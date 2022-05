Que s’est-il passé le jour 94 de la guerre en Ukraine

La Russie s’est rapprochée samedi de l’occupation de l’intégralité de Louhansk, une province clé de l’est de l’Ukraine, après que ses forces sont entrées dans une ville critique de l’est encore sous contrôle ukrainien partiel.

Aidée en partie par des ogives thermobariques, l’une des armes conventionnelles les plus redoutables dont disposent les armées contemporaines, l’avancée russe dans l’est de l’Ukraine a mis en évidence le dividende que la Russie a gagné en s’emparant d’un port sur la mer Noire et en mettant fin à ses tentatives de capturer la capitale ukrainienne, Kyiv et la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv.

Cela a permis à l’armée russe de concentrer ses forces dans une petite poche de l’est de l’Ukraine, où les lignes d’approvisionnement russes sont moins vulnérables ; où les forces russes ont renforcé leur contrôle sur un territoire nouvellement capturé ; et où les responsables ukrainiens affirment que leur armée est désormais considérablement plus nombreuse et moins armée.

Le dernier indicateur de ce dividende est survenu samedi, lorsque deux hauts responsables ukrainiens ont déclaré que les forces ukrainiennes et russes étaient enfermées dans de violents combats de rue à l’intérieur de la ville orientale de Sievierodonetsk, où les soldats russes s’étaient avancés à quelques pâtés de maisons du quartier général administratif. Samedi matin, les Russes avaient capturé une gare routière et un hôtel dans le nord-est de la ville et endommagé 14 immeubles de grande hauteur lors d’au moins trois bombardements dans la nuit, a déclaré le chef de l’administration militaire de la province de Louhansk, Serhiy Haidai.

Le lance-roquettes thermobarique multiple Solntsepek exposé lors du défilé militaire du jour de la Victoire à Moscou en 2020. Le crédit… Agence photo hôte, via Getty Images

La dernière route contrôlée par les Ukrainiens vers la ville était toujours ouverte, à travers un pont enjambant une rivière à l’ouest de la ville, a déclaré Oleh Hryhory, le chef de la police provinciale. Mais il y avait de lourds bombardements autour, rendant l’accès à la ville extrêmement dangereux, a déclaré M. Hryhory.

Dans son allocution nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi soir que les forces de son pays retenaient les assauts russes sur Sievierodonetsk, mais a reconnu qu’elles étaient confrontées à des conditions « indescriptiblement difficiles ».

Plaque tournante ferroviaire avec une population d’environ 100 000 habitants en temps de paix, Sievierodonetsk est la dernière redoute importante de l’armée ukrainienne dans la province de Lougansk. Alors que la ville ne devrait pas tomber de manière imminente, les forces russes ont fait des progrès lents mais réguliers vers ce qui serait une victoire stratégiquement importante là-bas.

Sa capture ouvrirait la voie aux forces russes pour viser à l’ouest Kramatorsk et Sloviansk, les dernières grandes villes ukrainiennes de la région du Donbass, qui comprend Lougansk et son voisin Donetsk. Les prendre serait pratiquement atteindre un objectif fixé par le président russe Vladimir V. Poutine à la veille de son invasion de l’Ukraine en février. Des séparatistes soutenus par la Russie ont pris le contrôle en 2014 de certaines parties de Louhansk et de Donetsk, et M. Poutine a initialement justifié son invasion comme une tentative de préserver l’indépendance des deux territoires séparatistes.

L’entrée de la Russie à Sievierodonetsk fait suite à la prise, en début de semaine, de Lyman, une autre ville stratégique de la région.

Dans d’autres signes de resserrement du contrôle russe dans l’est de l’Ukraine, les forces russes ont rouvert un port à Marioupol, le port de la mer Noire récemment capturé par la Russie après des mois de frappes aériennes dévastatrices et de tirs d’artillerie qui ont détruit une grande partie de la ville. Un navire a quitté le port transportant des milliers de tonnes de ferraille saisies dans la ville occupée, selon des responsables ukrainiens et une agence de presse d’État russe. Il s’agissait du premier cas confirmé d’utilisation du port depuis que la Russie a pris le contrôle total de Marioupol.

