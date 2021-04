Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Raman Gangakhedkar, ancien directeur en charge de l’ICMR-NARI et ancien responsable de l’épidémiologie et des maladies transmissibles à l’ICMR, a répondu aux questions. Dans cette chronique, le Dr Raman Gangakhedkar a répondu à des questions sur l’utilisation abusive du vaccin, la relation entre AstraZeneca et le caillot sanguin rare et la gravité d’une nouvelle variante de COVID-19 sur les enfants.

Que se passe-t-il si une personne positive au COVID prend le vaccin?

Si vous êtes infecté par Covid, votre corps produit des anticorps contre lui. Dans ce cas, lorsque vous prenez le vaccin, il ne sera pas aussi efficace pour stimuler la réponse immunitaire.

La nouvelle souche COVID-19 a-t-elle un impact plus négatif sur les enfants?

Les enfants contractent généralement une infection virale des adultes de leur entourage, que ce soit à la maison ou à leur école. Peu d’enfants ont contracté l’infection l’année dernière parce qu’ils étaient à la maison. Ensuite, lorsque les écoles ont rouvert, les jeunes adultes et les enfants ont également commencé à contracter l’infection. Cependant, la gravité de la maladie est moindre chez les enfants, la plupart d’entre eux restant asymptomatiques.

Lorsqu’une infection virale survient en mode pandémique, elle affecte d’abord la population mobile, qui est essentiellement adulte. Au fil du temps, il se déplace vers la population plus jeune, ce qui est un signe qu’il va être endémique. Une très petite proportion d’enfants peut développer le syndrome inflammatoire multisystémique. Mais cela continue d’être une manifestation peu fréquente ou rare.

Les effets secondaires sont-ils plus graves après le premier vaccin ou après le deuxième vaccin?

Les effets secondaires après la deuxième dose du vaccin sont de moindre intensité et pour une durée plus courte par rapport à la première dose.

Que se passe-t-il si une personne qui s’est inscrite sur le portail Co-win a raté sa première ou sa deuxième date de vaccination?

Il existe une option pour vous réinscrire si vous oubliez la première dose. Dans le cas où vous manquez votre deuxième dose, vous avez une disposition pour la reprogrammer.

Un nombre croissant de personnes qui ne sont pas éligibles aux vaccins en raison de leur limite d’âge essaient de trouver des canaux pour se faire vacciner. Que fait le gouvernement pour régler le problème?

Récemment, on a découvert que deux instituts de Delhi fournissaient le vaccin Covid à des personnes de moins de 45 ans en les présentant comme des agents de santé. Ainsi, pour mettre fin à l’utilisation abusive du vaccin, le gouvernement a arrêté l’enregistrement des travailleurs de la santé et de première ligne via le portail Co-Win. Au lieu de cela, ils peuvent désormais s’inscrire dans un lieu autorisé par le gouvernement, où ils doivent présenter des documents attestant qu’ils sont des travailleurs de la santé ou de première ligne.

Bien que la relation entre le vaccin AstraZeneca et les caillots sanguins soit toujours à l’étude, quels sont les moyens / symptômes par lesquels les patients peuvent identifier un caillot sanguin dans leurs veines / poumons / cœur ou cerveau?

Premièrement, le vaccin AstraZeneca n’affecte ni les poumons ni le cœur. Elle n’est associée que dans de très rares cas à une thrombose cérébrale. Dans de tels cas, les patients ont généralement un mal de tête sévère après avoir pris le coup et l’intensité du mal de tête augmente considérablement si la personne essaie de s’incliner la tête. Mais, je dois dire, que cet événement est vraiment rare chez les Indiens.

Dans certains cas, il a été constaté que même si le rapport du test RT PCR de certains patients était négatif, leurs poumons étaient gravement endommagés par le virus COVID 19. La RT PCR n’est-elle pas aussi précise pour les nouvelles souches, car de nombreux faux négatifs ont été signalés?

La RT-PCR détecte les gènes du virus. Il faut au moins deux gènes pour devenir positifs pour être étiquetés comme une infection COVID.

Si le virus accumule de nombreuses mutations, il est possible que la RT-PCR soit négative même en présence du virus. Jusqu’à présent, la RT PCR continue d’être une méthode fiable car les variantes signalées n’ont pas encore tellement changé pour causer un tel problème.

Quand le virus est si transmissible, comment se protéger?

Le moyen le plus efficace de se protéger de contracter une telle maladie transmissible est de suivre des mesures préventives. Lorsque vous êtes infecté et que vous portez un masque correctement, vos chances de le donner à quelqu’un diminuent considérablement. Si vous êtes en bonne santé et que vous portez un masque, vous avez moins de chances de contracter la maladie. En outre, il faut éviter le surpeuplement, maintenir une distance physique et se faire vacciner si vous êtes admissible à vous protéger contre le développement d’une maladie grave.

AVERTISSEMENT: Vous avez des questions sur le coronavirus? Ou les vaccins? Envoyez-nous vos questions: Tweetez avec #AskADoctor. Chaque semaine, un expert en santé publique répondra à vos préoccupations dans cette rubrique.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici