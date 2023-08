Que s’est-il passé lorsque la police d’Halifax a aspergé de gaz poivré des personnes qui protestaient contre le retrait des refuges pour sans-abri

Lisa Lachance ne s’attendait pas à passer la journée après les élections de 2021 en Nouvelle-Écosse face à face avec des policiers en tenue anti-émeute.

Lachance, le député de la législature provinciale qui représente Halifax Citadel-Sable Island, a entendu parler d’une grande manifestation dans la circonscription pour empêcher la police et les travailleurs de la ville de retirer les tentes et les abris dans les parcs utilisés par les sans-abri et pensaient qu’ils feraient mieux d’y assister .

« Nous nous tenions essentiellement face à l’une des lignes de police », a déclaré Lachance lors d’une récente entrevue.

« Ce que nous essayions de faire, c’était simplement d’avoir une conversation et de dire simplement que nous devons désamorcer parce que, alors que nous étions là, de plus en plus de gens arrivaient », ont-ils déclaré.

« C’était une situation très volatile. »

Maintenant, CBC News a obtenu des documents internes de la police révélant de nouvelles informations sur le jour où la police et les manifestants se sont affrontés, y compris des récits d’officiers sur ce qu’ils ont fait et pourquoi.

Lisa Lachance, députée de la législature provinciale de Halifax Citadel-Sable Island, a assisté à la manifestation en août 2021 dans un parc du centre-ville d’Halifax. (Shaina Luck/CBC)

Les documents suggèrent que la police régionale d’Halifax (HRP) a examiné les actions des agents et a conclu que presque tout ce que le service a fait ce jour-là était correct.

C’est un point de vue que ne partagent pas les détracteurs des actions policières comme Lachance, qui a déposé une plainte officielle concernant la gestion de la manifestation.

« Les objectifs globaux ont été atteints »

Le 18 août 2021, des centaines de personnes se sont rassemblées sur Spring Garden Road, au centre-ville d’Halifax, pour bloquer le retrait des tentes et des abris en bois utilisés par les sans-abri.

La police et les employés de la ville appliquaient un règlement municipal interdisant de vivre dans les parcs. La police a utilisé du gaz poivré et les ambulanciers ont soigné au moins 21 personnes sur les lieux.

Un examen externe est en cours sur le recours à la force par la police, visant à répondre aux questions sur la manière dont l’opération a été menée pour le public et le conseil civil supervisant la police.

Dans des documents obtenus par CBC dans le cadre de l’accès à l’information, HRP a estimé que ses « objectifs généraux étaient atteints » et a déclaré qu’aucun agent n’avait rien fait de mal.

CBC a demandé une entrevue avec HRP pour discuter des événements de la manifestation.

HRP a refusé, citant l’examen externe en cours.

REGARDER | Les documents de la police en révèlent davantage sur la prise de décision des agents pendant la manifestation : Ce que CBC News a appris en analysant une vidéo, des rapports de police détaillant des affrontements avec des manifestants au sujet des refuges pour sans-abri de Halifax Le 18 août 2021, le centre-ville d’Halifax a éclaté lors d’une manifestation tentaculaire contre le retrait des refuges pour sans-abri d’un parc. Deux ans plus tard, les rapports de police de ce jour ont été communiqués à CBC News.

La chronologie

La police et les employés de la ville ont enlevé les tentes dans trois parcs de la ville avant 8 heures du matin ce jour-là. Après cela, le commandant de l’incident, le surintendant. Andrew Matthews a écrit que la décision avait été prise de déménager dans le petit parc autour de l’ancien bâtiment de la bibliothèque sur Spring Garden Road.

Cependant, il y avait deux structures en bois à côté de l’ancienne bibliothèque habitées par des sans-abri. Les documents décrivent comment le «personnel non policier» a attendu que l’équipement démonte les structures et les livre à une installation du Burnside Business Park de Dartmouth pour les garder en lieu sûr.

« Sur le plan opérationnel, les retards ont aggravé la situation et permis aux manifestants de se mobiliser », indique le rapport « après action » de Matthews.

Ce rapport et les rapports sur le recours à la force décrivent comment un homme du groupe de protestation a grimpé au sommet d’une des structures en bois et a refusé de partir. D’autres manifestants ont bloqué le chemin avec leurs corps. L’impasse a duré des heures alors que la foule augmentait.

Un négociateur de la police parle avec un manifestant sur le toit d’un abri en bois pendant la manifestation. (Radio-Canada)

Un négociateur de la police, Const. Trevor Lassaline, a été amené pour essayer de parler au manifestant sur le toit de l’abri.

Vers 15 heures, l’homme a accepté de descendre du toit et d’être arrêté. Alors que l’homme était menotté et escorté jusqu’à un fourgon de police qui attendait sur la rue Brunswick, certains dans la foule ont tenté d’empêcher l’arrestation.