Un soldat russe monte la garde au port maritime de Marioupol, en Ukraine, vendredi. Le crédit… Presse associée

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a promis à plusieurs reprises que l’Ukraine reprendrait l’intégralité du Donbass, repoussant les appels internationaux croissants pour que son pays cède du territoire à Moscou dans le cadre d’éventuels pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre.

“Le Donbass sera ukrainien”, a déclaré M. Zelensky dans un discours dans la nuit de vendredi. Pendant des mois, M. Zelensky a réclamé des armes plus lourdes pour soulager la pression dans la région du Donbass et inverser le cours de la guerre. Des responsables américains ont déclaré vendredi que l’administration Biden avait approuvé l’envoi de systèmes de lance-roquettes multiples à longue portée en Ukraine, une décision qui, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï V. Lavrov, serait “un pas sérieux vers une escalade inacceptable”.

Mais pour l’instant, l’Ukraine évacue des civils près de Sievierodonetsk, signe que les responsables ukrainiens s’attendent à de nouvelles avancées russes dans les prochains jours, craignant que la Russie n’encercle les principales positions ukrainiennes dans le Donbass.

Sur les autoroutes du Donbass samedi, des camions à plateau transportant des chars et des camions remorquant des obusiers ont grondé vers l’est, suggérant que l’armée ukrainienne se renforçait. L’armée ukrainienne ne divulgue pas ses effectifs mais a annoncé l’arrivée d’armes occidentales, y compris des pièces d’artillerie américaines M777 à longue portée.

Pourtant, des analystes militaires, des responsables ukrainiens et des soldats sur le terrain affirment que les Ukrainiens restent sous-armés par l’arsenal d’artillerie russe bien plus important.

Lors d’un engagement jeudi et vendredi dans une forêt au nord de la ville de Sloviansk, une douzaine de soldats ukrainiens ont été hospitalisés pour des blessures causées par des éclats d’obus après qu’une unité d’artillerie ukrainienne voisine ait été dépassée par un équipage de mortier russe.

Un soldat ukrainien blessé attendant d’être transféré d’un hôpital de Kramatorsk samedi. Le crédit… Ivor Prickett pour le New York Times

Deux officiers blessés lors de l’échange ont déclaré que les pays occidentaux devaient accélérer la fourniture d’armes à longue portée, y compris l’artillerie à roquettes, pour égaliser les chances dans la bataille du Donbass.

“Nous essayons de les repousser mais cela ne fonctionne pas toujours”, a déclaré Oleksandr Kolesnikov, un commandant de compagnie interrogé sur une civière dans une ambulance à l’extérieur d’un hôpital militaire à Kramatorsk. “Nous n’avons pas assez de monde, pas assez d’armes.”

« Vous demandez comment se déroulent les combats », a ajouté M. Kolesnikov. « Il y avait un commandant de compagnie. Il a été tué. Il y avait un autre commandant. Il a été tué. Un troisième commandant a été blessé. Je suis le quatrième.

L’avancée russe a été aidée par l’utilisation libérale de l’une de ses armes conventionnelles les plus dommageables, l’ogive thermobarique, selon les commandants militaires ukrainiens, les médecins et la vidéo du champ de bataille.

L’arme, un système d’artillerie de roquettes monté sur chenilles surnommé Solntsepek, ou la vague de chaleur, tire des ogives qui explosent avec une force énorme, envoyant des ondes de choc potentiellement mortelles dans des bunkers ou des tranchées où les soldats seraient autrement en sécurité.

Les missiles dispersent un brouillard ou une poudre inflammable qui est ensuite enflammé et brûle dans l’air. Le résultat est une explosion puissante suivie d’un vide partiel, car l’oxygène est aspiré de l’air lorsque le carburant brûle.

“Vous sentez le sol trembler”, a déclaré le colonel Yevhen Shamataliuk, commandant de la 95e brigade ukrainienne, dont les soldats ont essuyé le feu de l’arme lors de combats ce mois-ci près d’Izium, une ville au nord-ouest de Sievierodonetsk.

