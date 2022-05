Que s’est-il passé le jour 81 de la guerre en Ukraine

BERLIN – Le chef de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord a déclaré dimanche que le bloc de sécurité accorderait une adhésion accélérée à la Suède et à la Finlande, faisant monter la pression sur Vladimir V. Poutine, qui a justifié son invasion de l’Ukraine par ce qu’il a présenté comme la nécessité de éloigner l’alliance militaire des frontières de la Russie.

“Le président Poutine veut l’Ukraine vaincue, l’OTAN abattue, l’Amérique du Nord et l’Europe divisées”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à Berlin après avoir rencontré les ministres des Affaires étrangères des membres de l’alliance. “Mais l’Ukraine est debout, l’OTAN est plus forte que jamais, l’Europe et l’Amérique du Nord sont solidement unies.”

Les deux pays ont déclaré que leurs candidatures étaient imminentes. Le Parlement finlandais devrait ratifier lundi une candidature à l’OTAN. Et le Parti social-démocrate au pouvoir en Suède a déclaré dimanche qu’il voterait en faveur de l’adhésion à l’OTAN – garantissant presque que la nation nordique mettrait fin à 200 ans de neutralité.







Pays membres de l’OTAN en Europe Pays membres de l’OTAN en Europe



La possibilité que des troupes de l’OTAN se déploient le long de la frontière russe de 810 milles avec la Finlande survient alors que M. Poutine fait face à des revers notables dans la guerre qu’il a commencée en Ukraine il y a près de trois mois.

Les forces ukrainiennes se sont rapprochées de la frontière russe ces derniers jours après avoir repoussé les troupes russes de la périphérie de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Et les preuves se sont accumulées dimanche que l’offensive de la Russie dans la région du Donbass plus à l’est faiblit après les modestes gains initiaux.

Le Premier ministre Sanna Marin et le président Sauli Niinisto de Finlande ont annoncé dimanche que leur pays demanderait l’adhésion à l’OTAN. Crédit… Alessandro Rampazzo/Agence France-Presse — Getty Images

Des estimations basées sur des preuves accessibles au public suggèrent que plus de 400 soldats russes ont été tués ou blessés alors qu’ils tentaient de traverser la rivière Donets dans le village de Bilohorivka, dans la région orientale de Louhansk, dans le but d’encercler les forces ukrainiennes. La débâcle a probablement été l’un des engagements les plus sanglants depuis le début de la guerre, amenant même des blogueurs pro-russes influents à commencer à exprimer leur inquiétude, malgré les efforts du Kremlin pour criminaliser la dissidence.

“Je me tais depuis longtemps”, a déclaré Yuri Podolyaka, un blogueur de guerre avec 2,1 millions d’abonnés sur l’application de messagerie Telegram, dans une vidéo publiée vendredi, affirmant qu’il avait évité de critiquer l’armée russe.

« La dernière goutte qui a dépassé ma patience », a-t-il dit, « a été les événements autour de Bilohorivka, où à cause de la stupidité – je souligne, à cause de la stupidité du commandement russe – au moins un groupe tactique de bataillon a été brûlé, peut-être deux.

Des responsables du renseignement britannique ont déclaré dimanche que la Russie avait perdu un tiers des forces terrestres qu’elle avait engagées dans l’offensive ukrainienne. Le taux d’attrition, s’il se confirmait, rendrait extrêmement difficile pour la Russie de remporter une victoire décisive contre un ennemi bien motivé et de plus en plus bien armé et entraîné, selon les analystes.

Mais en Russie, la propagande du Kremlin et la répression des médias indépendants ont effectivement protégé la majorité de la population du véritable coût humain de la guerre. Les mesures économiques d’urgence du gouvernement russe ont jusqu’à présent atténué l’impact des sanctions.

Un soldat ukrainien dans un quartier lourdement bombardé de Kharkiv dimanche. Crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

Des responsables occidentaux et ukrainiens affirment que des milliers de soldats russes sont déjà morts dans le conflit. Mais les rapports sur les décès ont été fortement censurés par l’État et concentrés parmi les familles de la classe ouvrière réparties dans le plus grand pays du monde, empêchant les tragédies locales de se transformer en deuil national.

