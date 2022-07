Que s’est-il passé lorsque Facebook a acheté Instagram et transformé l’application de partage de photos

Lorsque Facebook a fait une offre pour acheter Instagram en 2012 pour un montant record de 1 milliard de dollars, beaucoup de gens pensaient que Mark Zuckerberg faisait une erreur.

Mais l’achat d’Instagram s’est avéré être l’une des meilleures acquisitions technologiques de tous les temps, contribuant à assurer la domination de Facebook sur les réseaux sociaux pour les années à venir. Il l’a fait en imprimant rapidement son influence sur la célèbre application de partage de photos simple, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui l’ont aidée à atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs.

Ce genre de changement pourrait être controversé, même en interne. Exemple concret : certains des premiers employés ont refusé de se débarrasser de l’ancienne exigence d’Instagram selon laquelle chaque photo de l’application devait être de forme carrée.

“Cela semble si petit maintenant, mais à l’époque, c’était une vache sacrée de l’entreprise”, a déclaré Ashley Yuki, co-responsable du produit Instagram.

Aujourd’hui, Instagram est toujours aux prises avec le défi de suivre sa concurrence sur les réseaux sociaux – à savoir, TikTok – tout en essayant de ne pas perdre la qualité d’origine qui a rendu l’application spéciale en premier lieu.

Nous explorons l’identité changeante d’Instagram pour notre troisième épisode de la nouvelle saison de Terre des Géants, la série de podcasts narratifs primés de Vox Media Podcast Network sur les entreprises technologiques les plus influentes de notre époque. Cette saison, Recode et The Verge se sont associés au cours de sept épisodes pour raconter l’histoire du parcours de Facebook pour devenir Meta, avec des entretiens avec des dirigeants actuels et anciens.

