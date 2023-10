Que s’est-il passé dans le comté de Will cette semaine – Shaw Local

Des caméras de surveillance à venir pour la circulation des camions: Pour résoudre les problèmes de circulation des camions dans un quartier, la ville de Joliet envisage d’installer des caméras de surveillance. Mais le maire Terry D’Arcy a décrit vendredi la technologie comme un potentiel « changement de jeu ».

Les infirmières de Joliet toujours sans contrat: Un mois après un lock-out, les infirmières de l’hôpital Ascension Saint Joseph se sont tournées vers les législateurs étatiques et fédéraux pour obtenir de l’aide alors que les négociations contractuelles s’éternisent. Le syndicat et Ascension se sont rencontrés à trois reprises en présence d’un médiateur fédéral depuis le 26 août.

Des infirmières et des sympathisants scandent des slogans lors d’un piquetage devant l’hôpital Ascension Saint Joseph-Joliet le premier jour d’une grève de deux jours, suivie d’un lock-out de deux jours le mardi 22 août 2023. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Les lycéens peuvent apprendre les métiers vétérinaires : Les adolescents du comté de Will intéressés à entrer dans le domaine de la médecine vétérinaire auront une opportunité élargie d’acquérir une expérience pratique pendant leurs études secondaires grâce à une nouvelle expansion au Centre de carrière de la région Wilco à Romeoville.

microscope 2

Un chien retrouvé gravement maltraité dans le comté de Will: Les responsables du comté de Will recherchent les suspects responsables d’avoir tiré sur une chienne de poids insuffisant avec un pistolet de paintball. Le chien a ensuite été retrouvé errant près de Beecher, dans le canton de Washington.

L’exposition « Stranger Things » à Plainfield accueille à nouveau Halloween: L’exposition HorrorProps Halloween de Dave et Audrey Appel a ouvert ses portes vendredi avec des heures de visionnage fixées pour la saison. « Nous essayons de créer une meilleure expérience globale. » Cette année, les Appels ont ajouté une arche « démoniaque » de 19 pieds de large et près de 10 pieds de haut au pied de leur allée qu’ils ont construite à partir de plus de 70 nouilles de piscine, a déclaré Dave Appel.

Maison de Dave et Audrey Appel au 1806 Whispering Oaks Court, Plainfield. est de retour avec son affichage effrayant d’Halloween, conservant de nombreux thèmes « Stranger Things » de 2022. (Photo de Judy Harvey)

L’accusé pour meurtre demande sa libération : Un juge a refusé la libération d’un homme accusé de meurtre dans le meurtre d’un homme de 62 ans en 2016 dans le canton de Joliet. Le juge Vincent Cornelius a déclaré jeudi que l’incident impliquant la mort de Robert Bielec était « exceptionnellement brutal » et a estimé qu’Amari Morgan, 25 ans, de Joliet, constituait une menace pour la communauté si elle était libérée de la prison du comté de Will.

Une femme de Lockport cherche un foyer pour les huskies de Sibérie sauvés: Linda Gondek, fondatrice de Homes for Huskies-Siberian Husky Rescue, a déclaré que les gens abandonnent souvent ou même « abandonnent » les huskies sibériens parce qu’ils ne parviennent pas à connaître les détails de la race avant d’en adopter un. Elle travaille dur pour trouver la bonne famille pour chaque chien.

M. J, un Husky sibérien âgé d’un an, est proposé à l’adoption dans le cadre du programme de sauvetage des Husky sibériens de Linda Gondek. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Keller Farm va devenir un lotissement: Le conseil d’administration du village de Plainfield a voté en faveur des accords d’annexion et de développement de la propriété Keller Farm, avec des plans pour un grand développement résidentiel. La parcelle de 153 acres, située au coin de Lockport Street et de Wallin Drive, se trouvait auparavant dans le comté de Will, non constitué en société.