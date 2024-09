Que se serait-il passé lorsque JLo et Matt Damon se sont affrontés lors d’un festival de cinéma au milieu de son divorce avec Ben Affleck

Jennifer Lopez et Matt Damon se seraient apparemment affrontés à l’after-party de leur mariage. prochaine sortie de film en 2024 , Inarrêtable. Leur échange était remarquable car il a eu lieu quelques semaines seulement après Lopez a demandé le divorce de Ben Affleck. Les deux se sont rencontrés lors de la première du film susmentionné au Festival international du film de Toronto (TIFF), que Lopez et Damon ont coproduit sous Affleck et L’identité dans la peau une société de production chevronnée, Artists Equity. Aujourd’hui, un initié a des détails présumés sur les retrouvailles de Damon et Lopez.

Le chanteur de « Love Don’t Cost A Thing » et Air La star aurait « commencé à parler et aurait eu une longue et profonde conversation » à l’after-party, selon une source qui a parlé à Personnes L’événement a eu lieu à l’EPOCH Bar & Kitchen Terrace du Ritz-Carlton, où Matt Damon a rejoint le Atlas la star, sa femme, Luciana, et Don Cheadle (qui joue dans le film) à une table à l’extérieur.

En suivant les deux acteurs posant ensemble sur le tapis rouge – où Jennifer Lopez revient au Disco Dans une robe à couper le souffle, ils semblaient détendus et à l’aise en compagnie l’un de l’autre. Ils auraient même ri et se seraient serré la main en parlant. Selon la source, leur conversation a oscillé entre des sujets sérieux et des moments plus légers, les deux partageant une véritable connexion tout au long de la soirée.

Ben Affleck, le mari éloigné de JLo et ami et collaborateur de longue date de Matt Damon, était absent de la première et de l’after-party du film, évitant tension potentiellement gênante L’ancien joueur de 52 ans Casse-cou L’acteur a cofondé Artists Equity avec le Martien star, et le couple entretient une relation professionnelle étroite. Au milieu des troubles personnels signalés La relation entre JLo et Affleck il semble que le Le talentueux M. Ripley L’acteur et l’interprète de « On the Floor » restent en bons termes.

Quant au film réellement promu, Inarrêtable raconte l’histoire vraie du lutteur Anthony Robles, qui a surmonté le fait d’être né avec une jambe unique pour remporter un championnat national de la NCAA en 2011. Le biopic sportif a été chaleureusement accueilli au TIFF, obtenant une ovation debout. JLo incarne la mère de Robles, Judy, dans le film et, lors de la séance de questions-réponses après la projection, elle a souligné son dévouement à raconter l’histoire de la famille Robles avec soin et respect.

Pendant la soirée et la conversation entre les En couleurs aimantes alun et Bonne Will Hunting la star se serait principalement concentrée sur Inarrêtablele Séléna L’apparition publique de l’actrice a marqué son premier événement majeur depuis qu’elle a demandé le divorce avec Ben Affleck le 20 août. Elle a invoqué des différences irréconciliables après deux ans de mariage. Des sources avaient précédemment révélé qu’Affleck n’assisterait pas à la première du TIFF et, le jour de l’événement, il aurait été vu à Los Angeles portant un costume bleu marine et des lunettes de soleil.

Alors que JLo fait face à ses défis personnels, sa vie professionnelle reste un sujet de discussion. Inarrêtable sort dans certains cinémas en décembre avant d’être diffusé en streaming, moment auquel les fans avec un Abonnement Prime Video auront la chance de voir Jennifer Lopez dans son dernier rôle.