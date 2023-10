Que s’est-il passé en Israël ? Commandant derrière l’attaque

DUBAI –

Israël considère l’attaque dévastatrice du Hamas la semaine dernière comme son moment du 11 septembre. Le cerveau secret derrière l’attaque, le militant palestinien Mohammed Deif, l’appelle l’inondation d’Al Aqsa.

L’expression utilisée par l’homme le plus recherché d’Israël dans une cassette audio diffusée samedi alors que le Hamas tirait des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza signalait que l’attaque était une vengeance pour les raids israéliens sur la mosquée Al Aqsa de Jérusalem.

C’est en mai 2021, après un raid sur le troisième lieu saint de l’Islam qui a provoqué la colère du monde arabe et musulman, que Deif a commencé à planifier l’opération qui a fait 1.200 morts en Israël et plus de 2.700 blessés, a indiqué une source proche du Hamas.

« Cela a été déclenché par des scènes et des images montrant Israël prenant d’assaut la mosquée Al Aqsa pendant le Ramadan, battant les fidèles, les attaquant, traînant des hommes âgés et des jeunes hors de la mosquée », a indiqué la source à Gaza. « Tout cela a alimenté et enflammé la colère. »

Cette prise d’assaut de l’enceinte de la mosquée, longtemps un foyer de violence sur des questions de souveraineté et de religion à Jérusalem, a contribué au déclenchement de 11 jours de combats entre Israël et le Hamas.

Plus de deux ans après, l’assaut de samedi, la pire brèche dans les défenses israéliennes depuis le conflit israélo-arabe de 1973, a poussé Israël à déclarer la guerre et à lancer des frappes aériennes de représailles sur Gaza qui ont tué 1 055 personnes et en ont blessé plus de 5 000.

Israël a également déclaré mercredi avoir tué au moins 1 000 hommes armés palestiniens infiltrés depuis Gaza.

Survivant de sept tentatives d’assassinat israéliennes, la plus récente remontant à 2021, Deif parle rarement et n’apparaît jamais en public. Ainsi, lorsque la chaîne de télévision du Hamas a annoncé qu’il s’apprêtait à prendre la parole samedi, les Palestiniens savaient que quelque chose d’important se préparait.

« Aujourd’hui, la colère d’Al Aqsa, la colère de notre peuple et de notre nation explose. Nos moudjahidines (combattants), c’est aujourd’hui votre jour pour faire comprendre à ce criminel que son temps est terminé », a déclaré Deif dans l’enregistrement.

Il n’y a que trois images de Deif : une dans la vingtaine, une autre de lui masqué et une image de son ombre, qui a été utilisée lors de la diffusion de la cassette audio.

On ne sait pas où se trouve Deif, même s’il se trouve très probablement à Gaza, dans le dédale de tunnels sous l’enclave. Une source de sécurité israélienne a déclaré que Deif était directement impliqué dans la planification et les aspects opérationnels de l’attaque.

Des sources palestiniennes ont déclaré que l’une des maisons touchées par les frappes aériennes israéliennes à Gaza appartenait au père de Deif. Le frère de Deif et deux autres membres de la famille ont été tués, selon les sources.

DEUX CERVEAU, UN SEUL CERVEAU

La source proche du Hamas a déclaré que la décision de préparer l’attaque avait été prise conjointement par Deif, qui commande les Brigades Al Qassam du Hamas, et Yehya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, mais il était clair qui en était l’architecte.

« Il y a deux cerveaux, mais il y a un seul cerveau », a déclaré la source, ajoutant que les informations sur l’opération n’étaient connues que d’une poignée de dirigeants du Hamas.

Le secret était tel que l’Iran, l’ennemi juré d’Israël et une source importante de financement, de formation et d’armement pour le Hamas, savait seulement en termes généraux que le mouvement préparait une opération majeure et n’en connaissait pas le calendrier ni les détails, a déclaré une source régionale proche du dit la réflexion du groupe.

La source a déclaré que même si Téhéran était au courant qu’une opération majeure était en préparation, elle n’a été discutée dans aucune salle d’opérations conjointe impliquant le Hamas, les dirigeants palestiniens, les militants libanais du Hezbollah soutenus par l’Iran et l’Iran.

