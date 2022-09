RITA Isbell est la sœur d’Errol Lindsey, qui a été assassiné par le tristement célèbre tueur en série, Jeffrey Dahmer.

Un nouveau documentaire de Jeffrey Dahmer remet le cas du frère d’Isbell au premier plan après 30 ans.

Rita Isbell a crié sur Jeffrey Dahmer lors du procès de 1992 Crédit : CNN

Qui est Rita Isbell ?

Rita Isbell a passé les 30 dernières années à accepter la mort de son frère, mais un nouveau documentaire rappelle des souvenirs douloureux.

Son frère, Errol Lindsey, a été attiré dans la maison de Jeffrey Dahmer où il a été drogué, tué et démembré.

Isbell a siégé au tribunal en 1991, écoutant Dahmer revendiquer la folie, tandis que ses avocats ont déclaré qu’il était “hors de contrôle” au moment des meurtres.

Dahmer a été déclaré sain d’esprit et apte à subir son procès et a admis avoir tué un total de 17 garçons et hommes sur une période de dix ans.

Dahmer a été condamné à 15 prisons à vie consécutives en 1992 et a été envoyé dans une prison de haute sécurité du Wisconsin.

C’est pendant qu’il était là-bas que Dahmer a été tué par un codétenu alors qu’il nettoyait les toilettes près du gymnase.

Dahmer était plus âgé que toutes ses victimes lorsqu’il a été tué – qui avaient toutes entre 14 et 33 ans.

Isbell a déclaré à l’Orlando Sentinel que dans les deux ans qui ont suivi l’envoi de Dahmer en prison, elle avait reçu des appels téléphoniques d’hommes qui disaient qu’ils étaient détenus et lui avaient présenté leurs condoléances avant de promettre que Dahmer serait “pris en charge”.

Le dernier appel reçu par Isbell est survenu six mois avant la mort de Dahmer. Elle a dit au point de vente que l’appelant avait dit: “Vous ne me connaissez pas.

“Je suis ici avec Jeffrey Dahmer. Ne vous inquiétez pas. Nous nous en occuperons.”

Que s’est-il passé dans la vidéo du tribunal de Rita Isbell ?

Isbell a regardé les membres de la famille des victimes de Dahmer se diriger vers le stand pour le confronter.

Elle les a décrits comme ayant tous les larmes aux yeux et la tête baissée, mais elle a refusé de le faire.

Alors qu’elle s’approchait du stand, elle s’est précipitée sur Dahmer, criant qu’il verrait “ce qui est hors de contrôle”.

Sa voix a commencé régulièrement lorsqu’elle a dit qu’elle “ne veut plus jamais voir sa mère vivre cela”, mais pendant qu’elle parlait, sa voix s’est élevée à un cri.

« Je te déteste Jeffrey ! Isbell a crié dans la salle d’audience alors que les adjoints du shérif l’attrapaient et la traînaient hors de la salle d’audience.

Elle a continué à crier des obscénités, appelant Dahmer “Satan”.

Après avoir quitté la salle d’audience, AP News a rapporté qu’Isbell avait dit à propos de ceux qui avaient parlé avant elle : “Ils devaient tous s’asseoir là et se retenir.”

“Ce qu’il a vu de moi … c’est ce qu’Errol aurait fait. La seule différence est qu’Errol aurait sauté par-dessus cette table.″

La vidéo de l’altercation a été visionnée 83,6k fois sur YouTube et est recréée dans le nouveau documentaire de Jeffrey Dahmer diffusé sur Netflix le 21 septembre 2022.

Le documentaire intitulé Monster: The Jeffrey Dahmer Story a ramené les dures réalités du procès et capture la douleur et l’angoisse dans la voix d’Isbell lors du procès de 1992.

Isbell est joué par DaShawn Barnes qui recrée ce moment avec une précision précise.

Bien qu’Isbell n’ait pas personnellement commenté le documentaire, l’un des membres de sa famille s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa colère contre le documentaire de Jeffrey Dahmer.

“Je ne dis à personne ce qu’il faut regarder, je sais que les vrais médias criminels sont énormes, mais si vous êtes vraiment curieux à propos des victimes, ma famille (les Isbell) est en colère contre cette émission”, a écrit le membre de la famille.

Il a dit que la série “retraumatisait encore et encore” et a déclaré: “recréer ma cousine en panne émotionnelle devant le tribunal face à l’homme qui a torturé et assassiné son frère est SAUVAGE.”

Il a dit qu’il refusait de regarder l’émission, ajoutant: “Ma famille n’est pas contente. RIP à mon cousin Errol Lindsey et à toutes les autres victimes.”

Jeffrey Dahmer a assassiné 15 hommes et jeunes garçons en dix ans Crédit : Alamy

Qui était le frère de Rita Isbell, Errol Lindsey ?

Errol Lindsey n’avait que 14 ans lorsque, dans un centre commercial du Wisconsin, il rencontra Jeffrey Dahmer.

Dahmer a attiré Lindsey chez lui sous prétexte de lui verser une grosse somme d’argent en échange de photos nues.

Une fois que Lindsey était à sa portée, Dahmer l’a drogué et quand Lindsey est tombé inconscient, il a percé un trou dans le haut de son crâne et y a versé de l’acide chlorhydrique.

En faisant cela, Dahmer avait l’intention d’induire un état permanent et non résistant, mais Lindsey a commencé à se réveiller.

Au cours du procès, Dahmer a déclaré qu’il avait ensuite drogué Lindsey une deuxième fois, l’avait étranglé et démembré le corps.

Lorsqu’il a été condamné pour meurtre, nécrophilie et démembrement, Dahmer a lu une déclaration dans laquelle il acceptait la responsabilité des meurtres.

“Je prends la responsabilité de ce que j’ai fait”, a-t-il déclaré au jury et a déclaré au juge du comté de Milwaukee, Laurence Gram, qu’il ne voulait aucune clémence lorsqu’il a reçu sa peine.

Il a dit à Gram que lorsqu’il a plaidé la folie, il ne voulait pas la liberté, mais a plutôt affirmé qu’il voulait comprendre pourquoi il avait commis ces atrocités.

“Je voulais savoir exactement ce qui m’avait rendu si mauvais et méchant”, a-t-il déclaré. “Les médecins m’ont parlé de ma maladie et maintenant j’ai un peu de paix.”

Il a poursuivi: “Je me sens tellement mal pour ce que j’ai fait à ces pauvres familles et je comprends leur haine légitime.

“J’ai vu leurs larmes et si je pouvais donner ma vie maintenant pour ramener leurs proches, je le ferais.”

“J’espère que Dieu m’a pardonné. Je sais que la société ne pourra jamais me pardonner. Je sais que les familles des victimes ne pourront jamais me pardonner ce que j’ai fait.”

Lorsque Dahmer a été tué en prison en 1994, Isbell a déclaré au New York Times : “Je ne dirais pas que je voulais que ça se passe comme ça. Mais Jeffrey a déchiré ma famille.”