Le dernier livre de Pranab Mukherjee, le quatrième volume de ses mémoires intitulé The Presidential Years, a déclenché une controverse quelques semaines avant sa publication imminente. Les enfants de Mukherjee – Abhijit et Sharmistha ont commencé une guerre sur Twitter à propos de la publication du livre avec Sharmistha battant pour sa sortie et Abhijit demandant aux éditeurs de l’arrêter.

Cependant, malgré leurs différences, le livre est sorti la semaine dernière et il a immédiatement fait la une des journaux pour les commentaires sincères de Pranab Mukherjee et sa réflexion sur la chute du Congrès, sa comparaison des deux premiers ministres indiens avec lesquels il avait travaillé, Narendra Modi et Manmohan Singh. . Il comprend également sa version sur de nombreux événements internationaux et nationaux.

En tant que chronique de ses années en tant que président de l’Inde, Mukherjee, dans son livre, raconte également de nombreuses anecdotes intéressantes qui ne sont pas de notoriété publique. Une de ces histoires est celle des animaux de compagnie de Barack Obama qui ont signé avec leurs empreintes de pattes sur une carte de nouvel an envoyée à Mukherjee par Obama et sa femme, Michelle. Dans le livre, Mukherjee raconte l’incident et écrit: « Au cours de la visite (faisant référence à la visite d’Obama en Inde en 2015 en tant qu’invité principal de la célébration de la Journée de la République), Obama m’a présenté un fac-similé d’un télégramme envoyé par l’ancien président américain, Harry Truman, à notre premier président, le Dr Rajendra Prasad, encadré dans un plaque personnalisée. Il est conservé dans un musée construit à mon époque.

Cela a été suivi par un autre cadeau personnel en décembre 2015, lorsque, en guise de voeux du Nouvel An, Obama a envoyé une carte composée des signatures de tous les membres de la première famille américaine ainsi que des empreintes de pattes de leurs deux animaux de compagnie. C’était le vrai humour américain, qui a une touche personnelle des invités. L’impression générale que j’ai eue lors de ma conversation avec lui était positive.

J’ai été impressionné par la profondeur de sa compréhension des affaires mondiales et aussi des développements en Inde depuis 1947. Au cours de cette visite, Obama a dit que j’avais, tout au long des décennies – depuis les années 70 jusqu’à ce que je devienne président, et à travers différentes phases de la Les relations entre l’Inde et les États-Unis étaient fortement favorables à la promotion des relations bilatérales. Il a dit que j’avais travaillé pour cela, que ce soit au bureau ou en dehors.

J’étais totalement décontenancé, mais je ne pouvais rien faire. L’envoyé américain nouvellement nommé en Inde, Richard Verma, m’a alors dit que le président ne partageait pas son discours à l’avance mais s’exprimait depuis la tribune de façon extempore. Cependant, quelles que soient les circonstances, en tant que président, j’ai toujours gardé à l’esprit que ce n’était pas mon travail d’argumenter ou d’impressionner mes invités sur la rationalité de nos points de vue ou de notre position. En tant que président, je n’ai fait que réitérer la position prise et les opinions exprimées par le gouvernement en place. Je n’ai jamais essayé d’être argumentatif ou de marquer un point. «

Dans le livre, Mukherjee a également raconté les détails de la visite d’Obama lors du défilé du jour de la République en 2015 et comment cela a affecté les protocoles suivis avant et après l’événement. Mukherjee a déclaré que tandis que les services de sécurité américains insistaient pour qu’il se rende sur le lieu du défilé avec Obama dans sa voiture pare-balles, qui avait été amenée des États-Unis, Mukherjee avait choisi de ne pas le faire car ce n’était pas le protocole général, et a poliment mais fermement refusé offre. Il écrit,

« Barack Obama est devenu le premier président américain à être invité en tant qu’invité principal au défilé de la fête de la République en 2015, bien que la plupart des présidents américains, depuis l’époque d’Eisenhower, se soient rendus en Inde pendant leur mandat. Mais non seulement Obama a-t-il été la première exception en tant que invité principal de l’événement de la fête de la République, mais il est également le seul président des États-Unis à avoir visité l’Inde à deux reprises au cours de son mandat. Le choix et la présence d’un invité principal à l’événement de la fête de la République ne transmettent aucun message particulier, sauf pour projeter l’amitié et la proximité entre les deux pays, la présence d’Obama ne faisait pas exception à ce sentiment.

Cependant, il y avait une différence dans le protocole qui a été suivi lors du défilé de la fête de la République cette année-là. La pratique normale est que l’invité principal arrive à Rashtrapati Bhavan quelques minutes avant que le président ne quitte la résidence officielle pour Rajpath, où se déroule le défilé de la fête de la République. L’hôte et l’invité partagent la même voiture tout en passant le long de la foule avant d’arriver à l’estrade de salut.

Avant de quitter Rashtrapati Bhavan, le président reçoit le salut national des gardes du corps du président (PBG) et l’invité regarde l’événement. Puis à nouveau le PBG donne le salut national au président, qu’il prend de l’estrade, avec le PM et d’autres invités en présence. A la fin de la fonction, le voyage de retour est dans le même ordre. De Rashtrapati Bhavan, le client part pour son logement (dans un hôtel). Dans certains cas, comme avec le roi du Bhoutan qui est resté avec le président, les invités m’ont accompagné dans les deux voyages.

Dans le cas d’Obama, les services secrets américains ont insisté pour que leur président voyage dans un véhicule spécialement blindé qui avait été amené des États-Unis. Ils voulaient que je voyage dans la même voiture blindée avec Obama. Cet écart a soulevé un problème diplomatique mineur. J’ai poliment mais fermement refusé de le faire et j’ai demandé à la MEA d’informer les autorités américaines que lorsque le président américain se rendrait avec le président indien en Inde, il devrait faire confiance à nos arrangements de sécurité. Cela ne peut pas être l’inverse.

Donc, finalement, il a été décidé qu’Obama viendrait de son hôtel dans sa voiture deux minutes avant mon arrivée et serait reçu par PM Modi; ils me recevaient alors à mon arrivée. Le même arrangement a été fait pour mon départ. «

Les extraits suivants ont été publiés avec la permission de Rupa Publications.