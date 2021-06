Que s’est-il passé et combien de personnes ont été blessées ?

PLUS d’une douzaine de personnes ont été blessées lors d’une fusillade dans un bar à Austin, au Texas, le 12 juin 2021.

La police est toujours à la recherche du suspect responsable de la fusillade de masse.

La police enquête sur les lieux d’une fusillade de masse dans le quartier des divertissements de Sixth Street à Austin, Texas, Crédit : Reuters

Que s’est-il passé lors de la fusillade d’Austin ?

Des coups de feu ont éclaté vers 1 h 30 sur Sixth Street à Austin le 12 juin, créant le chaos dans la scène populaire des bars.

Sixth Street est une scène de bar populaire du centre-ville qui connaît régulièrement un trafic piétonnier intense – potentiellement des dizaines de milliers de personnes une nuit donnée.

Au moment de la fusillade, la rue avait été barricadée pour empêcher la circulation automobile de la zone afin de faciliter les nombreux piétons.

On ne sait pas combien de coups de feu ont été tirés, bien que les publications sur les réseaux sociaux aient suggéré qu’il s’agissait peut-être de 16 coups de feu. Les autorités disent que le tireur semble avoir tiré au hasard.

Le chef par intérim de la police d’Austin, Joseph Chacon, a déclaré que ses agents avaient réagi « très rapidement » à l’incident survenu au pâté de maisons 400 de East Sixth Street.

« Ils ont pu commencer immédiatement des mesures de sauvetage pour bon nombre de ces patients, y compris l’application de garrots, l’application de scellés thoraciques et d’autres types de matériel de premiers secours », a déclaré Chacon.

Combien de personnes ont été blessées ?

13 personnes ont été blessées dans l’incident.

Les 13 personnes blessées ont été transférées dans des hôpitaux de la région, où deux sont dans un état critique.

Comme la zone était très peuplée, Chacon a déclaré que les agents avaient transporté certains patients vers les hôpitaux dans des voitures de police, car il était difficile de transporter les blessés dans les ambulances.

Le spectateur Taylor Blount, 26 ans, a déclaré à l’homme d’État américain d’Austin qu’il s’était enfermé dans un bar alors que la fusillade « intense » se déroulait.

Le suspect responsable de la fusillade de la sixième rue est toujours en fuite Crédit : Reuters

« Je ne les ai entendus que d’une seule arme, puis tout le monde a commencé à courir dans des directions différentes », a déclaré Blount. « Les gens paniquaient beaucoup, et il y avait des gens qui pleuraient, mais la plupart des gens paniquaient tout simplement.

Blount a déclaré avoir vu la police traîner un homme qui avait reçu une balle dans les côtes en lieu sûr et soigner ses blessures.

Qui était responsable de la fusillade ?

Le tireur est toujours en fuite et n’a pas été identifié.

Le motif de la fusillade reste incertain alors que la police continue de rechercher un suspect, qui peut toujours constituer une menace pour le public.

13 personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans la fusillade d’Austin Crédit : Reuters

Quelqu’un a-t-il été arrêté ?

Le chef par intérim de la police d’Austin, Chacon, a déclaré que la seule description d’un suspect est un homme noir avec une carrure maigre, des dreadlocks et une chemise noire.

Chacon a ajouté que la description est vague « en raison de la nature chaotique de l’incident ».

Les détectives s’efforcent de passer au crible les vidéos des passants et des caméras de surveillance pour identifier les suspects.

Chacon a déclaré que le groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI avait été informé, ajoutant qu’il y avait eu une récente augmentation de la violence armée.

« Mais ce que nous avons vu ces derniers mois et au cours de la dernière année, c’est une augmentation de la violence armée », a déclaré Chacon, « et c’est donc tout simplement emblématique de cela, cela continue, et c’est quelque chose sur lequel nous essayons de travailler. diminuer. »

La police demande à toute personne ayant des informations sur le tireur de contacter les autorités locales au 512-472-8477.