Imaginez que vous entrez dans une pièce vêtu d’une combinaison blanche intégrale. Vous enfilez un masque qui couvre votre visage, des gants blancs, et à ce moment-là, vous vous plongez dans une expérience dans laquelle personne ne sait qui vous êtes. Plus de 60 autres participants sont également habillés de la même manière, créant une atmosphère de parfait anonymat. Une fois à l’intérieur, vous pourrez interagir avec qui vous voulez librement, sans préjugés. Que seriez-vous capable de faire si personne ne pouvait vous reconnaître ? Qu’est-ce que les autres vous laisseraient faire ?

Le vrai moi, la première expérience humaine immersive dans un anonymat total, débarque à Barcelone après son succès à Buenos Aires. Bien que les masques soient quelque peu terrifiants à première vue, il convient de préciser que ce spectacle n’a rien à voir avec la peur. Sous le principe Oserez-vous être réel ? Le spectacle invite ceux qui osent abandonner leur identité pendant 75 minutes à tenter de redécouvrir leur véritable identité.

Anonymat total

Les participants portent une combinaison blanche, des gants et un masque

Tout ce qui se passe pendant cette période est confidentiel. Il n’y a pas d’acteurs. Personne ne s’assoit ici pour contempler quoi que ce soit. Le « public » est le seul protagoniste. Personne ne peut parler, à l’exception d’une voix off qui vous guide à travers des instructions que vous pouvez choisir de suivre ou d’ignorer. «Tout ce que vous ressentez, tout ira bien», disent-ils au public avant d’entrer. Des éléments tels que de la fumée, de la musique originale et une projection lumineuse à 360º sur les dimensions de l’espace sont combinés pour que les participants éprouvent une variété de sensations, allant de l’euphorie au bonheur, en passant par la honte ou même la tristesse.



Pendant l’expérience, une « cartographie » de lumières à 360º est projetée Divertissement proactif

«Mon intention avec Le vrai soi «Cela donne aux gens un sentiment d’anonymat et de liberté total», explique Jabo Drucaroff, le créateur de l’expérience. Drucaroff a passé une grande partie de sa vie à voyager seul à travers le monde et c’est alors que, en se dépouillant complètement de son environnement et en se retrouvant dans des lieux inconnus, il a réussi à révéler beaucoup de choses qu’il ne savait pas sur lui-même. “Que personne ne te reconnaisse, que personne ne te juge et même moi me juge beaucoup moins, m’a permis de vivre des moments très magiques.” C’est ce sentiment qui l’a inspiré à créer Le vrai soi.

Pour certains, l’expérience n’est peut-être qu’un divertissement, mais pour ceux qui l’osent et la permettent, « cela peut être quelque chose de très curatif et révélateur ». Beaucoup choisissent même d’y revenir plusieurs fois, puisque les sensations générées ne sont jamais les mêmes.

Succès international

Il arrive à Barcelone après sa première à Buenos Aires, où plus de 50 000 personnes ont participé

Le spectacle a été présenté pour la première fois en Argentine l’année dernière et a connu un succès retentissant, avec plus de 50 000 personnes présentes. Compte tenu de l’inconnu sur la manière dont il sera accueilli par le public barcelonais, la surprise est très positive. “Nous avons le sentiment que nous l’aimons encore plus qu’à Buenos Aires.” Le spectacle est représenté tous les jours et restera en principe dans la capitale catalane jusqu’au 30 novembre au nouvel Espacio Inmersa de Poblenou.

Pour Jabo Drucaroff, c’était spécial que Barcelone soit la première ville européenne à laquelle il présentait sa proposition. “C’est une ville qui m’a fortement transformé, elle m’a invité à abandonner le métier que j’étudiais et à m’orienter vers l’artistique.” La proposition prévoit de continuer à s’étendre à d’autres villes européennes comme Madrid, Londres, Oslo, Paris ou Berlin.