de sacs ou de valises remplis de sable.

Les familles avaient également pour instruction de rationner la nourriture, l’eau et d’autres produits essentiels en cas de frappe nucléaire, car il leur serait conseillé de rester dans leur salle de retombées pendant au moins deux jours après.

Leur ton fataliste a eu un impact psychologique et culturel durable sur la population, à l’instar de la campagne de sensibilisation au VIH/sida « Ne mourez pas d’ignorance » des années 1980.