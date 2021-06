Que s’est-il passé entre João et Brooke de Under Deck Mediterranean ?

AVANT le retour de Under Deck Mediterranean, les fans se demandent ce qui est arrivé au couple de télé-réalité.

João Franco a récemment parlé de sa relation avec Brooke Laughton dans un nouvel aperçu du spectacle.

4 Le casting de Under Deck Mediterranean est apparu sur What Happens Live With Andy Cohen Crédit : Getty

Qu’est-ce que Joao a dit qu’il s’était passé entre lui et Brooke de Under Deck Mediterranean ?

Au début de Saison 3 Under Deck Méditerranée, Joao a révélé que sa relation avec Brooke était terminée.

Le joueur de 29 ans a expliqué qu’il avait mis fin à la relation après avoir découvert que Brooke l’avait trompé lors de l’After Show de la saison 4 de Under Deck Mediterranean.

João a partagé que le couple était aux prises avec leur avenir lorsque Brooke a accepté un travail qui l’a éloignée de lui, ce qui n’a fait qu’ajouter du stress à la relation difficile.

« Nous nous sommes vus un mois plus tard pendant quelques jours. Ça avait l’air d’aller. Avec le recul, j’ai compris ce qui se passait. A un point où elle a rompu avec moi le jour de mon anniversaire, puis trois jours plus tard , elle m’a supplié de revenir avec elle. Elle a demandé à sa mère de me téléphoner », a expliqué João en avant-première.

4 João Franco était sur Under Deck Med Crédit : Getty

« Et je lui ai encore dit : ‘Qu’est-ce qu’il va nous falloir pour travailler ? Qu’est-ce que ça va prendre ? Et elle a dit : ‘J’ai besoin que tu sois ici.’ J’ai dit, ‘D’accord.’ Le lendemain, j’ai pris l’avion pour aller la voir. »

Mais alors qu’il était en route pour voir Brooke, il a découvert des SMS incriminants avec un autre homme.

« Des SMS étaient arrivés sur mon téléphone. Son Instagram était toujours connecté à mon téléphone. J’ai vu des SMS entre eux et des images et des trucs. Elle me disait une chose, puis elle disait au gars: » Oh mon dieu, [João is] venir à Fort Lauderdale. J’en ai fini avec ça. Je ne peux pas être ici. Je dois partir' », se souvient-il.

« Et puis m’a envoyé un texto d’emblée disant: » Donnez-moi un mois, et je quitte ce bateau, et nous serons ensemble sur un voilier. « »

4 João a récemment terminé sa certification pour devenir capitaine de yacht Crédit : Getty

La star de la télévision a décidé de poursuivre son voyage et d’affronter sa petite amie en personne.

« Je me suis approché de son bateau et je l’ai suppliée de me le dire. Et puis finalement, elle m’a dit qu’elle avait été avec quelqu’un. Puis elle avait dit : ‘Nous n’étions pas ensemble. Nous ne sortions pas' », a-t-il ajouté. mentionné.

« Je l’ai fait admettre, j’ai juste dit : ‘Qu’est-ce que tu veux ?’ Et elle a dit : ‘Je ne sais pas.’ Eh bien, vous ne pouvez pas m’avoir. Je suis parti, et c’était la dernière fois que je lui ai parlé. «

Il a fini par admettre qu’il « se sentait juste brisé ».

4 Brooke a obtenu son premier emploi sur un voilier de haut niveau parmi l’élite d’Hollywood Crédit : Bravo

Qu’est-ce que Brooke a dit qu’il s’est passé entre elle et João depuis le pont inférieur méditerranéen ?

Brooke a nié João les allégations selon lesquelles elle l’a trompé alors qu’elle était en Floride.

La jeune femme de 29 ans s’est défendue en disant: « Bien que cela ait d’abord fait mal d’entendre João imputer la rupture de notre relation à une fausse affirmation selon laquelle je l’ai trompé, c’est très fidèle à son caractère et lui permet de soulager son ego », elle a dit.

« En réalité, il n’y avait absolument aucun croisement entre le moment où j’ai réalisé quel genre de personne je ne cherchais pas et le genre que j’étais et je ne l’ai absolument pas trompé. »

Brooke a poursuivi: « Si cette théorie le rend plus facile à dormir la nuit, qu’il en soit ainsi, mais le fait de dire cela ne fait que me faire perdre encore plus de respect pour lui. Je connais exactement le genre de personne que je suis et je suis extrêmement satisfait et sûr de savoir comment tout s’est déroulé. … J’espère seulement qu’il continuera à [grow] et apprenez ce que c’est d’être un homme et une bonne personne.

Quand est la prochaine saison 6 de Under Deck Mediterranean à la télévision?

Il ne reste pas longtemps avant que les fans puissent rattraper la nouvelle série de Sous le pont Méditerranée démarre sur Bravo.

Les fans craignaient que l’émission ne soit suspendue en raison de la pandémie, mais le premier épisode de la saison 6 sera diffusé le 28 juin 2021 à 21 h HNE.

Cependant, vous pouvez regarder chaque épisode une semaine plus tôt paon, avec l’épisode un actuellement en streaming.

Cette saison, Under Deck Mediterranean revient en Croatie pour la première fois depuis la saison 2.