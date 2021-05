Que s’est-il passé au recul d’Adrian?

Il y a une semaine, Adrian Lopez, 17 ans, n’était qu’un lycéen moyen d’Eastvale, en Californie. Mais après qu’un flyer numérique, il se soit fait des amis à Huntington Beach pour son anniversaire soit devenu viral – au point d’attirer des milliers d’étrangers à la plage. et dans un espace événementiel à Los Angeles – il est devenu un nom connu sur les réseaux sociaux. Il a fait l’invitation lundi, en précisant une heure (19h30), un lieu (foyers) et une date (22 mai). « Glissez tru ce samedi, nous finna arriver !!!! » lisez le bas de l’image, intitulée «Adrian’s Kickback». «C’était censé être pour mon école», a déclaré M. Lopez. Pour tenter de susciter plus d’intérêt, l’ami de M. Lopez, Yahir Hernandez, 16 ans, a publié le dépliant sur Snapchat, puis sur son compte personnel TikTok. «C’est mardi matin que Yahir a fabriqué le TikTok», a déclaré M. Lopez. «J’étais sur le chemin de l’école et il n’y avait que 40 likes, alors je l’ai ignoré.» Mais au cours des jours suivants, la vidéo a décollé. Quelque chose concernant les spécificités de l’invitation ressentie hilarant à ceux qui l’ont rencontré. «Qui est Adrian?» les gens ont commenté. La vidéo s’est emparée du puissant algorithme de recommandation «For You» de TikTok et a été diffusée en masse. Du jour au lendemain, c’est devenu un mème. Des célébrités et des créateurs sur Internet, dont l’artiste musical 24kGoldn, des membres de FaZe Clan et Noah Beck ont ​​posté à ce sujet. Le week-end de l’événement, les vidéos TikTok avec le hashtag #adrianskickback avaient attiré près de 280 millions de vues.

Au début, M. Lopez et M. Hernandez ont pensé que l’attention virale était amusante. Ils profitaient de leurs 15 minutes de célébrité, échangeant des messages avec des personnes de haut niveau qui avaient fait la promotion de l’événement. «Nous construisions des liens avec des artistes, nous établissons des liens avec des personnes de premier plan», a déclaré M. Hernandez. Mais vendredi soir, ils ont commencé à devenir nerveux. Des gens publiaient des articles sur les vols de partout au pays pour l’événement. Une personne a déclaré qu’elle conduisait 18 heures avec un groupe de personnes pour être là. Et le vendredi soir, la veille du pot-de-vin, environ 1000 personnes se sont présentées à Huntington Beach à la recherche d’une fête. La police l’a rapidement fermée, mais M. Hernandez et M. Lopez ne se sentaient plus en contrôle.

Craignant qu’ils aient des ennuis pour avoir incité à une émeute, M. Hernandez a commencé à travailler avec un ami plus âgé qu’il avait rencontré dans le secteur des événements. « Honnêtement, nous avons eu peur, alors nous avons pensé à l’idée de trouver un lieu », a déclaré M. Hernandez. Ils se sont associés au célèbre magasin de baskets et de streetwear Cookies N ‘Kicks pour vendre des billets à 40 $ pour l’événement, et ont changé l’emplacement en un espace non divulgué à Los Angeles pour être révélé peu de temps avant la fête.

Samedi après-midi, une file d’enfants attendant d’acheter des billets pour le pot-de-vin d’Adrian à Cookies N ‘Kicks s’est étendu autour du pâté de maisons. Les adolescents en ligne ont déclaré qu’ils pensaient que ce serait la fête du siècle et qu’ils avaient entendu dire que les meilleurs créateurs de contenu feraient des apparitions. Connor Hickman, 16 ans, qui est venu samedi à Huntington Beach, a fait écho à ce sentiment. «À cause de Covid, presque tout le monde est à l’intérieur depuis un an. Mon école est en ligne jusqu’à il y a environ deux mois », a-t-il déclaré. «Nous étions heureux de pouvoir sortir et faire quelque chose d’amusant.»