« C’était un cercle très serré », a expliqué la source.

L’ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité iranienne, a déclaré mardi que Téhéran n’était pas impliqué dans l’attaque contre Israël. Washington a déclaré que même si Téhéran était complice, il ne disposait d’aucun renseignement ni preuve suggérant une participation directe de l’Iran aux attaques.

Le plan tel que conçu par Deif impliquait un effort prolongé de tromperie. Israël a été amené à croire que le Hamas, allié de l’Iran, son ennemi juré, n’était pas intéressé à déclencher un conflit et se concentrait plutôt sur le développement économique de Gaza, où le mouvement est le pouvoir gouvernant.

Mais alors qu’Israël commençait à offrir des incitations économiques aux travailleurs de Gaza, les combattants du groupe étaient entraînés et entraînés, souvent sous la vue de l’armée israélienne, a déclaré une source proche du Hamas.

« Nous nous préparons à cette bataille depuis deux ans », a déclaré Ali Baraka, responsable des relations extérieures du Hamas.

S’exprimant d’une voix calme, Deif a déclaré dans son enregistrement que le Hamas avait averti à plusieurs reprises Israël de mettre fin à ses crimes contre les Palestiniens, de libérer les prisonniers, qui, selon lui, avaient été maltraités et torturés, et de mettre un terme à son expropriation des terres palestiniennes.

« Chaque jour, l’occupation prend d’assaut nos villages et nos villes en Cisjordanie et fait des descentes dans les maisons, tue, blesse, détruit et détient. En même temps, elle confisque des milliers d’acres de nos terres, déracine nos gens de leurs maisons pour construire colonies tandis que son siège criminel continue sur Gaza. »

‘DANS L’OMBRE’

Depuis plus d’un an, des troubles règnent en Cisjordanie, une zone d’environ 100 km de long et 50 km de large qui est au cœur du conflit israélo-palestinien depuis sa saisie par Israël en 1967.

Deif a déclaré que le Hamas avait exhorté la communauté internationale à mettre fin aux « crimes de l’occupation », mais qu’Israël avait intensifié ses provocations. Il a également déclaré que le Hamas avait dans le passé demandé à Israël un accord humanitaire pour libérer les prisonniers palestiniens, mais que cette demande avait été rejetée.

« A la lumière de l’orgie de l’occupation et de son déni des lois et résolutions internationales, et à la lumière du soutien américain et occidental et du silence international, nous avons décidé de mettre un terme à tout cela », a-t-il déclaré.

Né sous le nom de Mohammad Masri en 1965 dans le camp de réfugiés de Khan Yunis créé après la guerre israélo-arabe de 1948, le leader militant est devenu connu sous le nom de Mohammed Deif après avoir rejoint le Hamas lors de la première Intifada, ou soulèvement palestinien, qui a débuté en 1987.

Il a été arrêté par Israël en 1989 et a passé environ 16 mois en détention, a indiqué une source du Hamas.

Deif est titulaire d’un diplôme en sciences de l’Université islamique de Gaza, où il a étudié la physique, la chimie et la biologie. Il a montré une affinité pour les arts, dirigeant le comité de divertissement de l’université et se produisant sur scène dans des comédies.

En gravissant les échelons du Hamas, Deif a développé le réseau de tunnels du groupe et son savoir-faire en matière de fabrication de bombes. Il figure en tête de la liste des personnes les plus recherchées par Israël depuis des décennies, tenu pour personnellement responsable de la mort de dizaines d’Israéliens dans des attentats suicides.

Pour Deif, rester dans l’ombre est une question de vie ou de mort. Des sources du Hamas ont déclaré qu’il avait perdu un œil et été grièvement blessé à une jambe lors d’une des tentatives d’assassinat israéliennes.

Sa femme, son fils de 7 mois et sa fille de 3 ans ont été tués par une frappe aérienne israélienne en 2014.

Sa survie alors qu’il dirigeait la branche armée du Hamas lui a valu le statut de héros populaire palestinien. Dans les vidéos, il est masqué, ou on ne voit que son ombre. Il n’utilise pas les technologies numériques modernes comme les smartphones, a indiqué la source proche du Hamas.

« Il est insaisissable. C’est l’homme de l’ombre. »