Certains manifestants ont bloqué le chemin de la camionnette avec leurs corps. Du côté de la rue Brunswick du site de la bibliothèque, la police a tenté de repousser les manifestants. Dans les rapports sur le recours à la force, certains agents ont décrit avoir été « submergés » ou « encerclés ».

« Il y avait partout des poches de manifestants qui frappaient avec une grande intensité et une rage aveugle contre les officiers », a écrit un officier.

Entre 15 h et 15 h 30 environ, au moins un agent a envoyé un code radio d’urgence indiquant qu’un agent était en panne.

La scène était chaotique; des agents qui se trouvaient dans d’autres zones du site de la bibliothèque ont couru vers la rue Brunswick.

Les manifestants et la police se poussent les uns contre les autres lors de la manifestation contre l’expulsion des sans-abri à l’extérieur de l’ancienne Halifax Memorial Library. (Michael Gorman/CBC)

Les gens dans la foule ont jeté des bouteilles d’eau sur la police. Un répartiteur est allé sur la radio de la police et a signalé une éventuelle observation d’arme à feu dans la foule. Un agent dans une voiture de police a percuté un agent sur la chaussée des rues Brunswick et Doyle.

Plusieurs agents ont commencé à utiliser du gaz poivré sur des individus ou dans un large arc. Quatre agents ont écrit dans leurs rapports sur le recours à la force qu’ils avaient été touchés par le jet, l’attrapant dans certains cas au visage ou aux yeux.

11 rapports de gaz poivré

CBC a obtenu 29 exemples de rapports sur le recours à la force déposés par des agents du HRP à la suite de la manifestation.

Parmi ceux-ci, 11 agents ont déposé des rapports indiquant qu’ils avaient utilisé du gaz poivré sur des personnes. Deux autres ont déclaré qu’ils n’avaient pas déployé de gaz poivré, mais qu’ils l’avaient affiché pour faire reculer la foule.

Deux types de méthodes de dispersion ont été utilisées : un brumisateur qui produit un jet grand angle et un « lanceur de boules de poivre » qui peut tirer une capsule ciblée à distance.

Une femme verse de l’eau sur ses yeux pour se soulager du gaz poivré après que la police l’ait utilisé lors de la manifestation au centre-ville d’Halifax. (Radio-Canada)

Certains officiers ont écrit sur l’utilisation de gaz poivré contre des personnes spécifiques dans la foule, ciblant directement les visages.

D’autres agents ont utilisé plus largement le gaz poivré, ce qui a fait que certains agents ont été frappés au visage et «contaminés de manière croisée».

« Je crois que j’ai pulvérisé au moins 30 personnes », a écrit un officier. « J’ai pulvérisé le brumisateur dans la foule en dernier recours pour obtenir la conformité et pour éviter que d’autres agents ne soient blessés. »

Les vélos comme barrières

Les documents communiqués à CBC montrent que l’équipe d’intervention rapide à vélo de HRP faisait partie intégrante de la réponse de contrôle des foules.

Trois agents, dont un qui s’est identifié comme le chef d’équipe, ont écrit sur l’utilisation de la technique de «poussée de la poitrine» ou de «poussée à vélo» sur la foule, comme ils avaient été formés à le faire.

Un agent de la police régionale d’Halifax avec un vélo le saisit par la tige de selle et le montant du guidon, le soulevant du sol pour utiliser la technique de «poussée de la poitrine» pour faire reculer les gens. (Radio-Canada)

Les policiers ont écrit qu’ils avaient prévenu les manifestants à l’avance, qu’ils les frappaient parfois avec des vélos alors qu’ils les repoussaient et que les manifestants tentaient de donner des coups de poing, des coups de pied ou de saisir les vélos.

« Toute la force appliquée avec mon vélo était sous la direction de mon chef d’équipe … qui découle de la chaîne de commandement », a écrit l’un d’eux.

12 officiers ont eu des «blessures légères»

Dans le document après action, HRP a noté que 12 officiers avaient subi des « blessures mineures » à la suite de l’événement.

La plupart des blessures n’ont pas nécessité de soins médicaux professionnels, notamment une cheville enroulée, des égratignures et des ecchymoses, une morsure à la main droite et des douleurs causées par une chute au sol.

Un officier a déclaré qu’ils avaient repoussé les manifestants pendant longtemps et qu’il s’était rendu compte plus tard que leurs côtes étaient douloureuses et que leur respiration était douloureuse. Un chiropraticien a dit qu’une côte était sortie de sa place.

Un autre officier a déclaré être allé à l’hôpital pour une commotion cérébrale présumée après avoir été « frappé avec une pomme ».

