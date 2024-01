Que se passera-t-il si Poutine GAGNE en Ukraine ? Un changement « catastrophique » de l’ordre mondial « conduirait à la chute de l’OTAN, à un carnage économique et à une inévitable guerre nucléaire une fois que les autocrates comprendraient que les États-Unis et l’Occident sont battables ».

La victoire de la Russie ne signifierait pas seulement la « destruction » de l’Ukraine et de son peuple : elle serait « catastrophique » pour l’Occident et bouleverserait l’ordre mondial, affirment des experts militaires à MailOnline.







Avec l’arrêt tant attendu de la contre-offensive de l’Ukraine et le déclin du soutien militaire occidental, il existe désormais de réelles craintes que Vladimir Poutine puisse remporter la victoire et détruire la nation.

Toute décision visant à arrêter ou à réduire l’aide à l’Ukraine – comme nous l’avons déjà vu avec le blocage de 50 milliards de livres sterling par les Républicains américains – ferait le jeu de Poutine en mettant les soldats ukrainiens à genoux sur le champ de bataille face à l’avancée des troupes russes.

Une victoire de la Russie ne signifierait pas seulement la « destruction » de l’Ukraine et de son peuple : elle serait « catastrophique » pour l’Occident et bouleverserait l’ordre mondial, prévient Oleksandr Danylyuk, chercheur associé au groupe de réflexion sur la défense et la sécurité. réservoir RUSI.

En effet, une victoire de la Russie contre l’Ukraine entraînerait « sans aucun doute » la chute de l’OTAN, un « carnage économique » pour l’Occident ainsi que la montée d’ennemis comme la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, a déclaré le général américain à la retraite Ben Hodges à MailOnline.

Au cœur du problème se trouve le fait que la Russie et les pays du Sud considéreraient une défaite ukrainienne comme une perte militaire pour l’Occident – ​​cela montrerait au monde que l’OTAN, dirigée par les États-Unis, est capable de sacrifier une nation européenne afin de éviter un conflit nucléaire.

Et une fois que les autocrates se rendront compte que les États-Unis et l’Occident sont battables, une guerre nucléaire serait « inévitable » et le monde serait consumé dans un bain de sang, dit Danylyuk dans une prédiction terrifiante.

En effet, Danylyuk affirme que le monde aura été témoin de la défaite de l’Ukraine, qui a renoncé au troisième plus grand arsenal d’armes nucléaires du monde en 1993, face à l’armée russe, alors que Moscou menaçait quotidiennement d’incinérer le pays avec des armes nucléaires.

Et cela enverrait un message fort : la seule façon pour les États non nucléaires de se protéger contre une attaque de pays dotés d’armes nucléaires – comme la Chine et la Russie – serait de posséder leurs propres armes de destruction massive.

Pourtant, avec l’augmentation du nombre de pays possédant des arsenaux nucléaires, ce ne serait « qu’une question de temps » avant qu’un État – ou une organisation terroriste – les utilise, dit Danylyuk.

Les soldats du peloton de mortiers équipés d’un mortier de 82 mm effectuent une mission de combat alors que les soldats ukrainiens maintiennent leurs positions dans la forêt enneigée de Serebryan à des températures de -15 °C à Kreminna, en Ukraine.

Des soldats ukrainiens en première ligne participent à une formation médicale dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine, le 14 janvier.

Des chars russes T-72B3 tirent sur des positions fortifiées ukrainiennes en Ukraine dans des images non datées

Un lancement de missile balistique intercontinental russe Sarmat depuis la Russie en 2022

En effet, une victoire de la Russie contre l’Ukraine entraînerait « sans aucun doute » la chute de l’OTAN, un « carnage économique » pour l’Occident ainsi que la montée d’ennemis comme la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, a déclaré le général américain à la retraite Ben Hodges (photo). Courrier en ligne

“Briser le tabou sur l’utilisation des armes nucléaires créerait une nouvelle réalité dont les caractéristiques tragiques sont difficiles à imaginer”, déclare Danylyuk dans le Rapport RUSI.

En fin de compte, une victoire entraînerait un changement « catastrophique » dans l’ordre mondial qui aurait des conséquences dévastatrices pour les civils vivant en Europe et aux États-Unis.

Cela détruirait la perception des États-Unis en tant que puissance militaire mondiale et encouragerait des pays comme la Chine, l’Iran et la Corée du Nord à poursuivre leur expansion militaire, dit Danylyuk.

“Une victoire russe obligerait également les pays du Sud à rechercher des relations privilégiées avec ces pays, supplantant ainsi les États-Unis en tant qu’intermédiaire en matière de sécurité internationale”, explique Danylyuk, expert en guerre multidimensionnelle.

Le général Hodges, ancien commandant général de l’armée américaine en Europe, est d’accord et affirme qu’une victoire russe verrait la montée en puissance des alliés du Kremlin.

Selon lui, l’Iran et la Corée du Nord parviendront très probablement à développer des armes nucléaires efficaces dans les prochaines années, ce qui constituera une menace directe pour l’Occident et pourrait conduire à une guerre nucléaire qui ferait des dizaines de milliers de morts.

«C’est pourquoi il est si important aujourd’hui de disposer d’une dissuasion nucléaire», déclare le général Hodges. “Si nous permettons à l’Iran et à la Corée du Nord de développer des capacités nucléaires, nous le regretterons pour toujours.”

Il a ajouté qu’une victoire russe signifierait également que les États nucléaires – le Pakistan, l’Inde, la Corée du Nord, l’Iran – deviendraient instables et pourraient amener les terroristes à mettre la main sur des armes nucléaires et à lancer des attaques terroristes dans les rues d’Europe.

