Un incident de vol à l’étalage DÉRANGEANT et embarrassant a été filmé dans un Walgreens de San Francisco le 14 juin 2021.

Le suspect a quitté le magasin sans que personne ne l’arrête et aucune arrestation n’a été effectuée.

Le voleur à l’étalage a été filmé sur les lieux, mais s’est enfui Crédit : KGO-TV

Que s’est-il passé aux Walgreens de San Francisco ?

Un voleur a été vu en train de remplir un sac poubelle de marchandises dans un Walgreens de San Francisco.

Trois personnes ont utilisé leur téléphone portable pour enregistrer le crime, selon ABC 7.

L’un des spectateurs choqués qui a enregistré le vol était la journaliste d’ABC 7, Lyanne Melendez.

« C’est à ce moment-là qu’il m’a en quelque sorte rencontré avec son vélo », a-t-elle déclaré au magasin.

« C’est difficile pour moi en tant que journaliste de dire ‘Je ne serai pas impliqué, je ne peux pas m’impliquer’, je dois être en quelque sorte neutre, mais c’est aussi ma ville.

« Je vis dans cette ville et je le vois constamment. Pas seulement des Walgreens, mais des voitures, et ma porte de garage a été cambriolée deux fois. »

Le vol à l’étalage a été un gros problème à San Francisco Crédit : KGO-TV

La journaliste, qui n’a pas été blessée, a déclaré avoir été témoin de trois de ces vols à l’étalage dans différents Walgreens de la région.

Un agent de sécurité a également enregistré le voleur à l’étalage et a tenté de saisir le sac poubelle, selon ABC 7.

Brendan Dugan de la division Retail Crime de CVS Health a qualifié San Francisco de « l’un des épicentres du crime organisé de vente au détail », selon le New York Times.

« La seule tendance que nous voyons est plus de violence et d’escalade – et beaucoup plus audacieuse », a déclaré le commandant Raj Vaswani du département de police de San Francisco au Times.

« Nous voyons beaucoup de récidivistes. »

Ahsha Safaí, membre du conseil de surveillance de San Francisco, a déclaré au Times qu’il avait récemment vu une scène troublante.

« La moitié de Walgreens était sur le trottoir. Je ne plaisante pas », a déclaré Safaí au journal.

« J’étais ébloui. Je n’ai jamais rien vu de tel dans cette ville.

Il a ajouté : « C’est devenu une partie du paysage. Les gens disent : ‘Oh, eh bien, ça arrive juste.’ »