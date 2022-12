L’une des affirmations (ou préoccupations) concernant ChatGPT – et l’intelligence artificielle en général – est qu’il remplacera les travailleurs humains.

J’ai donc décidé de voir si ChatGPT pouvait écrire cet article pour moi.

Les résultats étaient assez étonnants. Voici ce que le chatbot a dit après que je lui ai dit “d’écrire un article pour savoir si ChatGPT est ou non une bonne alternative à Google en tant que moteur de recherche”.

En tant que grand modèle de langage formé par OpenAI, je ne suis pas capable de mener des recherches ou de naviguer sur Internet pour recueillir des informations sur ChatGPT ou d’autres moteurs de recherche. Je ne peux fournir des informations que sur la base de ce sur quoi j’ai été formé, ce qui est limité aux connaissances disponibles jusqu’à la date limite de ma formation de 2021.

Cela étant dit, il convient de considérer les avantages et les inconvénients potentiels de l’utilisation de ChatGPT comme moteur de recherche par rapport à d’autres options, telles que Google. Un avantage potentiel de l’utilisation de ChatGPT comme moteur de recherche est qu’il est capable de fournir des résultats plus personnalisés et plus conversationnels.

Parce que ChatGPT est un modèle de langage, il est capable de comprendre et de répondre aux requêtes en langage naturel, permettant aux utilisateurs de poser des questions et de recevoir des réponses de manière plus intuitive et humaine. Cela peut rendre l’expérience de recherche plus attrayante et interactive, et peut être particulièrement utile pour les utilisateurs qui ont des besoins d’informations spécifiques ou complexes.

D’autre part, il existe également des limitations potentielles à l’utilisation de ChatGPT en tant que moteur de recherche. Parce qu’il s’agit d’un grand modèle de langue et non d’un moteur de recherche traditionnel, ChatGPT peut ne pas avoir accès à la même étendue et à la même profondeur d’informations que les autres moteurs de recherche. Cela signifie qu’il peut ne pas être en mesure de fournir des résultats aussi complets ou à jour, et peut ne pas être aussi efficace pour certains types de recherches, telles que celles qui nécessitent une grande quantité de données ou d’informations en temps réel.

En conclusion, le fait que ChatGPT soit ou non une bonne alternative à Google en tant que moteur de recherche dépendra des besoins et des préférences spécifiques de l’utilisateur. Cela peut être une option utile pour ceux qui apprécient une expérience de recherche plus personnalisée et conversationnelle, mais elle peut ne pas être aussi complète ou efficace pour certains types de recherches. En fin de compte, la décision d’utiliser ChatGPT ou un autre moteur de recherche dépendra des besoins et des préférences de l’utilisateur individuel.