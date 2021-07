Que se passerait-il si notre Terre cessait de tourner à l’improviste ?

La rotation de la terre donne sa longue journée de 24 heures, avec des changements d’éclairage, de températures et de couleurs du ciel. Mais que se passerait-il si notre planète bleue s’arrêtait soudainement de tourner ?

« Il n’y a aucune force naturelle qui empêcherait la Terre de tourner. C’est en partie pourquoi la planète tourne depuis sa formation », explique le géologue principal James Zimbelman, qui travaille au Smithsonian’s National Air and Space Museum, à Washington, tout en parlant à Stacy Kish, une communicatrice scientifique à l’Université Carnegie Mellon en Pennsylvanie.

Cependant, si nous devions considérer cela comme une simple expérience de pensée, Kish écrit à propos de son interaction avec Zimbelman dans un article publié dans Live Science, le moment angulaire de la Terre déchirerait la surface de la planète. La quantité de mouvement linéaire d’un corps se déplaçant en ligne droite est la quantité de force nécessaire pour l’immobiliser dans un laps de temps donné. De même, le moment angulaire est la quantité de force nécessaire pour empêcher un corps de tourner. Ou en d’autres termes, le moment angulaire est la quantité de force qu’un corps exercera contre vous si vous essayez de l’empêcher de tourner.

Compte tenu de la rotation de la Terre, du point de vue des pôles, les équateurs se déplacent à une vitesse d’environ 492 mètres par seconde autour de l’axe de la Terre.

Si la terre s’arrête de tourner à l’improviste, votre moment angulaire vous projettera dans le ciel — une direction tangentielle à la terre — avec une vitesse d’environ 400 mètres par seconde si vous êtes à New Delhi. Ce ne sera pas que vous. La surface de la terre se déchirera, libérant des montagnes, de l’eau et tout ce qui pourrait bouger avec autant d’élan. La plupart des objets jetés dans le ciel reviendraient – à cause de l’attraction gravitationnelle de la terre – après avoir interagi avec l’atmosphère et un bombardement constant de tels morceaux liquéfiera la croûte terrestre en un océan de roche en fusion. Il vaporisera également rapidement la majeure partie de l’eau de la planète. Selon Zimbelman, certains objets pourraient être tirés par la lune et donc bombarder le satellite.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici