Que s’est-il passé hier dans le budget? Modifications de la TVA. l’impôt sur les gains en capital et tout ce que vous devez savoir

Rishi Sunak a annoncé mercredi une nouvelle série de mesures fiscales et de dépenses dans le budget. Quels sont les points clés qui affecteront l’économie, les entreprises et les finances personnelles des ménages?

Emplois et économie

Le Bureau de la responsabilité budgétaire s’attend à ce que l’économie atteigne son niveau d’avant Covid d’ici le milieu de l’année prochaine – six mois plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

Cependant, il prévoit également que l’économie sera de 3% plus petite dans cinq ans qu’elle ne l’aurait été si la pandémie ne s’était pas produite.

Plus de 700000 personnes ont perdu leur emploi depuis mars 2020 et l’économie a connu sa pire contraction en plus de 300 ans.

L’arrivée des vaccins a permis à l’OBR de réduire ses prévisions de chômage futur. Il s’attend maintenant à ce que le taux de chômage atteigne un sommet de 6,5 pour cent cette année, en baisse par rapport aux 11,9 pour cent qu’il avait précédemment projetés.

Finances personnelles

Droits de timbre et hypothèques – Le congé du droit de timbre pour les acheteurs de maison est prolongé de trois mois supplémentaires jusqu’à la fin du mois de juin, a annoncé Rishi Sunak. Les achats jusqu’à 500 000 £ continueront d’être exonérés de la taxe – et les maisons achetées jusqu’à une valeur de 250 000 £ jusqu’à la fin du mois de septembre.

La chancelière a également confirmé un nouveau programme visant à fournir des prêts hypothécaires aux acheteurs de maison qui ne proposent qu’un acompte de 5 pour cent, avec une garantie du gouvernement.

Les deux politiques stimuleront la demande sur le marché du logement, qui est déjà en plein essor, faisant craindre une flambée des prix.

Seuils d’imposition sur le revenu – Les seuils auxquels les gens commencent à payer de l’impôt sur le revenu ou à passer dans une nouvelle tranche seront gelés. L’allocation personnelle restera à 12 750 £ jusqu’en 2026. Le seuil de taux plus élevé passera à 50 270 £ l’année prochaine, puis sera gelé à ce niveau. Le changement signifie que beaucoup plus de gens tomberont dans des tranches d’imposition plus élevées à mesure que les salaires augmenteront.

Les seuils des droits de succession et de l’abattement non imposable pour les cotisations de retraite seront également gelés. Il n’y avait aucune mention d’une augmentation des taux d’imposition sur les plus-values ​​qui, selon la rumeur, serait à l’étude. Une augmentation aurait nivelé le montant que les gens paient sur les revenus de l’achat et de la vente d’actifs avec le montant qu’ils paient sur les salaires.

Augmentation des droits sur l’alcool et le carburant – Les droits sur le carburant et l’alcool ont été gelés. La décision signifie que les droits sur l’essence et le diesel sont restés à 57,95 par litre depuis 2011, avec des augmentations prévues annulées chaque année au cours de la dernière décennie.

Crédit universel – Une augmentation hebdomadaire de 20 £ des paiements de crédit universels se poursuivra pendant six mois supplémentaires.

La hausse introduite en avril dernier pour atténuer l’impact du coronavirus sur les finances des ménages, qui devait prendre fin le 31 mars, restera en place jusqu’en septembre.

Sunak a déclaré que les demandeurs de crédit d’impôt en activité recevraient un soutien équivalent au cours des six prochains mois grâce à un paiement unique de 500 £, en raison du fonctionnement opérationnel du système.

Salaire minimum – Le salaire minimum passera en avril à 8,91 £ par heure, ce qui équivaut à une augmentation de 350 £ par an pour un travailleur à temps plein. L’âge auquel un travailleur a droit au salaire minimum intégral sera abaissé de 25 à 23 ans.

