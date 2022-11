Que s’est-il passé lors de l’attaque à l’acide de la discothèque d’East London, comment Arthur Collins a-t-il été impliqué et combien ont été blessés ?

Des CENTAINES de fêtards se trouvaient dans une discothèque londonienne lorsque de l’acide a été jeté à travers la salle en 2017.

Arthur Collins, l’ancien petit ami de la star de télé-réalité Ferne McCann, a été reconnu coupable d’avoir perpétré l’attaque vicieuse et emprisonné pendant 20 ans.

Arthur Collins a été reconnu coupable de 14 chefs d’accusation à Wood Green Crown Court Crédit : PA : Association de la presse

Que s’est-il passé lors de l’attaque à l’acide de la discothèque d’East London ?

En avril 2017, les fêtards célébraient le week-end de Pâques à la discothèque Mangle dans l’est de Londres lorsque de l’acide a été jeté sur la piste de danse.

Le lieu avait accueilli Love Juice, une soirée de musique house de neuf heures.

Les clubbers ont crié d’horreur et se sont précipités pour s’échapper, forçant une évacuation massive de 600 fêtards qui se sont déversés dans la rue.

Les routes ont été fermées alors que les services d’urgence, y compris une équipe d’intervention en zone dangereuse, se sont précipités sur les lieux. Au moins 14 personnes ont été blessées.

Comment Arthur Collins était-il impliqué ?

Arthur Collins, qui était le petit ami de la star de télé-réalité Ferne McCann, a été reconnu coupable le 13 novembre 2017 d’avoir perpétré l’attaque à l’acide.

Il a été reconnu coupable à Wood Green Crown Court, dans le nord de Londres, de cinq chefs de lésions corporelles graves et de neuf chefs de lésions corporelles réelles.

Collins a été attrapé dans une maison à Higham Ferrers, Northants, où il a sauté d’une fenêtre du premier étage alors que la police emménageait, se cassant les os des deux pieds.

Andre Phoenix, de Tottenham, au nord de Londres, avait comparu devant le tribunal aux côtés de Collins mais avait été innocenté.

Des images de vidéosurveillance diffusées au tribunal ont montré Collins jetant une substance au visage d’un autre homme avant de la disperser sur d’autres.

Il avait affirmé qu’il pensait que l’acide était une drogue du viol qui allait être utilisée pour augmenter la boisson d’une femme, et il l’a jeté pour déjouer le plan.

Et il a dit au jury qu’il s’était enfui car il craignait qu’un gang ne cible Ferne enceinte.

Mais le juge Noel Lucas, QC, a déclaré à l’avocat de Collins, George Carter-Stephenson, QC: “Ce sont des affaires très graves pour lesquelles votre client a été reconnu coupable.

“Il n’y a pas de peine à prononcer sauf une très importante.”

Collins a été condamné à 20 ans pour l’attentat du 19 décembre 2017.

Emprisonnant Collins, avec cinq années supplémentaires de licence, le juge Noel Lucas QC a déclaré que le jeune homme de 25 ans était “un menteur accompli et calculateur” qui n’avait pas démontré “le moindre remords”.

Le 3 octobre 2018, il avait un recours contre sa peine rejeté par la cour d’appel.

Qui étaient les victimes de l’attaque ?

Parmi les personnes traitées figurait le mannequin australien Isobella Fraser, qui rendait visite à sa sœur Prue à Londres.

Sa sœur Prue a également été blessée au bras.

Isobella a révélé des images de bandages importants sur son dos et son bras alors qu’elle recevait un traitement pour des brûlures.

Parlant de l’attaque, Isobella a déclaré: “Je pensais que nous allions nous faire gazer. Je pensais que c’était une attaque terroriste ou quelque chose comme ça. Je paniquais juste à cause de tout ce qui s’est passé.

“En fait, je ne pouvais pas respirer et je toussais. Et puis j’ai juste senti cette chose sur mon bras et j’ai réalisé que c’était une sorte d’acide.”

Sophie Hall a également été l’une des personnes gravement blessées lors de l’attaque mais, s’exprimant sur Good Morning Britain en juillet 2018, elle a révélé que sa confiance était de retour après avoir participé à un concours.

L’attaque a fait la une des journaux pendant des mois, ce qui a rendu difficile pour Sophie de passer à autre chose.

Apparaissant sur Good Morning Britain, elle a déclaré: “Je voulais qu’on se souvienne de moi comme de quelque chose de différent.

“Je voulais avoir un impact positif et peut-être inspirer les gens, et non seulement renforcer ma confiance, mais aider d’autres victimes là-bas – qui traversent peut-être une période difficile – pour que vous puissiez continuer et réaliser des choses fantastiques.”

Elle a dit que les gens ne doivent pas supposer qu’elle va bien maintenant car ses blessures ne sont plus immédiatement visibles.

“C’est aussi bien mental que physique”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas que certaines personnes s’en rendent compte, parce qu’elles disent” oh, tu as l’air tout à fait bien maintenant “, mais ce n’est pas le cas.