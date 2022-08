Que se passe-t-il si les bombardements continuent à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ?

En termes de puissance, les six réacteurs de Zaporizhzhia ont à peu près la même taille que le réacteur de Tchernobyl qui, en 1986, a subi une fusion et des explosions qui ont détruit le bâtiment du réacteur. Dans ce cas, la brèche était extrêmement grave et les vents dominants ont soufflé des nuages ​​de débris radioactifs principalement en Biélorussie, en Ukraine et en Russie. Des quantités moindres ont été détectées dans d’autres parties de l’Europe.

Le Dr Lyman de l’Union of Concerned Scientists a déclaré que, même si elles sont relativement faibles, les répercussions d’un effondrement pourraient impliquer une contamination locale, des évacuations massives, des arrêts de ferme et plusieurs milliards de dollars en coûts de nettoyage.

William J. Broad et Anna Lukinova ont contribué au reportage.