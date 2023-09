Que s’est-il passé le premier jour du procès anti-monopole

Jonathan Kanter, procureur général adjoint de la Division antitrust du ministère de la Justice, arrive au tribunal fédéral le 12 septembre 2023 à Washington, DC. Kévin Dietsch | Getty Images

Google paie des milliards de dollars pour s’assurer que son moteur de recherche fonctionne par défaut sur les navigateurs Internet et les téléphones, alimentant un cycle qui génère ses propres profits monopolistiques tout en rendant plus difficile pour les concurrents d’acquérir une part de marché significative dans la recherche, a allégué le gouvernement dans son plaidoyer d’ouverture mardi à le plus grand procès antitrust technologique depuis des décennies. Les avocats du ministère de la Justice et une coalition de procureurs généraux de l’État dirigée par le Colorado ont affronté Google mardi, alors que le procès de 10 semaines débutait devant le tribunal de district de Washington, DC. Le premier jour du procès a ouvert la voie à la façon dont le gouvernement et Google argumenteraient leurs points de vue opposés sur la façon dont l’entreprise a maintenu une part importante du marché de la recherche pendant des années. L’argument du gouvernement est que Google a conservé sa part du marché général de la recherche en créant de fortes barrières à l’entrée et une boucle de rétroaction qui ont maintenu sa domination. Google affirme que c’est simplement le choix préféré des consommateurs. Selon la société, cette popularité explique pourquoi les fabricants de navigateurs et de téléphones ont choisi Google comme moteur de recherche par défaut dans le cadre d’accords de partage des revenus. Les déclarations liminaires ont également donné un aperçu des personnes sur lesquelles chaque partie s’appuiera pour faire valoir ses arguments. En plus des experts économiques qui parleront du niveau de domination et du comportement du géant de la technologie, Google a déclaré que le tribunal entendrait plusieurs de ses propres dirigeants et ceux d’autres entreprises. Le tribunal entendra le PDG de la société, Sundar Pichai, que l’avocat du DOJ a déclaré que Google avait l’intention d’appeler. Il entendra également Pommes Eddy Cue, vice-président senior des services, et Mitchell Baker, PDG de Mozilla, ont déclaré l’avocat de Google. Plusieurs autres dirigeants de Google, notamment ceux qui supervisent les services publicitaires et les produits de recherche, devraient également être témoins, a ajouté l’avocat. En outre, le tribunal entendra Sridhar Ramaswamy, un ancien directeur de la publicité pour Google qui a ensuite cofondé un moteur de recherche concurrent, Neeva, a indiqué le DOJ. Le moteur de recherche axé sur la confidentialité, fondé en 2019, a annoncé en mai qu’il arrêterait le produit grand public et se concentrerait plutôt sur les cas d’utilisation de l’intelligence artificielle. Neeva a accepté que ce mois soit acquis par Flocon de neige . Après les déclarations liminaires, l’avocat du DOJ a interrogé son premier témoin, alors qu’il entame ce qu’on appelle son « dossier principal ». Le juge a accordé environ quatre semaines au ministère de la Justice pour présenter son dossier, après quoi la coalition des procureurs généraux des États dirigée par le Colorado le fera, suivie par Google.

Hal Varian, économiste en chef chez Google Inc., arrive devant le tribunal fédéral de Washington, DC, États-Unis, le mardi 12 septembre 2023. Ting Shen | Bloomberg | Getty Images

L’avocat du DOJ a présenté à l’économiste en chef de Google, Hal Varian, une série de documents, en commençant par une note de 2003 qu’il a rédigée et intitulée « Réflexions sur Google contre Microsoft » Au moment où il a rédigé la note, Varian a déclaré qu’il relevait d’un patron qui relevait directement du PDG. Dans la note, Varian avait fait part de ses préoccupations antitrust aux dirigeants de Google, les exhortant à « faire attention à ce que nous disons en public comme en privé » sur le sujet. Varian a écrit : « Nous devrions également prendre en compte les barrières à l’entrée, les coûts de changement et la propriété intellectuelle lors de la priorisation des produits. » Lors de son témoignage, Varian a déclaré que la meilleure barrière à l’entrée est un produit de qualité supérieure.

