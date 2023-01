Que s’est-il passé lors de l’audience du Sénat Ticketmaster: Taylor Swift, des bots et plus

La commission judiciaire du Sénat américain a tenu mardi une audience antitrust de trois heures pour déterminer si Ticketmaster et la société mère Live Nation détiennent un monopole dans l’industrie de la billetterie. L’audience a représenté un moment de jugement pour l’entreprise. Les frustrations de longue date des fans de musique avec le géant de la billetterie ont culminé en novembre lorsque les fans n’ont pas réussi à obtenir des billets pour la prochaine tournée Eras de Taylor Swift lors de la prévente, obligeant Ticketmaster à annuler la vente générale.

Les démocrates et les républicains sont apparus unis lors de l’audience sur l’idée que les consommateurs américains souffraient de la mainmise de Ticketmaster sur l’industrie du divertissement en direct. Leur préoccupation est que Ticketmaster est si grand que les artistes et les salles n’ont d’autre choix que d’utiliser sa technologie, ce qui ne l’incite pas à maintenir des prix abordables et à s’assurer qu’il offre aux fans une expérience décente.

Ensemble, ils ont interrogé le président de Ticketmaster, Joe Berchtold, aux côtés de plusieurs autres acteurs de l’industrie, lui demandant de justifier l’incapacité de son entreprise à répondre à la demande des fans pendant la tournée et à lutter contre son problème de bot malgré sa domination de l’industrie.

Voici ce qui s’est passé lors de l’audience.

Le président de Ticketmaster présente ses excuses aux fans de Taylor Swift

Berchtold a déclaré au comité qu’une attaque de bot était responsable de l’effondrement de Ticketmaster lors de la prévente vérifiée par les fans de la tournée Eras.

Avant la prévente, des codes ont été envoyés aux personnes identifiées comme des fans fidèles de Swift pour leur permettre d’accéder à la prévente. Le jour de la mise en vente des billets, Berchtold a déclaré qu’environ trois fois le nombre de bots que Ticketmaster voit habituellement tenter d’accéder au site, ralentissant tout et empêchant de nombreux fans de finaliser leurs achats de billets.

Le système de ventilateur vérifié a fonctionné, dans la mesure où aucun des bots n’a pu acheter de billets, a-t-il ajouté, mais leur attaque coordonnée a ruiné l’expérience pour tout le monde.

Dans une déclaration à l’époque, Swift a décrit l’expérience de voir beaucoup de ses fans essayer et échouer à obtenir des billets comme “atroce”. Ticketmaster lui avait assuré qu’il serait en mesure de faire face à la demande, a-t-elle déclaré.

Ticketmaster s’est excusé auprès d’elle et de ses fans – des excuses que Berchtold a réitérées lors de l’audience de mardi.

“Nous devons faire mieux et nous le ferons”, a-t-il déclaré.

Chansons rapides citées 5 fois

Bien que l’audience se soit très peu concentrée sur le cas spécifique de Swift et ait plutôt adopté une vision beaucoup plus large de Ticketmaster, l’influence du chanteur a pu se faire sentir tout au long. À cinq reprises, des témoins et des sénateurs ont cité ses paroles alors qu’ils tentaient de faire valoir leurs arguments.

La sénatrice Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota, a donné le coup d’envoi. “Pour avoir un système capitaliste fort, vous devez avoir de la concurrence, vous ne pouvez pas avoir trop de consolidation – quelque chose que malheureusement pour ce pays, comme une ode à Taylor Swift, je dirai que nous ne connaissons que trop bien.”

Faisant référence au récent single Anti-Hero de Swift, le sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut, a déclaré : “Puis-je suggérer respectueusement que Ticketmaster devrait se regarder dans le miroir et dire : « Je suis le problème, c’est moi. »”

Pendant ce temps, Sal Nuzzo, un témoin qui a témoigné au nom du groupe de réflexion The James Madison Institute, a déclaré que pour les fans de Swift, toute la situation les faisait dire : “c’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses”.

Mais le gagnant du concours de paroles était le sénateur Mike Lee, un républicain de l’Utah, qui a fait deux références à Swift. Premièrement, il a décrit la suggestion du sénateur John Kennedy de rendre les billets non transférables comme “un cauchemar habillé comme un rêve éveillé”. Il a ensuite conclu avec des mots du dernier album de Swift, Midnights. “Le karma est une pensée relaxante – n’êtes-vous pas envieux que ce ne soit pas le cas ?” dit-il à Ticketmaster.

Ticketmaster est-il un monopole ? 4 témoins disent oui

La première moitié de l’audience s’est concentrée sur la question de savoir si Ticketmaster peut être considéré comme un monopole en raison de sa domination dans le domaine. Quatre des témoins – Nuzzo, le PDG de SeatGeek, Jack Groetzinger, le PDG de Jam Productions, Jerry Mickelson, et Kathleen Bradish, vice-présidente de la défense juridique à l’American Antitrust Institute – ont tous dit oui.

