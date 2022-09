Que se passerait-il si le FMI renflouait la Grande-Bretagne ?

Le Fonds monétaire international (FMI) a lancé mardi un rare avertissement à une économie du G7 lorsqu’il a appelé la nouvelle administration de Liz Truss à “réévaluer” le “mini-budget” de Kwasi Kwarteng, qui emprunte beaucoup et réduit les impôts.

Le chancelier a présenté ses plans pour stimuler la croissance économique en supprimant 45 milliards de livres sterling d’impôts au Parlement le vendredi 23 septembre – une stratégie qui s’est avérée ne pas inclure les réductions de dépenses d’accompagnement ni même une estimation des coûts de l’Office for Budget Responsibility – uniquement pour la valeur du livre sterling pour s’effondrer à un plus bas historique face au dollar américain le lundi matin suivant.

Au milieu d’une tempête de critiques dénonçant le “jeu imprudent” de M. Kwarteng, la Banque d’Angleterre est dûment intervenue pour rassurer les marchés qu’elle “n’hésiterait pas” à augmenter les taux d’intérêt pour contenir l’inflation, incitant les prêteurs hypothécaires britanniques paniqués à retirer des centaines d’offres.

Threadneedle Street a depuis annoncé son intention de racheter des obligations d’État pour rétablir la stabilité.

Entre ces deux déclarations, le FMI a publié l’une des siennes.

“Compte tenu des pressions inflationnistes élevées dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, nous ne recommandons pas de programmes budgétaires importants et non ciblés à ce stade, car il est important que la politique budgétaire ne fonctionne pas à contre-courant de la politique monétaire”, a-t-il déclaré.

“En outre, la nature des mesures britanniques augmentera probablement les inégalités.”

L’économiste Nouriel Roubini, surnommé “Dr Doom” en raison de ses fréquentes prédictions pessimistes, s’était déjà rendu sur les réseaux sociaux pour dire que les investissements britanniques se négociaient “comme un marché émergent”, que le pays était sur une voie remontant dans le temps vers le mauvais vieux jours des années 1970 et aurait finalement besoin «d’aller mendier un renflouement du FMI».

Le FMI a été fondé après la conférence de Bretton Woods de juillet 1944 vers la fin de la Seconde Guerre mondiale pour agir en tant que chien de garde financier mondial.

Il est chargé de gérer le régime mondial des taux de change et des paiements internationaux entre les nations, dans le but ultime de promouvoir une croissance durable, l’amélioration du niveau de vie et la réduction de la pauvreté.

Cependant, depuis l’effondrement des taux de change fixes en 1973, l’institution a joué un rôle plus actif pour intervenir dans les économies en difficulté, de l’Indonésie à l’Argentine, au Brésil et au Mexique, et plus récemment en Grèce, en Islande, au Portugal et en Irlande pendant la période européenne. crise de la dette souveraine de 2010, puis à nouveau dans la pandémie mondiale de Covid-19.

Comme le Conseil des relations étrangères explique: “Le FMI s’apparente à une coopérative de crédit qui permet à ses membres d’accéder à un pool commun de ressources – des fonds qui représentent l’engagement financier ou la quote-part apportée par chaque nation, par rapport à sa taille.

“En théorie, les membres ayant des problèmes de balance des paiements cherchent un recours auprès du FMI pour gagner du temps pour rectifier leurs politiques économiques et rétablir la croissance économique.”

Le fonds a le pouvoir d’émettre des prêts à ses États membres en difficulté, au nombre de 190, à sa discrétion.

Ces renflouements sont accordés sous réserve que les conditions imposées par le FMI soient remplies, avec l’intention de ramener les finances de ce gouvernement sur une base plus stable.

Un pays fait généralement appel au fonds en sa qualité de pompier financier lorsqu’il ne peut plus financer ses importations ou assurer le service de sa dette envers ses créanciers.

Le FMI accorde ensuite un prêt au gouvernement en question et convient d’un calendrier de remboursement de la dette, un peu comme le ferait un prêteur de rue avec un client.

En retour, la nation concernée met en œuvre les réformes demandées, qui auront été conçues pour redresser son équilibre et reconstituer les réserves de change de sa banque centrale, son Trésor abandonnant de fait temporairement le contrôle de l’économie afin de poursuivre les prescriptions politiques du FMI.

Ceux-ci sont conçus pour garantir le remboursement du prêt et dicter comment l’argent accordé est dépensé.

L’économiste bulgare Kristalina Georgieva, actuelle directrice générale et présidente du FMI (PA)

Le FMI plus autoritaire observé au cours des dernières décennies a attiré sa juste part de critiques sur la façon dont il mène ses activités, cependant, avec Joseph Stiglitz, l’économiste lauréat du prix Nobel, affirmant dans son livre La mondialisation et ses mécontentements (2002) que le fonds avait échoué à plusieurs reprises dans ses efforts pour sortir les pays les plus pauvres du monde de la pauvreté et que les conditions de ses prêts, telles que la mise en œuvre de programmes d’austérité, des taux d’intérêt élevés, des initiatives de libéralisation et de privatisation, se sont souvent avérées trop draconiennes et finalement contre-productif.

Dans certains cas, les pays endettés ont préféré ces derniers temps contracter des emprunts auprès de gouvernements étrangers amis plutôt que du FMI afin de contourner son approche conditionnelle et de conserver une plus grande autonomie.

Le Pakistan, par exemple, a préféré le faire en 2018, se rendant en Chine, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour obtenir une aide financière avant de s’asseoir pour négocier avec le fonds.

Le Royaume-Uni, qui est devenu membre du fonds le 27 décembre 1945, a en fait été contraint de faire appel au FMI pour un prêt une fois auparavant.

Cela s’est produit en 1976 sous le gouvernement travailliste de Jim Callaghan, qui cherchait 3,6 milliards de livres sterling lorsque la livre a de nouveau chuté face au dollar dans un contexte d’inflation galopante.

La demande était l’une des plus importantes jamais reçues par le FMI à l’époque, mais elle a été accordée à la condition que le Royaume-Uni réduise ses dépenses et équilibre ses comptes.

Il l’a fait et la livre a dûment récupéré sa valeur en mars 1980, date à laquelle les conservateurs de Margaret Thatcher étaient au pouvoir.