De nombreux Russes pensent que la guerre n’est plus contre l’Ukraine, mais s’est transformée en un conflit par procuration avec les États-Unis et l’OTAN, qui, disent-ils, exploitent le conflit pour détruire leur nation, selon des entretiens avec une demi-douzaine d’habitants de Moscou. et en Sibérie provinciale.

Si elle est poussée dans ses retranchements, la Russie continuera toujours à se battre, ont dit certains d’entre eux, même si cela risque de provoquer une guerre nucléaire.

La décision de la Finlande et de la Suède de demander à rejoindre l’OTAN n’a fait que jouer dans le récit du siège poussé par le Kremlin, puisant dans les sentiments patriotiques d’une nation qui se targue de s’unir pour repousser les menaces étrangères au fil des siècles.

De leur côté, les deux États nordiques se méfient depuis longtemps de la puissance russe.

La Finlande faisait partie de l’Empire russe et s’est battue pour maintenir son indépendance vis-à-vis de l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. La Suède et la Russie se sont battues pour dominer l’Europe de l’Est au XVIIIe siècle.

Mais la Finlande et la Suède sont toutes deux restées neutres après que l’Union soviétique ait affronté les États-Unis et ses alliés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La fin de cette neutralité est un signe frappant de la mesure dans laquelle le calcul stratégique de M. Poutine en Ukraine s’est retourné contre lui et a sapé les priorités de sécurité russes de longue date.

Pour justifier son invasion de l’Ukraine, M. Poutine s’était dit préoccupé par l’élargissement de l’OTAN, et notamment le déploiement de nouveaux missiles près des frontières russes. Cette inquiétude est partagée par la majorité des citoyens russes, qui estiment que les États-Unis ont profité de la faiblesse de leur pays après l’effondrement de l’Union soviétique pour amener des missiles à ses frontières.

Une demande d’adhésion à l’OTAN doit être approuvée à l’unanimité par ses 30 membres. L’un de ces membres, la Turquie, a soulevé des questions sur les demandes en attente, bien qu’il ait laissé entendre qu’il ne s’opposerait pas à l’admission si ses propres préoccupations en matière de sécurité étaient prises en compte.

Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, lors d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Berlin dimanche. Crédit… Bernd Von Jutrczenka/DPA, via Associated Press

Antony J. Blinken, le secrétaire d’État américain, a déclaré après les réunions de Berlin dimanche qu’il y avait un fort soutien parmi les membres actuels de l’OTAN pour faire entrer les deux États nordiques dans l’alliance. Les responsables américains ont déclaré que leurs processus de candidature devraient être achevés dans quelques mois, et la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré dimanche que son pays serait parmi les premiers à les ratifier.

Les États baltes ont rejoint l’OTAN en 2004, amenant l’alliance à la frontière avec le cœur de la Russie. Et en 2008, le président George W. Bush a promis que l’Ukraine et la Géorgie pourraient entrer dans l’OTAN et a poussé l’alliance à faire des déclarations similaires.

Les pays d’Europe occidentale, cependant, hésitaient à tenir cette promesse. Avant la guerre, les États-Unis et leurs alliés européens avaient déclaré que l’Ukraine ne serait pas qualifiée pour entrer dans l’OTAN de si tôt.

Après l’invasion de la Russie, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a poussé les puissances occidentales à donner suite au désir de son gouvernement d’entrer dans l’OTAN, mais a depuis déclaré qu’il serait plus ouvert à une Ukraine neutre si sa sécurité était garantie.

Dimanche matin, M. Blinken a rencontré à Berlin Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, pour discuter de la guerre. Le département d’État a déclaré que les deux hommes avaient discuté des détails d’une nouvelle assistance américaine en matière de sécurité à l’Ukraine.

M. Kuleba a publié sur Twitter une photo des deux hommes debout dans une pièce et souriant. “Davantage d’armes et d’autres aides sont en route vers l’Ukraine”, a-t-il écrit.

Une photo publiée sur Twitter par le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba avec le secrétaire d’État Antony J. Blinken à Berlin dimanche. Crédit… Dmytro Kuleba/Via Reuters

Edouard Wong rapporté de Berlin, et Anatoly Kourmanaïev de Mexico. Le reportage a été fourni par Anton Troïanovski de New York; Carlotta Gall de Prudyanka, Ukraine; Ivan Nechepurenko de Tbilissi, Géorgie ; et Marc Santora de Cracovie, Pologne.