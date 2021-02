Que se passe-t-il si vous ne consentez pas: WhatsApp ne permettra pas aux utilisateurs de LIRE ET ENVOYER des messages s’ils rejettent les nouvelles règles de confidentialité

WhatsApp a confirmé que les utilisateurs ne pourront pas lire ou envoyer des messages à moins qu’ils n’acceptent les règles de partage de données personnelles avec Facebook. Les nouveaux T&C ont déclenché des réactions négatives et conduit à une augmentation de la popularité des applications rivales.

Dimanche, la société a partagé les détails de la façon dont les nouvelles conditions de service affecteront ses utilisateurs avec le site Web d’actualités technologiques TechCrunch. Le commentaire est intervenu après que le point de vente ait cité un e-mail envoyé par WhatsApp à l’un de ses partenaires marchands.

Le mois dernier, WhatsApp a demandé aux utilisateurs d’accepter une mise à jour qui permettra au messager de partager des données personnelles, comme le numéro de téléphone et l’emplacement, avec Facebook, propriétaire de l’application.

WhatsApp commencera à « Demandez lentement » les utilisateurs à signer les nouvelles conditions afin d’avoir «Fonctionnalité complète» du messager, s’ils ne l’ont pas fait, avant le 15 mai. Si les utilisateurs n’acceptent toujours pas les conditions, pour « un temps limité » ils pourront recevoir des appels et des notifications, mais ne pourront ni lire ni envoyer de messages. Ce « court instant » s’élèvera à quelques semaines, a déclaré TechCrunch. La mise à jour prévue suscite immédiatement un tollé et des inquiétudes concernant la confidentialité. Le contrecoup a incité l’entreprise à déplacer la date limite du changement du 8 février au 15 mai.

Une pétition a été déposée devant un tribunal de Delhi en Inde, le plus grand marché de WhatsApp, alléguant que les nouvelles conditions de service du messager violent le droit à la vie privée et constituent une menace pour la sécurité nationale. Plus tôt ce mois-ci, le tribunal a demandé à l’entreprise de fournir une réponse à ces allégations.

La controverse a incité certains à passer aux concurrents de WhatsApp Telegram et Signal, ce dernier étant poussé par Elon Musk. Les deux services ont connu une augmentation des téléchargements ces dernières semaines.

WhatsApp a écrit jeudi sur son blog d’entreprise que les messages privés des utilisateurs continueraient d’être sécurisés. « Nous protégerons toujours vos conversations personnelles avec un cryptage de bout en bout, afin que ni WhatsApp ni Facebook ne puissent voir ces messages privés, » dit la société.

Il a ajouté que la mise à jour permettra aux utilisateurs de discuter avec des entreprises ou de faire des achats en ligne, et cette fonction sera « Entièrement facultatif. »