« Beaucoup de ces pays deviendraient plus instables et plus fragiles », déclare le général Hodges.

Et alors que l’Occident sombre dans des années d’instabilité tandis que la Russie exerce son emprise de fer sur l’Ukraine, le général Hodges affirme que Poutine aura pour objectif de lancer une attaque sur le sol de l’OTAN.

Il affirme qu’une présidence Trump ouvrirait encore plus la porte à Poutine pour lancer son attaque contre l’Europe en raison du manque de soutien du républicain à l’OTAN.

Le général Hodges affirme que si Donald Trump est élu en novembre, cela affaiblirait l’OTAN et pourrait la quitter L’Europe est une « cible facile » pour Poutine et ses forces, sans aucune protection.

Le général Hodges affirme que si Poutine estime que l’OTAN est en train de se « désunifier » en raison de la présidence de Trump, le belliciste russe penserait « nous pouvons attaquer maintenant ».

En effet, il estime que si Trump était président, la probabilité que Poutine lance une invasion et déclenche la Troisième Guerre mondiale augmenterait considérablement.

Et sans la protection des troupes américaines – en particulier le parapluie nucléaire américain – les pays européens « ne seront pas en mesure de se défendre en cas de guerre à grande échelle » avec un État nucléaire comme la Russie, dit Danylyuk.

Le général Hodges estime qu’il serait « insensé » de supposer que Poutine ne peut pas envahir un pays balte – comme la Lituanie, la Pologne ou l’Estonie – et faire des ravages parmi les civils à travers l’Europe.

Dans un scénario, le général Hodges affirme que Moscou pourrait d’abord attaquer l’étroite bande de terre connue sous le nom de Suwalki Gap, prise en sandwich entre la Pologne, la Lituanie et l’enclave russe de Kaliningrad.

Même une petite attaque contre ce point faible – la seule frontière terrestre entre l’Europe continentale et les États baltes – pourrait causer d’énormes problèmes à l’OTAN.

Le général Hodges a déclaré que si Poutine parvenait à bloquer la brèche de Suwalki, les forces russes utiliseraient cette bande de terre et la Biélorussie comme rampe de lancement pour la deuxième phase de leur offensive.

Et cette deuxième phase serait impliquerait d’envoyer des milliers de soldats, de chars et de forces spéciales russes pour attaquer l’un des États baltes situés sur le flanc oriental de l’OTAN – très probablement la Lituanie, la Pologne ou l’Estonie.

L’OTAN prévoit de mobiliser 90 000 soldats dans le cadre de sa plus grande manœuvre militaire depuis la guerre froide, afin de dissuader Vladimir Poutine.

Des soldats danois du groupement tactique eFP participent à des manœuvres lors de l’exercice de l’OTAN Hedgehog à la frontière entre l’Estonie et la Lettonie en 2022

Un véhicule anti-aérien ukrainien tire sur une cible sur la ligne de front de Bakhmut, dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine, le 13 janvier.

Des soldats ukrainiens tirent avec le système d’artillerie Archer sur une position russe le 3 janvier 2024 dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine.

William Freer, chercheur au groupe de réflexion Geostrategy, affirme que la Russie pourrait probablement lancer une « attaque hypersonique de masse au début du conflit » pour « semer le chaos et ouvrir des vulnérabilités ».

Le général Hodges affirme que la manière dont l’OTAN réagira à une attaque contre un sol allié déterminera l’avenir de la civilisation occidentale et pourrait « détruire » l’alliance.

« Si nous hésitions et ne respectons pas nos obligations au titre de l’article 5 visant à protéger les États membres, cela briserait l’alliance », a déclaré le général Hodges à MailOnline depuis son domicile à Francfort, en Allemagne.

En effet, le général Hodges a déclaré que s’il s’agissait uniquement de capacités militaires, les forces de l’OTAN – avec leurs meilleurs soldats et équipements – vaincraient la Russie dans une guerre totale.

Mais, a-t-il déclaré : « Nous perdrions si nous ne parvenions pas à réagir, si nous ne parvenions pas à nous serrer les coudes, si nous avancions trop lentement pour protéger nos membres de l’OTAN. »

Le général Hodges a déclaré que cela « l’inquiète beaucoup » que les forces de l’OTAN « ne puissent pas se déplacer très rapidement à travers l’Europe » en raison du terrain et de la construction d’une grande partie de la zone.

«Nous échouerions si nous ne réagissions pas assez vite ou si nous hésitations», déclare le général Hodges.

“Si les Russes parvenaient à pénétrer dans une certaine mesure dans un pays de l’OTAN situé sur le flanc oriental, comme l’Estonie ou la Lituanie, et que Moscou nous mettait au défi de faire quelque chose, ce serait le véritable test.”

Le général américain à la retraite affirme que si l’OTAN hésitait, Poutine ne s’arrêterait pas là. Il déploierait sa marine russe pour une mission vitale : prendre le contrôle de la route du nord de l’Arctique et récolter les bénéfices économiques tout en laissant l’Occident de côté.

Le général Hodges prévient qu’une victoire de la Russie contre un État de l’OTAN signifierait un nouveau « carnage économique » pour l’Occident, la montée d’ennemis, dont la Chine, et la fin de l’ordre international fondé sur des règles tel que nous le connaissons.

« Si la Russie réussissait et gagnait la guerre, d’un point de vue économique, ce serait un carnage », a déclaré le général Hodges à MailOnline.

“L’ordre international fondé sur des règles dont les États-Unis et le Royaume-Uni ont bénéficié au cours des 80 dernières années serait bouleversé”, déclare Hodges dans une prédiction inquiétante.

“Les marchés financiers, le contrôle des ressources énergétiques, tout cela se déroulerait dans un contexte complètement précaire et différent…