Groetzinger et Mickelson, qui est un promoteur, ont décrit les moyens par lesquels Ticketmaster et Live Nation contrôlant la billetterie, les lieux et la promotion ont exclu les concurrents de l’industrie. Groetzinger a déclaré que de nombreux sites avaient été impressionnés par la technologie de SeatGeek, mais ont finalement mis fin aux négociations par crainte de représailles s’ils ne continuaient pas à s’associer à Ticketmaster.

“Leur plus grande crainte est que s’ils quittent Ticketmaster, ils n’obtiendront pas le contenu”, a déclaré Mickelson, c’est-à-dire les artistes et les spectacles.

Berchtold a répondu en disant que la politique de Ticketmaster était de ne pas faire pression ou menacer les sites pour qu’ils travaillent avec eux. Il a également nié que son entreprise détienne le monopole de la billetterie, affirmant que l’industrie n’avait “jamais été aussi compétitive”.

“Je ne suis pas contre les grands, en soi, je suis contre les idiots”, a déclaré le sénateur John Kennedy, un républicain de Louisiane, à Berchtold. “La façon dont votre entreprise a géré la vente des billets pour Mme Swift a été une débâcle. Celui qui était en charge de cela devrait être renvoyé.”

Solutions potentielles discutées

La seconde moitié de l’audience a vu des sénateurs et des témoins évoquer des solutions potentielles, notamment le plafonnement des prix des billets et la répression des ventes spéculatives de billets en travaillant plus étroitement avec la FTC.

Kennedy a fait sensation en suggérant de rendre tous les billets non transférables pour empêcher les bots de les acheter. Plusieurs témoins et sénateurs semblaient favorables à cette idée, mais d’autres, dont le sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri, ont déclaré qu’il s’inquiéterait de l’impact sur les consommateurs. Bradish n’était pas non plus d’accord avec cette solution, affirmant que cela n’irait pas à la racine du problème – celle de la domination de Ticketmaster.

Mickelson a suggéré une intervention gouvernementale pour démanteler l’industrie des événements en direct de la même manière qu’elle a été utilisée pour démanteler les anciens studios de cinéma hollywoodiens. Il a également plaidé pour l’absence de contrats exclusifs entre les salles et les agents de billetterie, suivant le même modèle actuellement utilisé en Europe.

Plusieurs des sénateurs ont été frustrés à Berchtold de ne pas avoir utilisé la législation américaine existante pour offrir aux consommateurs une plus grande protection. “Si vous êtes préoccupé par les artistes, les consommateurs, les lieux”, a déclaré Blumenthal, “vous prendriez des mesures en vertu de la loi en vigueur”.

Les fans de Swift manifestent à l’extérieur

Drew Angerer/Getty Images



Pour les fans de Taylor Swift, cette audience était personnelle. Beaucoup de ceux désignés comme fans vérifiés lors de la prévente de la tournée Eras n’ont pas réussi à obtenir des billets. Pour ceux qui n’ont pas été vérifiés, l’annulation ultérieure de nouvelles ventes de billets signifiait qu’ils se voyaient refuser toute possibilité d’acheter des billets.

Plusieurs fans se sont rassemblés devant le Sénat mardi, brandissant des pancartes montrant leur frustration envers Ticketmaster. Pendant ce temps, d’autres fans ont regardé en ligne.

Beaucoup ont été amusés de voir la sénatrice Marsha Blackburn, une républicaine du Tennessee contre qui Swift a activement fait campagne dans le passé en raison de leurs positions opposées sur les questions LGBTQ+, prendre Berchtold à partie. Blackburn a réprimandé le président de Ticketmaster pour son incapacité à lutter efficacement contre les bots et les scalpers “effrontés” vendant des billets sur le marché secondaire avant même qu’ils ne soient mis en vente.

“Nous remercions les fans”, a déclaré Klobuchar, ajoutant qu’ils avaient maintenu le débat autour de cette question. Elle a dit qu’elle espérait que ceux qui étaient sortis plus tôt étaient restés.

Veiller à ce que les fans puissent acheter des billets pour les spectacles auxquels ils souhaitent assister à des prix équitables semblait être la priorité de chacun tout au long de l’audience, ce qui s’est avéré être un problème qui a uni les sénateurs de tous les horizons politiques.

Le combat est loin d’être terminé

Alors qu’elle terminait l’audience de mardi, Klobuchar a averti qu’il ne s’agissait que de la première étape pour améliorer la billetterie dans l’industrie.

Le dossier restera désormais ouvert pendant une autre semaine pour que Ticketmaster et d’autres puissent répondre aux questions auxquelles ils n’ont pas pu fournir de réponses immédiates pendant la session.

“Nous sommes intéressés à faire quelque chose ici, pas seulement à lancer du pop-corn”, a déclaré Klobuchar. “Les solutions sont là pour la prise.” Certaines choses peuvent changer immédiatement, d’autres prendront du temps, a-t-elle ajouté, mais le changement arrive.