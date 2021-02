L’animateur de BACHELOR, Chris Harrison, a officiellement quitté la franchise «pour un certain temps».

La personnalité de la télé-réalité avait présenté des excuses pour avoir défendu la candidate Rachael Kirkconnell après des photos d’elle assister à une fête costumée de style plantation en 2018 a fait surface.

Que s’est-il passé avec Chris Harrison et Rachael Kirkconnell?

Rachael Kirkconnell est dans l’eau chaude après que des photos du candidat vêtu d’un costume de style plantation aient été publiées en ligne.

Elle assistait à une ancienne fête d’avant-guerre du sud organisée par la fraternité universitaire, Kappa Alpha – alors qu’elle était à Georgia College & State University en 2018.

Rachael était aussi aurait aimé les publications racistes sur les réseaux sociaux dans le passé.

Un cliché qu’elle avait aimé montre deux femmes de race blanche vêtues d’une tenue hula posant devant un drapeau confédéré.

Pendant l’épreuve, Chris Harrison a pris la défense de Rachael alors que les utilisateurs des médias sociaux la déchiraient pour son comportement passé.

De plus, elle a également été critiquée pour s’être vêtue d’un costume amérindien et pour s’être engagée dans activité controversée sur les réseaux sociaux.

Qu’a dit Chris Harrison?

Chris a défendu Rachael contre les trolls des réseaux sociaux, disant: «Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de «juge, jury, bourreau» où les gens déchirent la vie de cette fille.

Il a poursuivi: «Je n’ai pas encore entendu Rachael parler à ce sujet, et jusqu’à ce que j’entende réellement cette femme avoir une chance de parler, qui suis-je pour dire [anything]? »

Suite à ses commentaires, les fans ont demandé que l’hôte de longue date soit renvoyé et 25 femmes de la saison en cours se sont rassemblées pour dénoncer la position des hôtes dans une déclaration commune.

«Nous sommes les femmes de la saison 25 de Bachelor. Vingt-cinq femmes identifiées comme BIPOC ont participé à cette saison historique qui devait représenter le changement.

«Nous sommes profondément déçus et tenons à préciser que nous dénonçons toute défense du racisme.

«Toute défense de comportement raciste nie les expériences vécues et continues des individus du BIPOC. Ces expériences ne doivent pas être exploitées ou symbolisées », a déclaré le groupe.

Qu’a dit Rachael Kirkconnell dans ses excuses?

Le 11 février, Rachael a rompu son silence sur les photos.

S’adressant à Instagram, elle s’est excusée et s’est engagée à s’éduquer tout en encourageant les autres à apprendre de ses erreurs, l’écriture: « Le progrès et l’unité raciaux sont impossibles sans responsabilité (blanche), et je mérite d’être tenu responsable de mes actes. »

Sa mère est venu à sa défense après l’utilisateur de TikTok nommé Maddy Bierster a accusé Rachael de l’avoir intimidée au lycée pour «aimer les noirs».

Chris Harrison a-t-il quitté le baccalauréat?

Chris a annoncé son départ de la franchise le 13 février.

L’animateur a expliqué son absence sur les réseaux sociaux en écrivant: «La saison historique de Le célibataire ne doit pas être gâché ou éclipsé par mes erreurs ou diminué par mes actions. À cette fin, j’ai consulté Warner Bros.et ABC et je me retirerai pendant un certain temps et je ne participerai pas à la spéciale After the Final Rose.

Ajoutant: «Je suis déterminé à être éduqué à un niveau plus profond et plus productif que jamais.»

ABC n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun et n’a pas publiquement abordé la réaction en cours au passé de Rachael.