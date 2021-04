Le fait que la CIA ait armé les mêmes militants afghans qui tuent maintenant les troupes américaines n’est pas une théorie du complot, et l’agence a été torréfiée après s’être adressée à Twitter pour se vanter de ses livraisons d’armes secrètes aux djihadistes des années 1980.

Dans une publication sur Twitter mardi, la CIA a fièrement affiché un lanceur de missiles FIM-92 Stinger tiré à l’épaule. Le lanceur, le post lu, «Fourni par les États-Unis a donné aux guérilleros afghans, généralement connus sous le nom de moudjahidines, la capacité de détruire les redoutables hélicoptères de combat Mi-24D déployés par les Soviétiques pour imposer leur contrôle sur l’Afghanistan.

Les missiles Stinger fournis par les États-Unis ont donné aux guérilleros afghans, généralement connus sous le nom de Mujahideen, la capacité de détruire les redoutables hélicoptères de combat Mi-24D déployés par les Soviétiques pour imposer leur contrôle sur l’Afghanistan. #HISTINT#Musée – CIA (@CIA) 6 avril 2021

L’opération Cyclone a été l’une des opérations secrètes les plus longues et les plus coûteuses de la CIA, et a vu l’agence acheminer secrètement des armes et de l’argent aux combattants afghans moudjahidines, qui au début des années 1980 menaient une campagne de guérilla contre les forces soviétiques envahissantes. Le programme s’est poursuivi sous les administrations de Jimmy Carter, Ronald Reagan et George HW Bush, alors que les États-Unis insistaient sur le fait que les moudjahidines étaient « combattants de la liberté. »

Celles-ci « combattants de la liberté, » qui comptait Oussama Ben Laden comme un allié, finirait par se transformer en taliban, un groupe contre lequel les États-Unis combattent maintenant en Afghanistan depuis près de deux décennies. L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton a admis en 2010 que «Les gens que nous combattons aujourd’hui, nous les avons financés il y a 20 ans», ajoutant que l’armement des djihadistes sonnait « Comme une bonne idée » à l’époque.

Bien sûr, la CIA a choisi de ne pas inclure cette information dans son tweet d’auto-félicitations. Au lieu de cela, les commentateurs l’ont souligné pour eux, se moquant de l’agence en cours de route. «C’est pourquoi vous devriez je crois que presque tout ce dont la CIA est accusée dans le monde, »un a écrit. «Parce que 20 ans plus tard, ils vont simplement l’admettre.»

Heureux que cela ne soit pas venu nous mordre dans le cul – Propagandiste américain (@ArmyStrang) 6 avril 2021

L’opération Cyclone a pris fin en 1989, bien que l’argent continue de couler vers les moudjahidines tout au long de la guerre civile afghane de 1989 à 1992, qui a conduit directement à un autre conflit inter-jihadiste brutal qui n’a pris fin qu’avec une victoire des talibans en 1996. Le programme de la CIA était l’un des plus de 80 tentatives à travers le monde de changement de régime par le gouvernement américain au cours du 20e siècle.

On se demande si l’ingérence actuelle des États-Unis sera un jour commémorée sur Twitter. Peut-être que le ministère de la Défense affichera un jour une photo d’un missile TOW utilisé par les djihadistes d’Al-Nosra pour affronter des chars de l’armée syrienne. Peut-être que l’ancienne numéro deux du département d’État Victoria Nuland se souviendra un jour avec émotion de la fois où elle a aidé à organiser un coup d’État en Ukraine.

Cependant, ils pourraient simplement jeter un coup d’œil à la façon dont le tweet de la CIA s’est déroulé et décider de se taire.





