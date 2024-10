Attention : cet article contient des détails qui pourraient déranger certains lecteurs.

Au milieu d’une enquête fédérale croissante contre Sean « Diddy » Combs pour agression sexuelle et trafic, Niykee Heaton a raconté sa propre histoire troublante. Le rappeur en disgrâce a été arrêté le 16 septembre 2024 et est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attendant son procès (on lui a refusé la libération sous caution après avoir plaidé non coupable).

R.ravi : la liste des célébrités nommées dans le procès de Diddy comprend le prince Harry et un rappeur « expurgé » qui est sorti avec Nicki Minaj

Niykee Heaton est un auteur-compositeur-interprète autodidacte qui a gagné en popularité sur YouTube, reprenant de nombreuses chansons hip-hop avec une guitare acoustique. Son EP de 2014, Mauvaises intentionsa été l’une de ses sorties les plus réussies. Elle compte près de 5 millions de followers sur Instagram.

Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué au moment de l’arrestation de Diddy : « Comme le prétend l’acte d’accusation, pendant des années, Sean Combs a utilisé l’empire commercial qu’il contrôlait pour abuser et exploiter sexuellement les femmes, ainsi que pour commettre d’autres actes de violence et de violence. entrave à la justice. Aujourd’hui, il est accusé de racket et de trafic sexuel. Si vous avez été victime des abus présumés de Combs – ou si vous savez quelque chose sur ses crimes présumés – nous vous invitons à vous manifester. Cette enquête est loin d’être terminée. Il semble que l’appel à l’action ait été efficace.

Que s’est-il passé avec Diddy et Niykee Heaton ?

Le 8 juin 2024, Niykee Heaton s’est rendue à Instagram en direct pour détailler un incident présumé survenu alors qu’elle avait 19 ans alors qu’elle « venait de quitter la maison ». Suite au succès de Mauvaises intentionselle a décrit avoir été invitée par Ye (anciennement Kanye West) dans son studio d’enregistrement.

Elle a affirmé que lorsqu’elle est arrivée, Diddy et Ye étaient « complètement foutus… ivres, mais probablement autre chose », mais qu’ils la « regardaient » « étrangement ». Lorsqu’on lui a proposé un verre, Niykee a fait semblant de siroter une gorgée, ce qui, selon elle, « semblait les rendre heureux », mais la sonnette d’alarme avait déjà commencé à sonner pour Niykee en interne. « Il y a quelque chose de f-king dans cette boisson », suggérant que peut-être la boisson était « mélangée » à quelque chose.

Toutes les femmes qui se trouvaient dans le studio d’enregistrement sont sorties, y compris le manager de Niykee qui a dit qu’elle allait juste aux toilettes. Niykee est resté seul dans la pièce avec Diddy, Ye, « un cadre qui travaille avec Kanye », « son ingénieur » et « son cousin ».

Elle a ensuite affirmé qu’ils avaient fait pression sur elle pour qu’elle se déshabille parce qu’il faisait « trop chaud » dans le studio, ce qu’elle a refusé. « Je me dis : « C’est une mauvaise situation, j’ai peur, mais il n’y a aucune raison de paniquer. Il y a d’autres hommes ici », a-t-elle déclaré. «Ils commencent à me piétiner et je leur dis: ‘Vous les gars, arrêtez, arrêtez.’ Ils vont au point où ils ont arraché ma chemise et je suis presque entièrement exposée », a-t-elle affirmé. C’en est arrivé au point, a-t-elle dit, où ils lui ont « arraché » sa chemise. « Je suis presque entièrement exposée à ce stade », a-t-elle poursuivi, expliquant qu’elle était littéralement dos au mur.

« C’est la partie que je n’oublierai jamais aussi longtemps que je vivrai », a-t-elle déclaré. « Il ne s’agit pas vraiment d’être agressé sexuellement. Ce n’est pas ce qui me hante… C’est pendant que ces deux hommes adultes me piaffaient en essayant de me déshabiller, je regarde cet homme lui demandant de l’aide, et je prononce littéralement le mot « Aide » et nous croisons les yeux, et il regarde « , dit-elle alors que ses yeux commençaient à s’éclaircir. « Personne n’est putain de roi pour me sauver ce soir et c’est à ce moment-là que j’ai vraiment eu peur. »

Heureusement, Niykee a réussi à s’échapper en « se précipitant » en avant, en déséquilibrant les rappeurs et en trouvant son chemin vers la sortie. Elle a affirmé s’être cachée dans un autre studio d’enregistrement pendant environ 25 minutes avant de retrouver son manager et de ramener un Uber chez elle. Ni Diddy ni Ye n’ont jamais répondu aux accusations et Diddy a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.

Diddy a déjà expliqué comment il éteignait la climatisation pour tenter de « garder » les femmes à ses soirées. « Il faut beaucoup de chaleur. Je n’ai pas de climatisation. La chaleur affecte l’alcool, mais tout le monde devient également un peu plus à l’aise et se détend… accumule une belle petite transpiration », a-t-il déclaré à Conan O’Brien dans un entretien diffusé en 2002. O’Brien était visiblement mal à l’aise.