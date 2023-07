Que s’est-il passé en Ukraine lors de la mutinerie de Wagner en Russie ?

Au jour 385 de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, le chef du groupe de mercenaires Wagner a pris la décision.

Yevgeny Prigozhin a utilisé les réseaux sociaux pour défier les dirigeants militaires russes avant de se lancer dans une « marche de la justice » vers Moscou après avoir saisi des sites militaires dans la ville méridionale de Rostov-on-Don.

Le coup d’État a été de courte durée. Dans les 24 heures, Prigozhin avait négocié un accord pour se retirer, mettant fin au coup d’État à 200 km au sud de Moscou.

Le président biélorusse Aleksandr Loukachenko a revendiqué le mérite d’avoir mis fin à la poudrière, offrant refuge aux mercenaires Prigozhin et Wagner en Biélorussie.

« Il y a une clôture, tout est disponible, dressez vos tentes », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une base militaire abandonnée avait été réservée à leur usage.

« Contre-offensive écrasante » : combien de territoire a été perdu ou gagné ?

Le professeur agrégé Matthew Sussex de l’Université nationale australienne est spécialisé dans la politique étrangère et de sécurité russe et les études stratégiques.

Il a déclaré qu’après 16 mois de combats, la Russie et ses mandataires ont étendu leur contrôle à environ 15 % du territoire ukrainien, soit une augmentation de 5 % de leurs saisies de terres dans l’est de l’Ukraine en 2014.

« Les Ukrainiens ont réussi à libérer environ 200 kilomètres carrés de l’endroit où ils se trouvaient au début de la contre-offensive [about four weeks ago].” il a dit.

« Ce n’est pas une quantité énorme car cela s’étend sur une très longue ligne de front s’étendant sur environ 1 000 kilomètres », a déclaré M. Sussex.

«De plus, la grande majorité du territoire où les Ukrainiens contre-attaquent n’est que des terres agricoles plates très à l’air libre et quelques zones boisées. Donc ça prend du temps. Et c’est pourquoi il s’agit d’une sorte de contre-offensive écrasante plutôt que quelque chose qui peut avancer rapidement.

« Surtout lorsque les Russes continuent d’avoir une supériorité aérienne, voire une domination aérienne. C’est quelque chose qui coûtera beaucoup plus de victimes ukrainiennes et les ralentira considérablement.

Malgré la lutte pour le pouvoir et le coup d’État manqué en Russie, la bataille menée par les troupes russes s’est poursuivie sur le terrain.

Alexey Muraviev, professeur agrégé d’études nationales et de sécurité à l’Université Curtin, a déclaré que l’Ukraine n’avait jusqu’à présent pas réalisé de percée en violant les défenses russes, y compris la soi-disant ligne Surovikin.

« La tentative de coup d’État à Moscou n’a donné aucun avantage aux Ukrainiens, car pendant que Poutine tentait de négocier la solution politique avec Prigozhin et ses hommes, les Russes continuent de pilonner l’Ukraine avec des frappes de missiles, des frappes aériennes et des frappes de drones – et continuent de se battre le long de la frontière. première ligne », a-t-il déclaré.

M. Muraviev a déclaré que les facteurs empêchant une percée ukrainienne comprennent la domination du ciel par la Russie avec ses attaques et ce qu’il a appelé un échec des services de renseignement ukrainiens et occidentaux à identifier correctement la disposition défensive de la Russie.

Au cours des huit derniers mois, les lignes territoriales sont restées relativement inchangées. Ni l’Ukraine ni la Russie n’ont réussi à gagner 260 kilomètres carrés en une semaine, malgré de lourdes pertes humaines des deux côtés.

Ce taux se compare aux gains initiaux réalisés par la Russie au début de l’invasion, capturant plus de 2 600 kilomètres carrés par semaine.

Dans un triomphe majeur pour l’Ukraine, elle s’est accrochée à Kiev, forçant la Russie à battre en retraite le 25 mars 2022 et contrecarrant son plan de prendre la capitale en quelques jours. En novembre 2022, les forces ukrainiennes avaient récupéré du territoire lors de contre-offensives réussies à Kharkiv et Kherson.

Les Ukrainiens peuvent-ils tirer parti des retombées post-coup d’État en Russie ?

Après près de quatre semaines de contre-offensive ukrainienne, il est difficile de savoir si une percée sur le champ de bataille est imminente.

Le Dr Jessica Genauer, maître de conférences en relations internationales à l’Université Flinders, qui a analysé le conflit en Ukraine dans le podcast « War in Ukraine: Update from Kyiv », a déclaré que pour des raisons tactiques, les deux parties s’accrochent aux informations stratégiques actuelles et futures. .

« Aucun de nous ne le sait vraiment à ce stade. Mais personnellement, je pense que nous verrons des gains significatifs de l’Ukraine avant novembre », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’à l’heure actuelle, l’Ukraine n’a en aucun cas engagé l’intégralité de ses forces ou de ses capacités dans les opérations incrémentales relativement petites qui se sont déroulées au cours des dernières semaines.

« Et je ne doute pas que l’Ukraine attend le moment le plus opportun et l’endroit le plus opportun pour tenter de s’engager dans des opérations de contre-offensive plus sérieuses. »

Mark Edele, professeur d’histoire soviétique à l’Université de Melbourne, a déclaré que tous les impacts du défi de Prigozhin ne se sont pas encore pleinement manifestés.

« La Russie a perdu l’une de ses unités militaires probablement les plus efficaces à cause de tout cela. C’est donc une retombée », a-t-il déclaré.

Yevgeny Prigozhin est arrivé en Biélorussie après avoir fait avorter un coup d’État et défié les dirigeants militaires russes. Crédit: Service de presse de Prigojine «Il se peut que le commandement soit un peu plus unifié maintenant parce que Prigozhin ne voulait pas se subordonner au commandement militaire.

« Il ne semble pas qu’il y ait un impact majeur sur le système politique jusqu’à présent. Certains analystes pensaient que nous entrions essentiellement dans une sorte de situation de guerre civile où le [Russian] l’État se désagrège. Cela ne me ressemble pas pour le moment.

« C’est un moment de mutinerie, mais pas vraiment une révolution majeure à ce stade. Mais cela dépend beaucoup de ce qui se passera ensuite et de ce que Poutine fera pour recentrer l’État autour de lui.