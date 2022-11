Que s’est-il passé la dernière fois que l’Angleterre a joué une série de tests au Pakistan ? | Nouvelles du cricket

Le Pakistan organise une série de tests contre l’Angleterre pour la première fois depuis 2005.

Après que l’Angleterre a remporté la récente série T20 dans le pays 4-3, les équipes s’affrontent désormais dans trois tests, en commençant à Rawalpindi jeudi avant d’autres matchs à Multan et Karachi.

Après un été au cours duquel l’Angleterre n’a perdu qu’un seul test, ils jouent leur première tournée à l’étranger sous la direction du capitaine Ben Stokes et de l’entraîneur Brendon McCullum, dans l’espoir de poursuivre leur révolution boule rouge.

Les problèmes de sécurité de ces dernières années ont fait que le Pakistan a joué la plupart de ses matchs à l’extérieur de chez lui et il y a eu des discussions sur le déplacement du premier test après une tentative d’assassinat contre l’ancien Premier ministre Imran Khan.

Que s’est-il passé la dernière fois que l’Angleterre était au Pakistan ?

L’Angleterre venait de remporter une victoire historique des Ashes, battant l’Australie à domicile dans une série qui a connu des hauts et des bas alors que l’équipe de Michael Vaughan a finalement levé l’urne à The Oval.

Au moment où ils se sont lancés dans une tournée de trois matches au Pakistan en novembre 2005, l’Angleterre n’avait perdu que deux matches de test cette année civile.

L’Afrique du Sud les a battus par 196 points au Cap en janvier, et l’Australie a remporté le premier Test of the Ashes à Lord’s par 239 points.

Le Pakistan a disputé six tests avant d’accueillir l’Angleterre, en remportant trois, dont des victoires convaincantes sur l’Inde et les Antilles.

L’Angleterre n’a remporté qu’un seul test match au Pakistan



L’Angleterre était alors classée deuxième au monde, deux places devant le Pakistan, mais elle n’avait gagné qu’une seule fois au Pakistan depuis 1968, perdant quatre fois et faisant 16 matchs nuls.

La série 2005-06 était censée être différente pour l’Angleterre, une équipe remplie de stars qui avait dominé le test de cricket pendant 18 mois.

Ils avaient vu une équipe sud-africaine avec Jacques Kallis, Herschelle Gibbs et Graeme Smith et une équipe australienne comprenant Shane Warne, Glenn McGrath, Ricky Ponting et Brett Lee.

Ainsi, affronter Shoaib Malik, Shoaib Akhtar, Mohammad Sami et Salman Butt n’aurait pas semé la peur dans une équipe anglaise dynamique et confiante.

L’Angleterre de Michael Vaughan n’avait perdu qu’un match en 2005 jusqu’à la série au Pakistan



Un effondrement d’ordre moyen dans le premier test

Lors du premier test, l’Angleterre semblait continuer sa bonne forme, le capitaine remplaçant Marcus Trescothick marquant un excellent 193 pour les aider à prendre une avance de 144 points en première manche.

Au début de la dernière journée, l’Angleterre était 24-1 poursuivant 198 et semblait favorite pour gagner le match, mais elle a été stupéfaite par l’attaque de bowling du Pakistan, perdant cinq guichets en 10 overs au cours de la séance du matin et perdant le test par 22 points.

Seuls Ian Bell et Geraint Jones ont atteint les 30 dans la deuxième manche, alors qu’Akhtar a pris trois guichets, tandis que le danois Kaneria a terminé avec des chiffres de 4-62.

Kamal Akmal était l’une des stars de la série en 2005





Inzamam-ul-Haq joue au tirage au sort

L’Angleterre a réussi le deuxième test à Faisalabad avec un match nul après un autre effondrement de la deuxième manche – à un moment donné, ils étaient 20-4, aucun des quatre premiers frappeurs n’atteignant le double des chiffres.

Mais Kevin Pietersen et Andrew Flintoff ont partagé un partenariat de 80 courses pour aider à stabiliser le navire, avant que Geraint Jones et Ashley Giles ne guident l’Angleterre vers un match nul.

Le jeu était peut-être plus mémorable pour les siècles d’Inzamam-ul-Haq dans les deux manches, ce qui l’a amené à dépasser le record national de Javed Miandad de 23 centaines de tests – un record depuis dépassé par Younis Khan.

Inzamam est devenu le meilleur buteur du Pakistan en 2005





Le double siècle de Yousuf aide le Pakistan à remporter la série

Avec la série bien préparée pour le test final à Lahore, l’Angleterre aurait espéré quitter le Pakistan avec une part du butin.

Le Pakistan a limité l’Angleterre à une avance de 288 points lors de la première manche, que l’équipe locale a confortablement poursuivie.

Mohammad Yousuf a obtenu le meilleur score avec 223, tandis que Kamran Akmal a terminé sur 154 alors que le Pakistan a déclaré avec 636 au tableau et une imposante avance de 348 points.

Le Pakistan espère recréer certains des moments qui les ont vus gagner la série en 2005



Akhtar a pris cinq guichets alors que l’Angleterre a été époustouflée le dernier jour, perdant par une manche et 100 points. Après l’euphorie qui s’est emparée de la nation pendant les Cendres, l’Angleterre a terminé l’année sur un creux décevant.

Regardez l’Angleterre en action au Pakistan en direct sur Sky Sports. Le premier test, à Rawalpindi, commence jeudi à 5 heures du matin, heure du Royaume-Uni, avec notre mise en place à 4 h 30 sur Sky Sports Cricket.