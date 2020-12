La semaine

Trump aurait fait dérailler une réunion du GOP sur le second tour du Sénat de Géorgie en faisant l’éloge de QAnon

Le président Trump n'aurait besoin d'aucun encouragement pour commencer à faire l'éloge de la théorie du complot dangereuse et sans fondement de QAnon.La question la plus urgente pour les républicains fédéraux en ce moment est le prochain second tour du Sénat en Géorgie, qui déterminera le contrôle du corps. Mais lors d'une réunion avec des conseillers et des républicains du Sénat à ce sujet, Trump a totalement fait dérailler la conversation en évoquant QAnon, ont déclaré des personnes proches de la discussion au Washington Post.Trump ne serait pas ravi de la Géorgie et du fait qu'elle a basculé pour le président. élit Joe Biden et est publiquement en colère contre les dirigeants républicains de l'État qui n'ont pas en quelque sorte annulé l'élection à sa place. Ainsi, même si les conseillers républicains disent que l'aide de Trump est « la clé pour convaincre ses partisans inconditionnels de voter pour les sens. Kelly Loeffler et David Perdue » lors du second tour des élections de janvier, le président n'est pas ravi de le faire, rapporte le Post. « Les conseillers disent qu'il a été frustré par la façon dont certains sénateurs du GOP l'ont critiqué », ce qui a amené Trump à paraître « désintéressé » lors de la discussion des plans de campagne du Sénat, poursuit le Post. Ky.), Le sénateur Todd C. Young (R-Ind.) Et d'autres collaborateurs. Alors qu'ils discutaient des courses au Sénat de Géorgie, Trump a évoqué la future membre du Congrès soutenant QAnon, Marjorie Taylor Greene. Trump a mal prononcé le nom du groupe comme « Q-an-uhn », puis a déclaré que les partisans de la théorie selon laquelle les démocrates prétendaient être une cabale cannibale et pédophile « croient fondamentalement en un bon gouvernement », disent des gens familiers au Post. Tout le monde serait resté silencieux jusqu'à ce que le chef d'état-major de la Maison Blanche, Mark Meadows, mentionne qu'il n'avait «jamais entendu parler de cette façon», rapporte le Post. Trump a été invité à dénoncer QAnon à plusieurs reprises, mais donne généralement à la théorie son approbation tacite à la place.