Un autre a déposé un rapport auprès de la Commission des accidents du travail qui incluait avoir été « aspergé de poivre par des manifestants », et certains dossiers indiquaient que l’officier qui avait été aspergé de gaz poivré au visage devait se rendre à l’hôpital.

Manifestants utilisant des planches à roulettes, des prunes et des coups de tête: police

Un officier a décrit avoir été aspergé au visage par un manifestant avec « ce que l’on pense être du gaz poivré ». Cet officier a effectué un « démantèlement sévèrement contrôlé », mettant la personne au sol.

Plusieurs officiers ont décrit la foule jetant des bouteilles d’eau. Dans un cas, un officier a répertorié les armes portées par les manifestants comme « une planche à roulettes, des bouteilles d’eau (pleines), divers types de nourriture ».

« J’ai observé plusieurs bouteilles d’eau pleines de 500 millilitres lancées à grande vitesse sur des policiers », a écrit l’officier.

« J’ai aussi observé des pommes, des prunes, des oranges et d’autres aliments assortis jetés. »

Le même officier a écrit avoir vu des personnes portant des cruches de lait de deux litres, censées être destinées à la décontamination après un spray au poivre.

Les gens repoussent la police pendant la manifestation. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

Un officier a décrit avoir vu « de grandes foules donner des coups de pied et de poing aux véhicules de police, pousser des agents, balancer des planches à roulettes ».

Un autre officier a écrit que quelqu’un « a saisi ma veste de police et mon cordon radio et a commencé à m’entraîner dans la foule ».

Plainte déposée demandant la responsabilité de l’agent

Environ un mois après la manifestation, Lachance a déposé une plainte officielle auprès du HRP, demandant une enquête sur les actions du ministère.

Lachance estimait que l’on n’avait pas fait assez pour désamorcer la situation et s’inquiétait du manque d’étiquettes nominatives des agents, qu’ils qualifiaient d’« omniprésentes ». Ils ont estimé qu’ils n’étaient pas en mesure de voir les étiquettes de nom sur environ la moitié des agents qu’ils ont vus.

L’enquête interne a duré jusqu’en avril 2022, lorsque le chef Dan Kinsella a conclu que toutes les préoccupations de Lachance étaient « sans fondement », bien qu’il y ait eu des preuves vidéo que certains agents ne portaient pas de badges.

Il n’a pas précisé combien d’officiers n’avaient pas d’étiquettes nominatives, mais a ajouté que les officiers avaient reconnu les étiquettes manquantes aux enquêteurs et « fourni des explications ».

Ces explications comprenaient un officier qui croyait qu’un manifestant l’avait arraché et des officiers qui ont répondu à l’appel rapidement et n’ont pas eu le temps de vérifier leurs uniformes.

Le chef de la police régionale d’Halifax, Dan Kinsella, a examiné une plainte concernant la gestion de la manifestation et a conclu que les préoccupations étaient «sans fondement». (Robert Short/CBC)

Dans la décision de Kinsella, il a également écrit sur un rapport d’un officier avec un patch « fine ligne bleue » sur son uniforme. L’écusson est devenu un symbole de division que certains considèrent comme un hommage aux officiers tombés au combat et que d’autres considèrent comme un symbole lié au nationalisme blanc. Kinsella a déclaré que le département avait envoyé un e-mail à tous les membres le 24 août 2021, leur rappelant de ne porter que des insignes autorisés par le chef.

Tentatives de désescalade

Kinsella a également abordé l’allégation que la police n’a pas tenté de désamorcer la situation.

Il a passé en revue la vidéo prise par un officier chargé de capturer la journée et a noté que les officiers avaient dit à la foule de « reculer » ou de « reculer s’il vous plaît » plus de 40 fois au cours des quatre premières minutes de la vidéo.

La police assiste à la manifestation après que la ville a retiré des tentes et de petits abris pour les sans-abri à Halifax. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne) « Les manifestants ont ignoré ces ordres et ont avancé. Il semble que la foule avait un programme qu’ils étaient déterminés à suivre », a-t-il écrit dans sa décision.

Kinsella a écrit que HRP « agissait légalement » dans son application du règlement municipal.

Lachance s’est dit déçu de la réponse de la police à sa plainte.

« Comment allons-nous faire la prochaine fois ? » dit Lachance.

« Les gens protestent. C’est un droit que nous avons au Canada et je veux que cela se fasse en toute sécurité. Nous devons pouvoir le faire dans notre société et je n’ai pas vu de voie à suivre. »

Le rapport final de l’examen externe de la réponse de la police par le cabinet d’avocats torontois Cooper, Sandler, Shime et Schwartzentruber sera rendu public d’ici juin prochain.