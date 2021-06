NEW York City bar Le Stonewall Inn est un monument historique et on se souvient de son héritage.

Les émeutes de Stonewall Inn sont largement connues comme le début d’un mouvement de fierté gay, mais que s’est-il passé exactement?

Le Stonewall Inn est un bar situé à Greenwich Village à New York City Crédit: New York Times

Qu’est-ce que le Stonewall Inn?

Le Stonewall Inn est un bar situé à Greenwich Village à New York.

Depuis sa première ouverture en 1930, il a servi de havre de paix pour la communauté LGBTQ +.

Au cours des années 60 et 70, les actes homosexuels étaient illégaux dans tous les États, à l’exception de l’Illinois.

La plupart des bars gays, y compris le Stonewall Inn, étaient gérés par la mafia qui a soudoyé la police pour qu’elle détourne le regard.

Le 27 juin 1969, six policiers en civil sont entrés dans le bar et ont commencé à arrêter des employés. Crédit: Reuters

Que s’est-il passé lors des émeutes de Stonewall?

Le 27 juin 1969, six policiers en civil sont entrés dans le bar et ont commencé à arrêter des employés.

Pendant ce temps, la police a ciblé les bars gays pour les permis d’alcool illégaux.

Ils ont également ciblé les drag queens parce que se faire passer pour le sexe opposé était un crime à l’époque.

Aux premières heures du 28 juin, une émeute a éclaté.

Il existe différents récits sur la façon dont la foule est devenue turbulente.

Beaucoup pensent que la militante lesbienne Stormé DeLarverie a été brutalisée par la police lorsque des spectateurs ont explosé.

Les spectateurs ont commencé à crier après les flics, certains jetant même des bouteilles.

La police s’est ensuite barricadée à l’intérieur du bar pendant que les manifestants tentaient d’enfoncer les portes.

Les émeutes se sont éteintes vers 4 heures du matin et, heureusement, personne n’a été tué ou gravement blessé.

La nuit suivante, le Stonewall Inn a rouvert ses portes, mais la police est de nouveau arrivée et a battu et gazé des membres de la foule.

Selon History Channel, « Avec Stonewall, l’esprit de la rébellion des années 60 s’est propagé aux personnes LGBT à New York et au-delà, qui pour la première fois se sont retrouvées dans une communauté » Crédit: Alamy

Pourquoi les émeutes de Stonewall étaient-elles importantes?

Selon History Channel, « Avec Stonewall, l’esprit de la rébellion des années 60 s’est propagé aux personnes LGBT à New York et au-delà, qui pour la première fois se sont retrouvées dans une communauté. »

Les émeutes ont suscité une compréhension et une indignation quant à la manière dont les communautés LGBTQ + étaient ciblées et traitées.

Cela a conduit à de nombreuses autres émeutes et manifestations, appelant à l’égalité pour tous, malgré la sexualité ou l’orientation de genre.

Le 28 juin 1970, le premier défilé de la fierté a commencé au Stonewall Inn en commémoration.

Le Stonewall Inn continue d’être un espace sûr pour les membres de la communauté LGBTQ + et se tient toujours à New York, canoniquement queer Greenwich Village.