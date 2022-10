Que s’est-il passé et pourquoi l’Europe soupçonne un sabotage

Les climatologues ont décrit les images choquantes de gaz crachant à la surface de la mer Baltique comme une “libération imprudente” d’émissions de gaz à effet de serre qui, si elle est délibérée, “équivaut à un crime environnemental”. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Deux pipelines sous-marins reliant la Russie à l’Allemagne sont au centre de l’intrigue internationale après qu’une série d’explosions a provoqué ce qui pourrait être le plus grand rejet de méthane de l’histoire – et beaucoup soupçonnent que c’était le résultat d’une attaque. Une première enquête sur les lieux du crime la semaine dernière sur les causes des fuites de gaz sur les pipelines Nord Stream 1 et 2 a renforcé les soupçons de “sabotage grossier”. Alors que les enquêtes se poursuivent, de nombreuses personnes en Europe soupçonnent que l’incident était le résultat d’une attaque, d’autant plus qu’il s’est produit lors d’une crise énergétique amère entre l’Union européenne et la Russie. Le Kremlin a rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il aurait détruit les pipelines, qualifiant ces allégations de “stupides” et “absurdes”, et affirmant que ce sont les États-Unis qui ont le plus à gagner des fuites de gaz. La Maison Blanche a nié toute implication dans l’attaque présumée.

Qu’est-il arrivé?

Le 26 septembre, une rafale de détonations sur deux pipelines sous-marins reliant la Russie à l’Allemagne envoyait du gaz cracher à la surface de la mer Baltique. Les explosions ont déclenché quatre fuites de gaz à quatre endroits – deux dans la zone économique exclusive du Danemark et deux dans la zone économique exclusive de la Suède. La magnitude de ces explosions a été mesurée à 2,3 et 2,1 sur l’échelle de Richter, respectivement, ont indiqué les autorités suédoises et danoises, et correspondait probablement à une charge explosive de “plusieurs centaines de kilos”. Aucun des pipelines Nord Stream ne transportait de gaz au moment des explosions, même s’ils contenaient tous deux du méthane sous pression, un puissant gaz à effet de serre. Remarquablement, la signature du gaz bouillonnant à la surface de la mer Baltique pouvait être vu de l’espace.

Une image satellite de la fuite du Nord Stream dans la mer Baltique, prise le 26 septembre 2022. Planète

Les climatologues ont décrit les images choquantes du méthane sortant de l’explosion comme une “libération imprudente” d’émissions de gaz à effet de serre qui, si elle est délibérée, “équivaut à un crime environnemental”. À l’époque, les forces armées danoises ont déclaré que des séquences vidéo montraient que la plus grande fuite de gaz créait une perturbation de surface d’environ 1 kilomètre (0,62 mile) de diamètre, tandis que la plus petite fuite provoquait un cercle d’environ 200 mètres. Les gazoducs Nord Stream sont devenus un foyer de tensions entre la Russie et l’Europe ces derniers mois, Moscou étant accusé d’avoir militarisé l’approvisionnement en gaz dans le but d’obtenir un allégement des sanctions au milieu de son assaut en Ukraine.

Qui est à blâmer ?

Le service de sécurité nationale suédois a déclaré jeudi que les détonations avaient causé “d’importants dégâts” aux pipelines et “renforcé les soupçons de sabotage grossier”. Le service de sécurité suédois a déclaré que certaines saisies avaient été effectuées, sans donner plus de détails, et que celles-ci seraient désormais examinées et analysées. “La poursuite de l’enquête préliminaire doit montrer si quelqu’un peut être suspecté puis poursuivi”, a déclaré le service de sécurité suédois. Le bureau du procureur suédois a déclaré dans un communiqué séparé que la zone n’était plus bouclée.

Les militants écologistes affirment que le risque de sabotage ou d’accident fait des infrastructures fossiles une “bombe à retardement”. Lisi Niesner | Reuter

L’Union européenne a a averti que toute attaque délibérée contre les infrastructures énergétiques européennes recevrait la “réponse la plus forte possible”, qualifiant ce qu’il soupçonne d’être une attaque intentionnelle “totalement inacceptable”. La plupart des gouvernements occidentaux ont cessé de pointer du doigt directement la Russie, tandis que le Kremlin a cherché à rejeter la faute sur l’Occident. Le président américain Joe Biden a décrit les explosions sur les pipelines Nord Stream comme un “acte délibéré de sabotage” à la fin du mois dernier, affirmant que Washington travaillait avec ses alliés pour déterminer exactement ce qui s’était passé. Fatih Birol, le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, a déclaré lors d’une conférence à Paris le mois dernier qu’il était “très évident” qui était responsable des fuites de gaz, Reuters a rapporté. Il n’a cependant pas précisé de qui il s’agissait. La Russie a nié être responsable des fuites de gaz. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré lors d’un point de presse jeudi que de telles affirmations étaient “absurdes”. selon l’agence de presse Tass. Zakharova a souligné “l’énorme investissement” que le Kremlin a pris dans le projet d’infrastructure et a fustigé l’Occident pour avoir empêché Moscou de participer aux enquêtes.

Impact environnemental

Les fuites de gaz inexpliquées du Nord Stream posent de sérieuses questions sur l’impact environnemental de l’incident. Les climatologues ont reconnu à la suite de l’événement qu’il était difficile de quantifier avec précision la taille exacte des émissions et ont déclaré que les fuites étaient une “petite bulle dans l’océan” par rapport aux quantités massives de méthane émises chaque jour dans le monde. Le méthane est 84 fois plus puissant que le carbone et ne dure pas aussi longtemps dans l’atmosphère avant de se décomposer. Cela en fait une cible essentielle pour lutter rapidement contre le changement climatique tout en minimisant simultanément les autres émissions de gaz à effet de serre.

“C’était un acte délibéré et, à mon avis, il peut très probablement être lié à la poussée de provocation constante du Kremlin”, a déclaré le mois dernier la ministre espagnole de l’Énergie, Teresa Ribera, aux journalistes, selon Reuters. Actualités Europa Presse | Europa Presse | Getty Images