Pour les 18 à 20 ans, le minimum légal passe de 6,45 £ à 6,56 £, tandis que pour les 21 à 22 ans, il passera de 8,20 £ à 8,36 £.

Taxes professionnelles

Impôt sur les sociétés – En avril 2023, le taux que les entreprises paient sur leurs bénéfices passera de 19 à 25 pour cent. Le taux plus élevé laisse toujours le Royaume-Uni avec le taux d’imposition des sociétés le plus bas du G7.

Les petites entreprises continueront de payer le taux le plus bas. Seuls ceux qui réalisent un bénéfice de 250 000 £ ou plus paieront un taux plus élevé qui passera de 19% à 23%.

Baisse de la TVA et des tarifs professionnels – Une réduction de la TVA pour les industries de l’hôtellerie et du tourisme sera prolongée de six mois jusqu’au 30 septembre. La chancelière a déclaré que 150 000 entreprises employant 2,4 millions de personnes «ont besoin de notre soutien» pour protéger les emplois alors que les restrictions relatives aux coronavirus sont assouplies.

Le gouvernement a d’abord annoncé la réduction du taux standard de 20% à 5% l’été dernier, s’appliquant à l’industrie hôtelière, à l’hôtellerie et à l’hébergement de vacances et à l’admission à certaines attractions, alors que le verrouillage national était levé.

Les entreprises d’accueil et de loisirs ne paieront aucun tarif professionnel pendant trois mois, puis un tiers de leur tarif normal pour les neuf derniers mois de l’année.

Freeports – Huit ports anglais bénéficieront d’allégements fiscaux controversés pour «débloquer des milliards de livres d’investissement du secteur privé».

Le système est extrêmement controversé car il permet d’importer temporairement des marchandises sans que les droits de douane, les droits d’accise et autres taxes ne soient payés – avant que les marchandises ne soient à nouveau expédiées.

Soutien aux entreprises

Redémarrer les subventions – 5 milliards de livres sterling de «subventions de redémarrage» seront disponibles à partir d’avril pour aider les entreprises à rouvrir. Les commerces de détail non essentiels ouvriront en premier, ils recevront donc des subventions allant jusqu’à 6000 £ par site. Les entreprises d’accueil et de loisirs, y compris les soins personnels et les gymnases, ouvriront plus tard et pourront obtenir des subventions allant jusqu’à 18 000 £.

Prêts aux entreprises – Une nouvelle série de prêts garantis par le gouvernement sera lancée pour remplacer deux programmes qui se terminent cette année: le prêt de rebond (BBL) et le programme de prêt pour interruption d’activité contre les coronavirus (CBILS).

Les entreprises peuvent demander des prêts de 10 000 à 25 millions de livres sterling auprès des prêteurs participants. Les prêts seront soutenus à 80 pour cent par le gouvernement, comme le sont actuellement les CBILS.

Congé – Le programme de maintien de l’emploi contre le coronavirus se poursuivra jusqu’au 30 septembre, les travailleurs en congé recevant 80% de leur salaire pour les heures où ils ne travaillent pas. À partir de juillet, les employeurs doivent payer 10 pour cent du salaire pour ces heures et en août, ils doivent cotiser 20 pour cent.

Travailleur indépendant – Une nouvelle série de subventions sera mise à la disposition des indépendants. La quatrième subvention couvrira les mois de février, mars et avril à un taux de 80 pour cent des bénéfices commerciaux antérieurs. Plus de 600000 personnes qui sont récemment devenues indépendantes et qui étaient auparavant exclues de la demande de subventions peuvent demander le nouveau cycle si elles ont produit une déclaration de revenus pour 2019/20.

Une cinquième bourse sera disponible à partir de mai. Les indépendants dont les bénéfices commerciaux ont baissé de 30 pour cent pourront prétendre à une subvention de 80 pour cent des revenus antérieurs. Ceux dont les revenus ont été moins affectés peuvent demander une subvention de 30 pour cent.

