Que se passe-t-il vraiment ? Le chemin de la guérison de Jamie Foxx

Le mystère de la santé de Jamie Foxx continue alors que les fans inquiets s’interrogent sur son rétablissement, mais un parent a récemment partagé une mise à jour.

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, Jamie a été hospitalisé pour une « complication médicale » le 11 avril. L’incident s’est produit pendant le tournage De retour a l’action avec Cameron Diaz et Glenn Close. Les personnes les plus proches de Jamie n’en ont pas révélé beaucoup plus sur son état. La fille aînée de Foxx, Corinne Foxx, a partagé une déclaration sur son Instagram le lendemain.

« Nous voulions partager que mon père, Jamie Foxx, a eu une complication médicale hier. Heureusement, grâce à une action rapide et à de grands soins, il est déjà sur le chemin de la guérison. Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières. La famille demande de l’intimité pendant cette période. Beaucoup d’amour, la famille Foxx «

Foxx continuerait de récupérer dans une clinique de Chicago spécialisée dans la récupération après un accident vasculaire cérébral, une lésion cérébrale traumatique, une lésion de la moelle épinière et un cancer. Les caméras ont repéré les filles Corinne et Annalise, ainsi que la mère d’Annalise, Kristin Grannis, lui rendant visite.

Le public ne sait toujours pas exactement ce qui a mis la star à l’hôpital. Son ami Mike Tyson a affirmé que Jamie avait subi un accident vasculaire cérébral. Cependant, les représentants de Foxx ont refusé de confirmer ou de nier cela.

Un membre de la famille partage une mise à jour sur la santé de Jamie Foxx alors que les projets de son pipeline continuent de baisser

Plus récemment, PageSix a rapporté qu’un membre de la famille avait déclaré que Foxx « se remettait bien ». Inquiétude à Hollywood quant à savoir si le silence entourant Foxx pourrait affecter sa future carrière.

Mais soyons réalistes; c’est Jamie Foxx, l’homme qui peut à peu près tout faire. Nous sommes sûrs qu’une fois qu’il aura complètement récupéré, il sera de retour à Hollywood en un rien de temps.

En ce qui concerne la date de sortie de son nouveau film Netflix De retour a l’action, la réponse est toujours dans l’air. Il a encore trois films à venir cet été.

Dans le dernier film de Foxx, Dieu est une balle, il joue le Passeur. Le film a eu une sortie discrète dans un petit nombre de cinémas, sans première sur le tapis rouge ni conférence de presse. Sa comédie R-rated errants, où il exprime un chien nommé Bug avec Will Ferrell, sortira en août. Enfin, son nouveau thriller de science-fiction Ils ont cloné Tyrone sera diffusé sur Netflix à partir du 21 juillet.

La bande-annonce de « They Cloned Tyrone » a été publiée sur son Instagram avec le message : « C’est sur le point de tomber. #TheyClonedTyrone à venir le 21 juillet, uniquement sur @netflix.

Bien que Foxx fasse la promotion de son nouveau film, il était absent de la première du tapis rouge. Et les fans ont profité de sa section de commentaires Instagram pour exprimer leurs préoccupations.

Un abonné a écrit: « Hé, nous, les fans, sommes très préoccupés par votre père. On s’en fiche de votre prochain projet, pouvez-vous s’il vous plaît nous mettre à jour sur sa santé c’est dérangeant de garder les fans dans le noir et ensuite envoyer tout un truc sur un nouvel épisode est-ce qu’il va bien ????? » Un autre fan a écrit: « La vraie question est » comment allez-vous? Votre fille dit que vous jouez au pickleball, vos amis en disent un autre, les médias courent partout. Et toute personne qui mentionne le 💉 est attaquée même pour être interrogée. 🙏🏽🥺 Nous tenons à toi mon frère.

Lors de la première du tapis rouge, son co-vedette Boyega a déclaré qu’il avait parlé à Jamie pour la dernière fois avant l’urgence médicale.

« Personne n’a entendu parler de Jamie », a déclaré Boyega Divertissement ce soir. «Je voulais qu’il se présente ici, mais vous savez, je sais qu’il fait face à ce à quoi il fait face. Je lui souhaite juste le meilleur. J’ai appelé, je vais juste continuer à appeler. il a dit.

Nous continuons à souhaiter à Jamie Foxx un prompt rétablissement et espérons avoir de ses nouvelles bientôt !