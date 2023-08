Que se trame-t-il entre Disha Patani et Aleksandar Alex Ilic ? Voici la vérité

Disha et Aleksandar sont amis depuis longtemps et ils ont déjà été aperçus ensemble plusieurs fois. Ils ont assisté ensemble à l’anniversaire du styliste Mohit Rai et ont également été vus en train de passer un gala à l’anniversaire de Kartik Aaryan. Les deux partagent souvent des photos l’un de l’autre sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup ne savent toujours pas qui est Aleksandar Alex Ilic et ce qu’il fait dans la vie. Au milieu des spéculations sur leur relation, Aleksander s’est fait tatouer le visage de Disha sur son bras, et c’est assez visible. L’actrice a maintenant réagi à la même chose. Même Alex a partagé une vidéo de la réalisation du tatouage, et les fans ont également réagi à son message. Une fouille brutale a dit: « Tiger ka haq khane wala firangi. » Un autre commentaire méchant disait: « Que se passe-t-il quand elle vous quitte? » Un autre commentaire disait : « Ye disha ke pyar me doob gaya hai Poora haath per disha face ki tattoo » Un troll a dit : « Ye kis disha me aaagaye bhaisahab ? ». Regardez la vidéo pour en savoir plus.