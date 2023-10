Que s’est-il passé en Israël ? Un aperçu du déroulement de l’attaque du Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le groupe palestinien Hamas a lancé l’opération Al-Aqsa Flood en Israël, tuant des dizaines de personnes et prenant des otages lors d’une attaque choquante.

Une attaque surprise du groupe palestinien Hamas contre Israël – combinant des hommes armés franchissant les barrières de sécurité et un barrage de roquettes tirées depuis Gaza – a été lancée à l’aube pendant la fête juive de Simchat Torah.

L’attaque de samedi a eu lieu 50 ans et un jour après que les forces égyptiennes et syriennes ont lancé un assaut pendant la fête juive de Yom Kippour dans le but de récupérer le territoire qu’Israël avait conquis lors d’un bref conflit en 1967.

Voici comment s’est déroulée cette attaque effrontée :

03h30 GMT – Couverture des tirs de roquettes

Vers 6h30 (03h30 GMT), le Hamas a tiré un énorme barrage de roquettes sur le sud d’Israël avec des sirènes entendues jusqu’à Tel Aviv et Beer Sheva.

Le Hamas a déclaré avoir lancé 5 000 roquettes lors d’un premier barrage. L’armée israélienne a déclaré que 2 500 roquettes avaient été tirées.

De la fumée s’est répandue sur les zones résidentielles israéliennes et les gens se sont abrités derrière les bâtiments alors que les sirènes retentissaient. Au moins une femme aurait été tuée par les roquettes.

« Nous annonçons le début de l’opération Al-Aqsa Flood et nous annonçons que la première frappe, qui a visé les positions ennemies, les aéroports et les fortifications militaires, a dépassé les 5 000 missiles et obus », a déclaré Mohammed Deif, chef des Brigades al-Qassam, l’armée. aile du Hamas, a déclaré.

04h40 GMT – Infiltration à l’aube

L’attaque à la roquette a servi de couverture à une infiltration multiforme sans précédent de combattants, l’armée israélienne déclarant à 7h40 (04h40 GMT) que des hommes armés palestiniens étaient entrés en Israël.

La plupart des combattants sont entrés par des brèches dans les barrières de sécurité séparant Gaza et Israël. Mais au moins un soldat du Hamas a été filmé en train de survoler la zone à bord d’un parachute motorisé. Un bateau à moteur transportant des combattants a été aperçu se dirigeant vers Zikim, une ville côtière israélienne dotée d’une base militaire.

Une vidéo montrait au moins six motos avec des combattants traversant un trou dans une barrière métallique. Une photographie publiée par le Hamas montre un bulldozer détruisant une section de clôture.

06h45 GMT – Attaques israéliennes

07h00 GMT – Combats dans des bases militaires israéliennes

L’armée israélienne a déclaré à 10h00 (07h00 GMT) que des combattants palestiniens avaient pénétré dans au moins trois installations militaires autour de la frontière : le poste frontière de Beit Hanoun (appelé Erez par Israël), la base de Zikim et le quartier général de la division Gaza à Reim.

Des vidéos du Hamas montraient des combattants courant vers un bâtiment en feu près d’un haut mur de béton avec une tour de guet et des combattants apparemment envahissant une partie d’une installation militaire israélienne et tirant derrière un mur.

Saleh al-Arouri, chef adjoint du Hamas en Cisjordanie occupée, a lancé un appel aux armes. « Nous devons tous mener cette bataille, en particulier les combattants de la résistance en Cisjordanie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Plusieurs véhicules militaires israéliens capturés ont ensuite été photographiés conduisant à Gaza et y défilés.

Raids dans les villes frontalières

Les combattants ont attaqué la ville israélienne de Sderot, une autre communauté de Be’eri et la ville d’Ofakim, à 30 km à l’est de Gaza, selon les médias israéliens.

Les habitants du sud d’Israël ont fortifié leurs maisons pour servir d’abris anti-bombes et les utilisaient comme salles de panique. L’armée israélienne a ordonné aux habitants de s’abriter à l’intérieur, en disant à la radio : « Nous vous atteindrons ».

Tard dans la soirée, les troupes israéliennes travaillaient toujours à nettoyer les communautés envahies par les combattants du Hamas.

Victimes

Le service national de secours israélien, Magen David Adom, a déclaré qu’au moins 100 personnes avaient été tuées alors que les hôpitaux traitaient des centaines de blessés.

Des sources médicales à Gaza ont déclaré qu’au moins 198 Palestiniens avaient été tués à la suite des raids aériens israéliens.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé les combattants du Hamas de faire du porte-à-porte et de tuer des civils.

Faire des prisonniers

Les médias israéliens ont rapporté que des hommes armés avaient capturé des otages à Ofakim. Le Jihad islamique palestinien a déclaré détenir des soldats israéliens, et les comptes des réseaux sociaux du Hamas ont montré des images semblant montrer des captifs emmenés à Gaza.

Une vidéo montrait trois jeunes hommes vêtus de gilets, de shorts et de tongs traversant une installation de sécurité avec des inscriptions en hébreu sur le mur. D’autres vidéos montraient des femmes captives et des soldats israéliens traînés hors d’un véhicule militaire.

19h00 GMT – Poursuite des combats