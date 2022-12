Que s’est-il passé lorsque UPS a perdu l’acompte de 14 000 $ d’une famille ontarienne sur une maison à Terre-Neuve

La semaine dernière, Sherrie Wynne était désemparée et pleurait, pensant à la façon dont ses efforts pour acheter une maison à Terre-Neuve-et-Labrador lui ont presque coûté une partie de ses économies, de son travail et du toit au-dessus de sa tête – tout cela à cause d’un colis UPS perdu dans le courrier.

“J’étais en larmes, c’était tout”, a déclaré la femme de 39 ans de St. Catharines, en Ontario, à CBC News.

“Toute ma maison était dans ce colis dont ils ne voulaient pas me parler et qu’ils avaient perdu”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la traite bancaire qu’elle a envoyée par courrier pour garantir l’achat de la nouvelle maison.

Après la disparition du colis, les vendeurs de la maison ont dit à Wynne qu’ils seraient patients, mais qu’ils ne pouvaient pas attendre trop longtemps.

UPS a finalement trouvé la traite bancaire – après huit jours difficiles – mais comme le dit un défenseur de la protection des consommateurs, l’histoire de Wynne révèle la vulnérabilité de s’appuyer sur un système de messagerie pour des documents importants.

C’est aussi un exemple du parcours émotif auquel les Canadiens peuvent faire face lorsqu’ils essaient d’obtenir un logement permanent.

Trouver la “maison parfaite” avec un budget limité

Wynne a déclaré qu’elle avait vendu sa maison précédente en 2017 après un divorce, mais qu’elle n’avait pas gagné assez d’argent pour acheter une autre maison en Ontario.

Deux ans plus tard, Wynne et son partenaire actuel Jesse Vaters ont commencé à économiser et à chercher des maisons à Terre-Neuve-et-Labrador avec un prix dans leurs moyens – environ 60 000 $.

Ils vivent et travaillent tous les deux comme gestionnaires immobiliers dans un immeuble d’appartements à St. Catharines.

Wynne et Vaters ont dit qu’ils avaient de la chance que les vendeurs de la maison à Terre-Neuve aient été patients après avoir appris qu’UPS n’avait pas pu trouver le colis. (Bobby Hristova/CBC)

Wynne a déclaré qu’ils avaient récemment trouvé la “maison parfaite” juste en face de l’océan et qu’ils avaient fait une offre.

“Nous avons décidé de faire une offre avec pratiquement toutes mes économies… c’était une combinaison de rêve et de repli parce qu’à notre époque, comment allez-vous prendre votre retraite?”

Wynne et Vaters ont envoyé une traite bancaire de 14 000 $ et des documents juridiques à un avocat de Terre-Neuve-et-Labrador.

“Nous avons tout envoyé via UPS. UPS l’a perdu”, a déclaré Wynne.

“Quand ils l’ont perdu, ils ont refusé de m’en parler.”

“Je ne pouvais pas former de phrases à cause du stress”

Wynne a déclaré que si elle avait perdu cet argent et ne pouvait pas le récupérer, elle se serait trouvée dans une situation désespérée.

Elle vit avec son conjoint, trois enfants et trois animaux de compagnie.

Wynne a déclaré qu’elle avait également reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2012 et avait appris l’existence d’un kyste sur la colonne vertébrale en 2018, ajoutant que les médecins lui avaient récemment dit qu’il semblait se développer.

Wynne attend de faire une IRM. Si elle avait besoin d’une intervention chirurgicale et qu’en fin de compte, elle ne pouvait pas déménager dans l’Est, elle a dit qu’elle aurait perdu son emploi et, par conséquent, son appartement. Vaters ne peut pas payer seul le loyer, a-t-elle ajouté.

Elle n’aurait pas non plus pu être admissible au POSPH en raison de l’argent qu’elle a économisé pour acheter la maison à Terre-Neuve. Les limites d’actifs sont de 40 000 $ pour une personne et de 50 000 $ pour les couples.

“Je ne pouvais pas former de phrases à cause du stress”, a-t-elle déclaré.

Wynne et Vaters disent avoir entendu qu’UPS avait trouvé le colis quelques heures après que CBC News eut interrogé l’entreprise sur la situation. (Bobby Hristova/CBC)

Wynne a contacté CBC News alors que la traite bancaire était toujours perdue, craignant de tout perdre.

CBC Hamilton a contacté UPS le 9 décembre à 8 h HE. Deux heures plus tard, Wynne a déclaré avoir eu des nouvelles de l’entreprise.

Elle a dit qu’ils avaient trouvé et livré le colis. Ils ont blâmé la météo pour le retard, a déclaré Wynne.

UPS a refusé un entretien, mais un porte-parole de l’entreprise a déclaré avoir ouvert une enquête sur le colis perdu, puis l’avoir retrouvé et livré.

“Le service client est important pour nous, et nous prenons au sérieux le retard de tout colis”, lit-on dans la déclaration envoyée par e-mail.

“Nous regrettons le stress et les inconvénients que ce problème a causés au client.”

Un avocat recommande de virer de l’argent

Wynne et Vador étaient ravis d’apprendre la nouvelle.

“Nous sommes ravis que tout soit là et pris en charge, mais nous avons de la chance”, a-t-elle déclaré.

Wynne a déclaré que quiconque achetant une maison dans une autre province devrait essayer d’autres méthodes, comme la livrer soi-même.

Jeff Orenstein, un avocat du Consumer Law Group, a déclaré à CBC News que les gens devraient également essayer de transférer l’argent directement à l’avocat, même si cela coûte un peu plus cher. Il a également dit que Wynne aurait pu appeler sa banque et annuler la traite bancaire et essayer de la renvoyer.

Wynne a déclaré qu’elle s’était abstenue d’appeler sa banque, Tangerine, tout en espérant que le colis serait retrouvé.

Jeff Orenstein est avocat au Consumer Law Group. (Radio-Canada)

La porte-parole de Tangerine, Rebecca Webster, a déclaré à CBC Hamilton que tant que la traite bancaire n’était pas encaissée, Wynne aurait pu l’annuler et signer un formulaire d’indemnisation pour s’assurer que personne n’encaisserait la traite originale.

Quant à savoir si UPS serait responsable de la perte du colis, Orenstein a déclaré que cela dépendait de la situation.

Il a déclaré que si quelqu’un paie pour l’expédition express, par exemple, et que le service livre le colis en retard, l’entreprise peut être tenue responsable.

“Il me semble que les entreprises assument une obligation de résultat … elles devraient en fait le livrer quand elles ont promis de le faire, autre qu’un acte de Dieu comme une tempête de neige”, a-t-il déclaré.

Wynne a dit qu’elle avait hâte de faire ses valises, d’emménager dans la nouvelle maison et de manger du homard frais.

“C’est un cadeau de Noël. … Nous sommes excités, c’est bien, ce seront des moments amusants”, a-t-elle déclaré.

“Je peux voir des baleines et des méduses.”