Un soldat de la 95e brigade d’assaut aérien en service de sentinelle dans un système de tranchées sur les lignes de front près d’Izium vendredi. Le crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

« C’est un grondement creux et les oreilles bourdonnent lorsqu’il explose, plus qu’avec l’artillerie ordinaire », a déclaré le colonel Shamataliuk. « Cela détruit les bunkers. Ils s’effondrent simplement sur ceux qui sont à l’intérieur. C’est très destructeur.

Les États-Unis et d’autres armées déploient également des ogives thermobariques dans des missiles et des grenades propulsées par fusée, mais les analystes affirment que le déploiement de l’arme par l’armée russe en Ukraine a été l’une des utilisations les plus systématiques des guerres récentes.

Mais si la Russie semble actuellement détenir l’avantage, ses avancées ont aussi leurs propres inconvénients. En étendant leurs lignes de ravitaillement, les forces russes elles-mêmes deviennent plus vulnérables aux contre-attaques et aux complications logistiques qui ont tourmenté les manœuvres russes au début de la guerre.

En Russie, on s’inquiète également de plus en plus de savoir si l’armée russe a la force et les ressources nécessaires pour continuer à se battre.

Cinq députés de l’opposition à la législature locale de la province de Primorsky, dans l’Extrême-Orient russe, ont signé une lettre ouverte à M. Poutine exigeant que la Russie cesse les combats et retire ses forces. La Russie serait mieux servie en utilisant les jeunes hommes qui combattent en Ukraine pour travailler en Russie, a déclaré la déclaration lue par Leonid Vasyukevich, un député du Parti communiste d’opposition nominale.

Plus tôt cette semaine, un diplomate de la mission russe auprès des Nations Unies à Genève a démissionné au cours de la guerre, le plus haut fonctionnaire à avoir quitté son poste par opposition à l’invasion.

Des habitants du quartier Saltivka de Kharkiv se sont réfugiés vendredi dans le bunker souterrain où ils vivent depuis des mois. Le crédit… Nicole Tung pour le New York Times

Et tandis qu’il soutient la guerre, un mouvement populaire russe affirme que le Kremlin n’a pas fait assez pour aider ses soldats à se préparer à un conflit majeur. Dirigé en grande partie par des femmes, le groupe fournit de l’aide aux soldats russes, notamment de la nourriture et des fournitures médicales.

En Ukraine, la guerre a officialisé un schisme de longue date au sein de l’Église orthodoxe. Vendredi soir, les dirigeants de la branche centrale de l’église orthodoxe d’Ukraine ont rompu formellement avec la hiérarchie à Moscou.

Le Conseil de l’Église orthodoxe ukrainienne a déclaré sur Facebook qu’il rompait avec les dirigeants de Moscou parce qu’il n’était pas d’accord avec le patriarche Kirill Ier, le chef du Patriarcat de Moscou de l’Église orthodoxe russe, sur son soutien à la guerre.

Le patriarche Kirill a béni à plusieurs reprises les forces militaires russes envahissant l’Ukraine. Parce qu’il est le chef spirituel de l’église dans les deux pays, de nombreux Ukrainiens morts sous l’assaut sont ses partisans. Il a également évité de condamner les attaques contre des civils.

L’église est sous l’aile du patriarcat de Moscou depuis des siècles, et son départ réduira considérablement la taille du troupeau du patriarche car les Ukrainiens fréquentent l’église en plus grand nombre que les Russes.

Mais on ne sait pas combien d’évêques et de paroisses en Ukraine suivront l’exemple du conseil, ou combien pourraient essayer de rester avec Moscou.

Les conflits au sein de l’Église, qui peuvent durer des siècles, tournent autour de questions complexes de doctrine et d’autorité. L’église en Ukraine est aux prises avec une scission interne depuis 2014, l’année où la Russie a annexé la Crimée et a déclenché une guerre séparatiste dans l’est de l’Ukraine.

Trous de balle dans la porte d’une église orthodoxe à Mala Rohan, en Ukraine, plus tôt cette semaine. Le crédit… Ivan Alvarado/Reuters

Le reportage a été fourni par Carlotta Gall de Bakhmut, Ukraine; Maria Varenikova de Kramatorsk, Ukraine; Anton Troïanovski d’Istanbul; Erika Salomon de Lviv, Ukraine; et Nadav Gavrielov et Alexandra E. Pétri de New York.