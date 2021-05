Que s’est-il passé à la fin de Friends?

Friends a été créée le 22 septembre 1994 et a assuré des rires, des larmes et une romance déchirante pendant 10 saisons.

le Amis spécial réunion lancera sur le service de streaming HBO Max le 27 mai 2021 et les fans recherchent un récapitulatif de la finale de la série.

Dans l'avion, Rachel se rend compte qu'elle aime aussi Ross

Qu’est-il arrivé à chaque personnage dans la finale des Amis?

Des amis ont suivi la vie de six amis naviguant dans l’amour et l’amitié à New York: Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) et Phoebe (Lisa Kudrow).

Rappelez-vous ce qui est arrivé à chacun des personnages bien-aimés et racontables lorsque la série s’est terminée avec une finale en deux parties le 6 mai 2004.

Ross et Rachel

Après avoir décroché son emploi de rêve dans l’industrie de la mode, Rachel Green est en route pour Paris, en France.

Son petit ami Ross Geller essaie d’empêcher Rachel de partir en lui avouant son amour pour elle.

Dans l’avion, Rachel se rend compte qu’elle aime aussi Ross et décide d’abandonner ses projets parisiens et de rester à New York avec Ross.

Il est sous-entendu que le couple vivra ensemble et élèvera leur fille, Emma.

Dans la première partie de la finale, Monica Geller et Chandler Bing escortent leur mère porteuse Erica (Anna Faris) à l'hôpital où elle donne étonnamment naissance à des jumeaux.

Monica et Chandler

Dans la première partie de la finale, Monica Geller et Chandler Bing escortent leur mère porteuse Erica (Anna Faris) à l’hôpital où elle a étonnamment donné naissance à des jumeaux.

Auparavant, le couple avait décidé de quitter son appartement emblématique pour s’installer dans une nouvelle maison pour élever sa famille.

Alors que Phoebe Buffay et Joey Tribbiani aident à soutenir leurs affaires, Monica et Chandler arrivent à la maison avec les jumeaux qu’ils ont nommés Erica après leur mère biologique et Jack après le père de Monica.

L'absence de clôture dans l'histoire de Joey a conduit à une éventuelle retombée intitulée Joey, qui a été diffusée pendant deux saisons.

Phoebe et Joey

Phoebe s’était récemment mariée à Mike Hannigan (Paul Rudd) et la fin implique qu’elle a commencé sa vie d’épouse et de future mère.

Quand Monica et Chandler présentent leurs jumeaux au gang, Mike mentionne qu’il veut avoir des enfants avec Phoebe qui est totalement d’accord avec l’idée.

Joey a ramené à la maison un nouveau poussin et un nouveau canard comme cadeau pour Monica et Chandler, affectueusement nommés Chick Jr. et Duck Jr.

Chandler a décidé que les animaux devraient vivre avec Joey après avoir partagé une étreinte émotionnelle rappelant leur amitié continue dans la série.

L’absence de clôture dans l’histoire de Joey a conduit à une éventuelle retombée intitulée Joey, qui a été diffusée pendant deux saisons.

La scène finale montre les amis fermant la porte de l'appartement pour la dernière fois après s'être souvenus de tous leurs moments là-bas.

Quelle a été la scène finale?

La scène finale montre les amis fermant la porte de l’appartement pour la dernière fois après s’être souvenus de tous leurs moments là-bas.

En sortant de la porte, ils suggèrent de prendre un café.

Chandler demande en plaisantant « Où? » qui devient la dernière ligne du spectacle.

La blague se moque du groupe qui n’a jamais été montré en train de prendre un café dans un seul magasin, Central Perk.

Friends: The Reunion sera diffusé sur HBO Max le 27 mai.

Y aura-t-il une réunion d’amis?

Amis: La Réunion sera diffusé sur HBO Max le 27 mai.

La spéciale a été retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus, mais a finalement fixé une date.

Variété a annoncé de nombreuses stars invitées pour l’événement spécial, y compris David Beckham, Justin Bieber, James Corden, Cindy Crawford, Lady Gaga, Mindy Kaling, et plus.

Courteney Cox a parlé du tournage des retrouvailles sur le Ellen Degeneres spectacle.

« Ce sont des retrouvailles improvisées et nous devons être sur la scène 24 pour la première fois, j’oublie combien d’années. 15 ans? 17 ans? » elle a dit.

Elle a poursuivi: « C’était génial. C’était vraiment amusant. Nous avons eu beaucoup de surprises spéciales – et c’était fantastique. C’était vraiment le cas. »