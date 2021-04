KEEPING Faith est le thriller gallois record qui a eu des fans sur le bord de leur siège.

La troisième saison de l’émission à succès de la BBC se poursuit CE SOIR (samedi 24 avril 2021) et au cas où vous ne vous souviendriez pas de ce qui s’est passé jusqu’à présent, voici un récapitulatif des deux premières saisons.

Que s’est-il passé dans la première saison de Keeping Faith?

La série en huit parties a raconté l’histoire de l’avocate, épouse et mère Faith Howells (Eve Myles) alors qu’elle se battait pour découvrir la vérité derrière la disparition soudaine de son mari.

Son mari Evan, joué par Bradley Freegard, disparaît alors qu’il se rend au cabinet d’avocats familial.

Faith était en congé de maternité et ignorait que l’entreprise familiale avait fait faillite.

Au fur et à mesure qu’elle approfondit la disparition d’Evan, il devient clair qu’il ne s’agit pas d’un cas typique de personnes disparues.

Faith plonge dans un monde de tromperies criminelles et se retrouve en détention alors qu’elle se bat pour protéger sa famille.

Tout en cherchant des indices sur ce qui est arrivé à son mari, Faith développe des sentiments romantiques envers Steve Baldini (Mark Lewis Jones), un client des Howells qui aide Faith dans sa recherche.

Pendant ce temps, DI Williams, l’officier chargé du dossier de la personne disparue, garde rancune contre Faith et est déterminé à l’accuser de meurtre.

Il devient clair qu’Evan avait développé des liens avec les Glynns, une famille criminelle locale, afin de résoudre les problèmes financiers de la famille.

Evan a été impliqué dans la procédure pénale de la famille – y compris la drogue et le blanchiment d’argent – et devait 80000 £ aux Glynns.

Pour tenter de calmer la situation, Evan s’approche de la police et propose d’être un informateur.

Mais encore une fois, Evan se fait prendre – cette fois au sein d’une police corrompue.

DCI Huw Parry (Richard Elfyn) oblige l’avocat à renoncer à l’argent qu’il a gagné grâce à ses activités criminelles.

Pour aider Faith à s’endetter, Steve risque de retourner à son passé criminel en transférant une grande quantité de cocaïne à la veuve de Paddy, Gael Reardon (Boule d’Angéline).

Il donne de l’argent aux Glynns en guise de paiement pour qu’ils la bousculent.

Des flics corrompus prennent la fille de Faith, Alys, qui était restée sous la garde de la sœur de Faith, et la retiennent en otage.

Faith parvient à négocier la libération de sa fille avec l’aide d’Arthur Davies (Alex Harries), un autre de ses clients.

Il est révélé qu’un compte bancaire secret était utilisé pour stocker tout l’argent gagné par Evan.

Il a avoué ce qu’il avait fait dans son testament et a communiqué les détails du compte.

Dans le dernier épisode, Faith est obligée de se battre pour ses enfants dans une bataille judiciaire qui risque de déchirer sa famille.

La fin du choc de la saison 1 a laissé les téléspectateurs déconcertés alors que son mari Evan semble finalement emmener les enfants – après sept épisodes de Faith essayant de le retrouver.

Pour rendre les choses encore plus dramatiques, cela s’est produit lorsque Faith a embrassé son amant Steve.

Que s’est-il passé dans la saison 2 de Keeping Faith?

La saison 2 reprend 18 mois après que Faith ait retrouvé son mari disparu.

Le père de trois enfants est presque à mi-chemin de sa peine de quatre ans de prison pour avoir converti 250000 £ de biens criminels pour la redoutable famille Glynn.

Nous apprenons qu’il s’est remis à la police après une réunion émouvante avec Faith au domicile de leur famille.

Le juge lui a attribué le mérite d’avoir travaillé comme informateur de la police et d’avoir témoigné au procès.

Pendant ce temps, William Vaughan, un client du cabinet d'avocats Howells, est également retrouvé abattu dans un champ avec le doigt de suspicion pointé sur sa femme Madlen et Faith fait tout ce qu'elle peut pour découvrir qui l'a vraiment tué. Malheureusement, dans le dernier épisode, les chances sont contre Madlen, car elle admet le meurtre et les actes répréhensibles du propre mari de Faith, Evan, sont également exposés. Ailleurs, dans le dernier épisode, Gael Reardon fuit la ville via un avion à la suite d'une discussion animée avec Faith. Pourtant, elle n'était pas la seule à ressentir la colère de Faith, comme on la voit entrer dans une intense dispute avec son conjoint dans la cuisine, après sa sortie de prison. La confrontation devient si mauvaise qu'Evan tente de se poignarder avec un couteau de cuisine, et les téléspectateurs voient Faith murmurer de manière menaçante: « Pas devant les enfants. » Finalement, Evan fait un sac et quitte sa famille, les abandonnant une fois de plus. Dans les dernières scènes de la série, Faith partage un moment émouvant avec un ami de longue date et un amoureux potentiel Steve Baldini sur une plage. Là, un lien indéniable a amené les téléspectateurs à se demander si leur amitié se transformera en quelque chose de plus la saison prochaine.

Que se passera-t-il en gardant Faith saison trois?

Keeping Faith est diffusé ce soir (24 avril 2021) à 21h sur BBC One.

La BBC a partagé un teaser: « Cela fait 18 mois que nous avons vu la vie à Abercorran pour la dernière fois, et la bataille de divorce et de garde de Faith et Evan va de mal en pis.

« Elle essaie d’être positive alors que Faith jongle entre être mère et avocate. Puis quelqu’un de son passé revient et menace son avenir heureux. »