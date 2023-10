Que se passera-t-il ensuite si Kevin McCarthy est évincé de son poste de président de la Chambre

En 1910, le président Joseph Cannon, R-Ill., a proposé une motion pour s’évincer afin que ses détracteurs soient officiellement enregistrés. Les Républicains ont voté massivement pour son maintien au pouvoir. « Cannon, dépouillé de son pouvoir, reste en fonction », lit-on dans le Titre du New York Times le jour suivant.

Un président intérimaire prenant le marteau après l’éviction de McCarthy se retrouverait en terrain inconnu.

Le président par intérim n’aurait probablement pas les mêmes pouvoirs que lui puisque « l’intention était qu’il agisse à court terme pendant que la Chambre choisissait un nouveau président », a déclaré Matthew Green, professeur à l’Université catholique, auteur de « The Speaker of la Chambre : une étude sur le leadership. »

À quelle vitesse la Chambre pourrait-elle procéder à l’élection d’un président permanent ?

Le règlement intérieur ne précise pas combien de temps le président intérimaire peut rester au pouvoir avant que la chambre ne vote pour un nouveau président permanent.

La Chambre pourrait procéder directement à l’élection d’un nouveau président ou décider de la tenir ultérieurement.

« En cas de vacance à la présidence, la Chambre ne doit respecter aucun délai pour élire un nouveau président », a déclaré Green. « Cependant, d’un point de vue pratique, la Chambre voudra élire rapidement un nouveau président afin de pouvoir avancer dans ses travaux législatifs. »

Qui serait le remplaçant temporaire de McCarthy ?

La réponse courte est : nous ne le savons pas, mais il existe quelques indices.

Sur 9 janvierle président de la Chambre a annoncé « que le Président a remis au greffier une lettre datée du 7 janvier 2023, énumérant les membres dans l’ordre dans lequel chacun agira en tant que Président pro tempore. » McCarthy a essentiellement donné une liste de noms de membres qu’il souhaiterait. d’agir en son absence s’il n’était plus en mesure de siéger. Ces noms ne sont pas publics, il n’y a donc aucun moyen de savoir qui est sur la liste jusqu’à ce que le poste de président soit vacant.

Par ailleurs, en janvier, McCarthy a également nommé des membres pour agir en tant que présidents pro tempore pour signer les projets de loi inscrits. Ces noms ont été rendus publics dans le Congressional Record, offrant un aperçu de la confiance de McCarthy en son absence. Mais il est important de noter que ce n’est pas la liste qui serait consultée en cas de vacance.

McCarthy a choisi les représentants Patrick McHenry et Richard Hudson de Caroline du Nord ; le représentant Adrian Smith, du Nebraska ; le représentant Robert Wittman, de Virginie ; le représentant Andy Harris, du Maryland ; et les représentants John Joyce et Guy Reschenthaler, de Pennsylvanie, agiront en tant que présidents intérimaires pour signer les projets de loi inscrits. Ces membres sont généralement choisis principalement pour l’une des deux raisons suivantes : parce qu’ils sont des alliés du président ou en raison de la proximité de leur district avec Washington, afin qu’ils puissent présider des sessions pro forma lorsque la Chambre est absente.