Les arguments du DOJ et des États

« Cette affaire concerne l’avenir d’Internet et la question de savoir si le moteur de recherche de Google sera un jour confronté à une concurrence significative », a déclaré l’avocat du DOJ, Kenneth Dintzer, au tribunal dans ses déclarations liminaires. Dintzer a affirmé que Google détenait plus de 89 % du marché de la recherche générale, citant un témoin expert en économie. La recherche générale est utilisée par les consommateurs comme une « rampe d’accès à Internet », a déclaré Ditzner, ce qui la distingue des moteurs de recherche plus spécialisés. Contrairement à un service de recherche spécialisé, les utilisateurs recherchent un moteur de recherche général lorsqu’ils ne connaissent pas le meilleur site Web pour répondre à leur question. « Rien ne peut remplacer une recherche générale », a déclaré Ditzner. Google maintient son monopole grâce à une boucle de rétroaction qui sert à renforcer son emprise sur le marché tout en rendant plus difficile l’entrée de ses concurrents, a fait valoir le DOJ. Google paie pour les valeurs par défaut, ce qui lui permet d’obtenir davantage de requêtes de recherche. Plus de requêtes signifie plus de données, qui peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de la recherche, aidant ainsi Google à gagner plus d’argent. Cela donne à Google plus de ressources pour payer le statut par défaut. Depuis que la Federal Trade Commission a refusé d’engager une procédure antitrust contre Google il y a près de 10 ans, William Cavanaugh de Patterson Belknap Webb & Tyler, qui représente les États, a déclaré : « Google a redoublé d’efforts pour utiliser les défauts dans ses accords de distribution. »

Google lui-même reconnaît l’immense valeur des valeurs par défaut. La société paie plus de 10 milliards de dollars par an pour maintenir le statut par défaut sur tous les navigateurs et appareils, a affirmé le DOJ. Et l’entreprise a un jour qualifié l’idée de perdre son placement par défaut chez Apple de « situation de code rouge », a déclaré Ditzner. Dans le même temps, Google a cherché à « limiter la capacité d’Apple à concevoir des produits qui concurrencent Google », étant donné qu’il dispose des ressources et des bases nécessaires pour construire un rival puissant, a déclaré Ditzner. En 2013, a déclaré Ditzner au tribunal, Apple a adopté ses propres suggestions dans son navigateur lorsque les utilisateurs lancent une recherche. Cette fonctionnalité « concernait » Google, a déclaré plus tard Joan Braddi, vice-présidente des partenariats produits chez Google, dans un e-mail référencé par Ditzner. À son tour, Google a ajouté à l’accord de partage des revenus avec Apple une stipulation selon laquelle il ne pouvait pas « s’étendre plus loin que ce qu’ils faisaient en septembre 2016 (car nous ne souhaitions pas qu’ils saignent du trafic) », a écrit Braddi. « De plus, ils ne peuvent proposer une suggestion ‘Siri’ que pour des raisons de qualité et non parce qu’ils souhaitent générer du trafic vers Siri. » Alors que Google affirmait que les fabricants de navigateurs et d’appareils concluaient librement des accords pour faire de son moteur de recherche le moteur de recherche par défaut, le DOJ a soutenu que l’entreprise avait le dessus pour amener les fabricants d’appareils à signer ses accords. Par exemple, les fabricants considèrent le Play Store comme une « application incontournable » pour les téléphones Android, a déclaré Ditzner, mais la seule façon de l’obtenir est de signer des accords d’exclusivité. Les preuves montreront que les fabricants d’appareils et les opérateurs ont accepté les accords d’exclusivité et de partage des revenus « parce que c’était la seule option », a déclaré Ditzner. En 2020, Samsung et AT&T étaient intéressés par un partenariat avec Branch Metrics, qui disposait d’un moteur de recherche capable de répondre aux questions en recherchant des applications sur un téléphone, a déclaré le DOJ, mais Google a déclaré à AT&T et Branch qu’ils ne pouvaient pas conclure l’accord. L’avocat de Google a déclaré plus tard qu’il n’y avait aucune preuve que la société ait dit aux opérateurs qu’ils ne pouvaient pas utiliser Branch. L’avocat de Google a ajouté que le PDG de Branch témoignerait qu’il n’est pas en concurrence avec Google. Les États ont également évoqué leurs affirmations selon lesquelles Google aurait utilisé ce qui était censé être un outil neutre d’achat de publicité pour contrecarrer son rival Microsoft. Google dira qu’il n’avait aucune obligation de traiter avec Microsoft, a déclaré Cavanaugh, mais cela ne s’applique pas ici car « ils ont choisi de traiter ». Enfin, le gouvernement a déclaré que le tribunal entendrait davantage parler de la prétendue destruction de documents par Google, affirmant que cela avait enseigné aux employéso cacher des preuves grâce à son programme « Communicate With Care ». Google a demandé à ses employés d’inclure des mentions légales dans « toute communication écrite » concernant les accords de partage des revenus, a affirmé le gouvernement. Le DOJ a également partagé un message de 2021 de Pichai dans lequel il demandait si lui et un collègue pouvaient « modifier le paramètre de ce groupe sur l’historique désactivé » avant de supprimer la demande.

L’argument de Google

Kent Walker, président des affaires mondiales et directeur juridique d’Alphabet Inc., arrive au tribunal fédéral le 12 septembre 2023 à Washington, DC. Kévin Dietsch | Getty Images