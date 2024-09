Que s’est-il passé après le match en cage entre Cody Rhodes et Solo Sikoa sur WWE Smackdown

L’édition du 13 septembre 2024 de WWE Smackdown, la première depuis que l’émission est passée de FOX à USA Network, a débuté avec Cody Rhodes défendant avec succès son titre WWE Universal contre Solo Sikoa.

Après le match, Cody a été attaqué par le reste de The Bloodline. Roman Reigns a fini par faire son retour et s’est battu avec The Bloodline. Il y a eu une allusion à Reigns contre Jacob Fatu, mais Solo a sorti Fatu du ring. Les Tongas ont attaqué Reigns, mais Cody a aidé Reigns à les combattre. Il y a eu un moment de tension entre Cody et Reigns.