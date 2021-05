Que s’est-il passé dans la première microseconde du Big Bang?

Au début, il n’y avait rien. Puis un big bang s’est produit et l’univers a vu le jour. Ce n’était pas aussi grand que maintenant. Il faisait chaud et dense et il a continué à s’étendre radicalement et 13,8 milliards d’années plus tard, nous savons à quoi ça ressemble maintenant. Cependant, la façon dont la matière chaude et dense s’est refroidie n’est pas si évidente pour les scientifiques. Les scientifiques tentent depuis plus de 20 ans de comprendre ce qui s’est exactement passé dans la première microseconde du big bang menant à l’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui. Maintenant, les scientifiques ont trouvé des réponses à ce qu’était la matière dense chaude et comment elle s’est transformée.

Les scientifiques ont étudié les données d’une expérience menée par le grand collisionneur de hadrons à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Dans l’expérience, ils avaient créé la matière chaude et dense qui existait dans la phase initiale de l’univers. Les scientifiques de l’Université de Copenhague ont constaté que les données de l’expérience étaient suffisamment précises pour en déduire que la matière initiale était une forme liquide fluide. Il pouvait être distingué car il changeait constamment de forme au fil du temps. La matière chaude et dense, la seule matière qui existait dans la phase initiale de l’univers, était composée de quarks et de gluons et est également connue sous le nom de plasma Quark-Gluon (QGP). Les quarks sont les particules fondamentales qui composent ensemble les protons et les neutrons. Les gluons sont comme un matériau de liaison, comme la colle, qui maintient les quarks ensemble.

«D’abord, le plasma composé de quarks et de gluons a été séparé par l’expansion à chaud de l’univers. Ensuite, les morceaux de quark se sont reformés en soi-disant hadrons. Un hadron à trois quarks forme un proton, qui fait partie des noyaux atomiques. Ces noyaux sont les éléments constitutifs qui constituent la terre, nous-mêmes et l’univers qui nous entoure », expliqué You Zhou, l’un des auteurs de l’étude et professeur associé à l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague, dans un communiqué de presse de l’Université. le étude a été publié dans le numéro de juillet de Physics Letters B.

