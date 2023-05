Que s’est-il passé cette semaine dans la guerre russo-ukrainienne ? Suivez les actualités et les analyses incontournables

Chaque semaine, nous résumons les lectures incontournables de notre couverture de la guerre en Ukraine, des actualités et reportages aux analyses, guides visuels et opinions.

Les milices anti-Poutine entrent en scène

Le fondateur du corps des volontaires russes, Denis (C), connu sous le nom de « White Rex », entouré de combattants en tenue de camouflage, assiste à une présentation pour les médias dans le nord de l’Ukraine. Photographie : Sergueï Bobok/AFP/Getty Images

Alors que les milices russes opposées au Kremlin préparaient un audacieux raid transfrontalier dans la région de Belgorod cette semaine, un homme aux cheveux lissés, en tenue de camouflage et tenant un fusil automatique a regardé dans l’objectif d’un appareil photo, André Roth rapports.

Cet homme était Maximillian Andronnikov, le commandant autoproclamé de la Légion de la liberté de la Russie, un groupe paramilitaire qui, jusqu’à cette semaine, était réprimandé pour son activité démesurée sur Internet et dans les médias.

Avec les raids dans le sud de la Russie cette semaine, les projecteurs ont été tournés à la fois sur la Légion de la liberté de la Russie et sur le Corps des volontaires russes, un autre groupe composé de Russes qui disent maintenant se battre contre Poutine.

Jonathan Yerushalmy mis en place un explicatif sur Belgorod, la région russe entraînée dans la guerre.

Zelenskiy vole la vedette au G7 au Japon

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy (à droite) et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol se serrent la main lors du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon. Photographie : Agence de presse Yonhap/Reuters

Normalement, les sommets du G7 consistent à se battre virgule par virgule pour le monde libre, Patrick Wintour a écrit dans son analyse de l’apparition de Zelenskiy au sommet, alors que les diplomates analysent de longs communiqués d’importance éphémère jusque tard dans la nuit.

Mais la véritable signification du sommet d’Hiroshima réside dans la visite époustouflante de Volodymyr Zelenskiy grâce à un tour dans l’avion français d’Emmanuel Macron. Le président ukrainien a tenté de gagner des pays non alignés tels que l’Inde et le Brésil, mais pas entièrement avec succès dans le cas du Brésil.

Zelenskiy a obtenu une nouvelle aide militaire des États-Unis au cours d’une journée d’activité diplomatique frénétique, Justin McCurry rapporté, alors que la Russie revendiquait une victoire sur le champ de bataille dans la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

Rishi Sunak a déclaré après la fin du G7 qu’un cessez-le-feu en Ukraine ne suffirait pas, Rowena Maçon signalé, car toute fin de guerre devra reconnaître l’intégrité territoriale du pays et inclure un plan de paix « juste et durable ». Il a dit que l’apparition de Zelenskiy au sommet avait envoyé un message « incroyablement puissant » à la Russie.

Le chef de Wagner affirme que 20 000 de ses combattants ont été tués à Bakhmut

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que 20 000 de ses combattants avaient été tués dans la bataille de Bakhmut. Photographie: Reuters

Le chef de la force mercenaire Wagner a déclaré que 20 000 de ses combattants ont été tués dans la bataille pour la ville ukrainienne de Bakhmut, Julien Borger signalé, et a averti que la Russie pourrait faire face à une autre révolution si ses dirigeants n’amélioraient pas sa gestion de la guerre.

Yevgeny Prigozhin a déclaré que 20% des 50 000 condamnés que Wagner avait recrutés, et un nombre similaire de ses troupes régulières, avaient été tués pendant plusieurs mois dans la lutte pour Bakhmut.

Prigozhin a souligné la disparité sociale soulignée par la guerre, les fils des pauvres étant renvoyés du front dans des cercueils de zinc tandis que les enfants de l’élite « secouaient leurs culs » au soleil.

L’Ukraine a rejeté cette semaine les affirmations russes selon lesquelles Bakhmut aurait été capturé, insistant sur le fait que ses forces ont toujours un pied dans la ville du Donbass et encerclent régulièrement les mercenaires russes qui détiennent le centre-ville en ruine.

La Russie et la Chine approfondissent leurs relations économiques

Les gardes d’honneur chinois défilent en formation lors d’une cérémonie d’accueil du Premier ministre russe Mikhail Mishustin à Pékin. Photographie : Thomas Peter/AFP/Getty Images

La Russie et la Chine ont convenu d’approfondir les investissements dans les services commerciaux, de promouvoir les exportations agricoles et de renforcer la coopération sportive, alors que Mikhail Mishustin, le Premier ministre russe, a signé une série d’accords bilatéraux lors d’une visite à Pékin.

Mishustin est le plus haut responsable russe à s’être rendu à Pékin depuis le début de la guerre en Ukraine. En mars, le dirigeant chinois, Xi Jinping, a rendu visite à Vladimir Poutine à Moscou pour manifester son soutien à son « cher ami ».

La Chine a prétendu être un médiateur neutre dans la guerre en Ukraine, mais la Chine et la Russie se sont rapprochées depuis le début de l’invasion, Amy Hawkin signalé. Ben Bland, directeur du programme Asie-Pacifique à Chatham House, a déclaré que les déclarations du G7 « ont souligné l’approfondissement de la fracture géopolitique entre la Chine et la Russie d’un côté et les États-Unis et leurs alliés de l’autre ».

La Russie déplace des ogives nucléaires vers la Biélorussie

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko arrive pour une réunion du Conseil économique suprême eurasien au Kremlin à Moscou. Photographie : Ilya Pitalev/SPOUTNIK/AFP/Getty Images

Le dirigeant biélorusse, Alexandre Loukachenko, a déclaré que la Russie avait commencé à déplacer des ogives nucléaires tactiques pour les stocker en Biélorussie, ajoutant qu’il était possible que les armes soient déjà arrivées dans son pays.

« Nous avons dû préparer des installations de stockage et le reste là-bas [in Belarus]. Nous avons fait tout cela. C’est pourquoi la relocalisation des munitions nucléaires a commencé », a déclaré Loukachenko lors d’un sommet du Forum économique eurasien à Moscou.

Lorsqu’on lui a demandé si les armes étaient déjà arrivées, il a répondu : « Peut-être. Je vais aller jeter un œil.

Ces remarques sont intervenues quelques heures après que des responsables militaires russes et biélorusses ont signé un pacte prévoyant que Moscou déploie des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, André Roth rapports, marquant un changement dans la posture nucléaire du Kremlin qui pourrait augmenter les enjeux de toute instabilité future en Biélorussie.